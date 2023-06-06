Umut Mirza: Fotoğraf modeli, şarkıcı, oyuncu, müzisyen. İsim duyduğunuzda merak uyandıran bir isim, değil mi? Kendisi çok yönlü bir sanatçı ve birçok alanda başarılı çalışmalara imza atmış bir isim. Hem güzelliğiyle dikkat çeken bir fotoğraf modeli, hem de sesiyle ve oyunculuğuyla izleyenleri büyüleyen bir sanatçı. İşte sizlere Umut Mirza'nın ilginç hikayesi...

Umut Mirza, çok yönlü bir sanatçı olarak bilinir. Hem fotoğraf modeli, şarkıcı, oyuncu hem de müzisyen olarak çalışmalar yapmaktadır. 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır.

Umut Mirza'nın diğer bilinen isimleri "Ben Bu Cihana Sığmazam Necip" ve "Kuruluş Osman Samuel" olarak geçmektedir. Kendisi Betül Demir ve Ebru Polat'ın kliplerinde de yer almıştır. 2016 yılında Mr. Global yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve birincilik elde edemese de iki ödül kazanmıştır. Müzik ve modellik çalışmalarının yanı sıra, 2021 yılından itibaren "Kuruluş: Osman" ve "Ben Bu Cihana Sığmazam" gibi çeşitli dizilerde rol almıştır. Umut Mirza, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

İşte Umut Mirza'nın rol aldığı bazı film ve diziler:

Ben Bu Cihana Sığmazam (Necip, TV Dizisi 2022)

Kuruluş: Osman (Samuel, TV Dizisi 2021-2022)

Ayrıca, Umut Mirza'nın yer aldığı bazı müzik videoları da bulunmaktadır. Bahadır Tatlıöz'ün "Kina" adlı müzik videosunda yer almıştır.

Umut Mirza, Beyaz Show gibi televizyon programlarına da konuk olmuştur.