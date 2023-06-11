2022 yapımı, yapımını Med Yapım, CJ ENM, Ay Yapım'ın üstlendiği, Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy'ün oturduğu, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Kerem Çatay'ın yaptığı, senaryosunu Aslı Kızmaz ve Müge Öztürk'ün yazdığı, başrollerini Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan'ın paylaştığı, Aslı Kızmaz'ın aynı adlı romanından uyarlanan, romantik komedi türündeki Benden Ne Olur? filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Benden Ne Olur? filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...
Benden Ne Olur? IMDb Puanı
Benden Ne Olur filminin IMDb puanı 4.7'dir.
Benden Ne Olur? Konusu
Sertab Bal (Hazal Kaya) adındaki deli dolu bir kadının maceralarını anlatan Benden Ne Olur? filminde, Sertab Bal, istediği şeyler hakkında sürekli fikir değiştiren, çevresinin kendisinden beklediği düzenli hayatı bir türlü olduramayan, kimlik arayışında olan bir kadındır. Onun hayatı, bir gün yanlışlıkla ablası Harika'nın evini yakmasıyla bambaşka bir hal alır. Bir anda evsiz ve parasız kalan Sertab, ablasının söylediği "Senden hiçbir şey olmaz" sözlerinin üzerine, "Benden ne olur herkese göstereceğim" diye kendisine söz verir. Yaşadığı kırılma sonrası hayatını düzene sokmak için harereke geçen Sertab'ın ünlü oyuncu Soner (Onur Tuna) ile ilişkisi planlarının alt üst olmasına neden olur.
Benden Ne Olur? Oyuncuları
Hazal Kaya - Sertab Bal
Onur Tuna - Soner Güler
Enis Arıkan - Enis Arıkan
Nur Fettahoğlu - Harika Bal
Selin Şekerci - Masal
Cem Belevi - Efe
Tarık Papuççuoğlu - Haydar
Elçin Afacan - Gamze
Ayşenur Yazıcı - Güzin Bal
Vahdet Çakar - Ali BalKaynak: MEHMET AYCAN