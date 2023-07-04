Adaların İnsanı İstanbul’un kaosundan uzaklaştıran muhteşem doğasının ve atmosferinin güzelliği tartışılmaz. Yaz aylarında da bir vapur mesafesinde denize girip plajda güneşlenmek çok keyifli oluyor.

Beltur’un Büyükada’da açılan 500 kişi kapasiteli plajına hem Bostancı’dan hem de Kartal’dan sağladığı ücretsiz tekne servisi ile maliyet anlamında büyük avantaj sağlıyor. Beltur plajları kafe menülerinin uygun fiyatı ile de ön plana çıkıyor. Platform şeklindeki plajın üst kısmında ağaçlar altında mesire alanı da bulunuyor.

BELTUR BÜYÜKADA PLAJI’NA NASIL GİDİLİR?

Bostancı’dan ve Kartal’dan Beltur Plaj’a doğrudan ücretsiz ulaşım sağlanıyor. Bostancı Mavi Marmara İskeleden hafta içi ve hafta sonu saat 10.00’da Beltur Plaj’a doğrudan sefer düzenleniyor. Dönüş seferleri de yine ücretsiz olarak saat 17.30’da gerçekleşiyor. Yolculuk 45 dakika sürüyor.

Kartal seferleri ise Prens Tur iskelesinden Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri her sabah 09.30’da yapılıyor. Büyükada’dan Kartal’a dönüş seferi 17.00’de gerçekleşiyor. Bostancı ve Kartal’dan kalkan tekne kapasiteleri kontenjanla sınırlı, Kartal İskele 100 kişi, Bostancı İskele ise 150 kişi kapasitesine sahip.

PLAJA GİRİŞ ÜCRETİ NEDİR?

Beltur Büyükada Plajı’na giriş için hafta içi 200 ₺, hafta sonu 400 ₺ ödemeniz gerekiyor.

Giriş ücretine ulaşım (gidiş-dönüş), duş, soyunma kabini kullanımı, şezlong ve şemsiye bedeli dahil. Plaj girişleri 7 yaşa kadar ücretsiz, 7-12 yaş arası çocuklar için ise %50 indirimli.

Büyükada merkezinden gelmek isteyenler elektrikli araçlarla Maden Durağı’nda inerek tesise ulaşabiliyor. Giriş ücreti yine aynı. Büyükada’ya kendi imkanlarınızla gelip plaja giriş yapmak giriş ücreti anlamında bir avantaj sağlamıyor.

Plaj 09:00 – 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Yiyecek-içecek servisi plaj alanında bulunan Beltur Kafe’den sağlanıyor. Dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmiyor.