Portekizli yıldız kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Dün benim ve hepimiz için zor bir gündü. Ben profesyonel bir savaşçıyım. Asla vazgeçmem. Ama en iyi durumda olmadığım zamanları da anlayacak kadar mütevazıyım. Taraftarları hayal kırıklığına uğratmış olabilirim, ancak sonuna kadar savaşacağım. Bu kulüp için kalbimi ve ruhumu vermeye devam edeceğim. Kulübümü, takım arkadaşlarımı ve tüm taraftarları seviyorum. Ben bir aslanım ve sonuna kadar da aslan olarak devam edeceğim. Hadi dövüşelim!"

YENİGÜN HABER MERKEZİ