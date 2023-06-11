2022 yapımı, yapımını Med Yapım, CJ ENM, Ay Yapım'ın üstlendiği, Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy'ün oturduğu, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Kerem Çatay'ın yaptığı, senaryosunu Aslı Kızmaz ve Müge Öztürk'ün yazdığı, başrollerini Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan'ın paylaştığı, Aslı Kızmaz'ın aynı adlı romanından uyarlanan, romantik komedi türündeki Benden Ne Olur? filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Benden Ne Olur? filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Benden Ne Olur? IMDb Puanı

Benden Ne Olur filminin IMDb puanı 4.7'dir.

Benden Ne Olur? Konusu

Sertab Bal (Hazal Kaya) adındaki deli dolu bir kadının maceralarını anlatan Benden Ne Olur? filminde, Sertab Bal, istediği şeyler hakkında sürekli fikir değiştiren, çevresinin kendisinden beklediği düzenli hayatı bir türlü olduramayan, kimlik arayışında olan bir kadındır. Onun hayatı, bir gün yanlışlıkla ablası Harika'nın evini yakmasıyla bambaşka bir hal alır. Bir anda evsiz ve parasız kalan Sertab, ablasının söylediği "Senden hiçbir şey olmaz" sözlerinin üzerine, "Benden ne olur herkese göstereceğim" diye kendisine söz verir. Yaşadığı kırılma sonrası hayatını düzene sokmak için harereke geçen Sertab'ın ünlü oyuncu Soner (Onur Tuna) ile ilişkisi planlarının alt üst olmasına neden olur.

Benden Ne Olur? Oyuncuları

Hazal Kaya - Sertab Bal

Onur Tuna - Soner Güler

Enis Arıkan - Enis Arıkan

Nur Fettahoğlu - Harika Bal

Selin Şekerci - Masal

Cem Belevi - Efe

Tarık Papuççuoğlu - Haydar

Elçin Afacan - Gamze

Ayşenur Yazıcı - Güzin Bal

Vahdet Çakar - Ali Bal