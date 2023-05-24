Ben Bu Cihana Sığmazam Ekabir Kimdir?
ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ekabir karakterine hayat veren usta oyuncu Erkan Can'dır.
Erkan Can Kimdir?
Erkan Can, 1 Kasım 1958'de İstanbul'da dünyaya geldi. 63 yaşındaki usta oyuncu Bulgaristan göçmenidir. 1975 yılında Feraizcizade Mehmet Şakir, Bursa Devlet Tiyatrosu kurslarına ve Ahmed Vefik Paşa sahnesine giderek tiyatro hayatına ilk adımını atan Can, 1985 senesinde girdiği İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1990'da mezun oldu. 1988 yapımı Gemiler filminde canlandırdığı Kaptan Reis karakteri ile 35. Antalya Film Şenliği, Ankara Film Festivali ve Orhan Arıburnu Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödüllerini aldı.
Erkan Can Evli Mi?
Erkan Can evlidir. 2001 yılında evlendiği Azita Can ile Deniz Can adında bir çocuğu vardır.
Erkan Can'ın Rol Aldığı Projeler
1986: Davacı
1989: Gençler
1992: Mahallenin Muhtarları
1993: Yalancı
1995: Sokaktaki Adam
1998: Bana Old and Wise'ı Çal
1998: Gemide
2000: Dar Alanda Kısa Paslaşmalar
2001: Vizontele
2002: Azad
2004: Yazı Tura
2005: Anlat İstanbul
2005: O Şimdi Mahkum
2005: Pamuk Prenses 2
2005: Kapıları Açmak
2006: Fırtına
2006: Kader
2006: Yaşamın Kıyısında
2007: Bıçak Sırtı
2007: Takva
2008: Girdap
2008: Kara Köpekler Havlarken
2008: Düğün Şarkıcısı
2009: 7 Kocalı Hürmüz
2009: Kapalıçarşı
2009: Siyah Beyaz
2010: Çoğunluk
2010: Fasulye
2011: Üsküdar'a Giderken
2011: Karçal: Kuzeyin Çığlığı
2012: Son
2012: Toprağın Çocukları
2013: Bebek İşi
2013: Galip Derviş
2013: Koğuş Akademisi
2014: Eyvah Eyvah 3
2014: Kara Para Aşk
2014: Patron Mutlu Son İstiyor
2015: Acı Aşk
2016: Poyraz Karayel: Küresel Sermaye
2017: Bir Deli Sevda
2018: Babamın Ceketi
2018: Çarpışma
2018: Kafalar Karışık
2018: Müslüm
2018: Sevgili Komşum
2020: Aşk Tesadüfleri Sever 2
2020: Saygı
2020: Tövbeler Olsun
2022: Aşıklar Bayramı
2022: Bursa Bülbülü 2
2022: Tamirhane
2022: Ben Bu Cihana Sığmazam
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