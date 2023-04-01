ATV ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazan'ın güzel oyuncusu Ebru Özkan'ın beliren karnı nedeniyle hamile olduğu iddia edilmişti. Meslektaşı Ertan Saban ile 2016 yılında dünya evine giren Ebru Özkan'ın başrolü olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde ekrana gelen görüntüleri şaşırttı. 44 yaşındaki ünlü oyuncunun giydiği elbisede beliren karnı akıllara hamilelik iddiası getirince yapım şirketinden açıklama geldi.

"Tek Hamile Oyuncusu Funda Eryiğit"

Ertan Saban ile evliliğinden Biricik isminde 5 yaşında bir kızı olan Ebru Saban'ın hamileleik iddialarına menajerlik şirketinden " Oyuncumuz biraz kilo almıştır. Ajansta tek hamile isim Funda Eryiğit'tir"denildi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi