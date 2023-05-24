Ben Bu Cihana Sığmazam Ekabir Kimdir?

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ekabir karakterine hayat veren usta oyuncu Erkan Can'dır.

Erkan Can Kimdir?

Erkan Can, 1 Kasım 1958'de İstanbul'da dünyaya geldi. 63 yaşındaki usta oyuncu Bulgaristan göçmenidir. 1975 yılında Feraizcizade Mehmet Şakir, Bursa Devlet Tiyatrosu kurslarına ve Ahmed Vefik Paşa sahnesine giderek tiyatro hayatına ilk adımını atan Can, 1985 senesinde girdiği İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1990'da mezun oldu. 1988 yapımı Gemiler filminde canlandırdığı Kaptan Reis karakteri ile 35. Antalya Film Şenliği, Ankara Film Festivali ve Orhan Arıburnu Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödüllerini aldı.

Erkan Can Evli Mi?

Erkan Can evlidir. 2001 yılında evlendiği Azita Can ile Deniz Can adında bir çocuğu vardır.

Erkan Can'ın Rol Aldığı Projeler

1986: Davacı

1989: Gençler

1992: Mahallenin Muhtarları

1993: Yalancı

1995: Sokaktaki Adam

1998: Bana Old and Wise'ı Çal

1998: Gemide

2000: Dar Alanda Kısa Paslaşmalar

2001: Vizontele

2002: Azad

2004: Yazı Tura

2005: Anlat İstanbul

2005: O Şimdi Mahkum

2005: Pamuk Prenses 2

2005: Kapıları Açmak

2006: Fırtına

2006: Kader

2006: Yaşamın Kıyısında

2007: Bıçak Sırtı

2007: Takva

2008: Girdap

2008: Kara Köpekler Havlarken

2008: Düğün Şarkıcısı

2009: 7 Kocalı Hürmüz

2009: Kapalıçarşı

2009: Siyah Beyaz

2010: Çoğunluk

2010: Fasulye

2011: Üsküdar'a Giderken

2011: Karçal: Kuzeyin Çığlığı

2012: Son

2012: Toprağın Çocukları

2013: Bebek İşi

2013: Galip Derviş

2013: Koğuş Akademisi

2014: Eyvah Eyvah 3

2014: Kara Para Aşk

2014: Patron Mutlu Son İstiyor

2015: Acı Aşk

2016: Poyraz Karayel: Küresel Sermaye

2017: Bir Deli Sevda

2018: Babamın Ceketi

2018: Çarpışma

2018: Kafalar Karışık

2018: Müslüm

2018: Sevgili Komşum

2020: Aşk Tesadüfleri Sever 2

2020: Saygı

2020: Tövbeler Olsun

2022: Aşıklar Bayramı

2022: Bursa Bülbülü 2

2022: Tamirhane

2022: Ben Bu Cihana Sığmazam

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