Yurt içinde 13 mağazası bulunan Bella Maison, yurt dışı yatırımlarıyla da global arenadaki büyümesini sürdürüyor. Tüm hayatı sığdırdığımız evleri güzelleştirme mottosuyla dünyayı güzelleştirme yolculuğuna hız kesmeden devam eden Bella Maison, İstinye Park AVM’deki mimari konsept tasarımıyla ön plana çıkan 185m²’lik yeni mağazasına taşındı. En iyi alışveriş deneyimi yaklaşımıyla hazırlanan mağazanın mimari tasarımı, ziyaretçilerin mağazaya girdiği andan itibaren tüm alışverişlerini kimseye ihtiyaç duymadan ve rahatlıkla yapabilecekleri şekilde özel olarak kurgulandı. Mağazadaki tüm ürünler rahatlıkla ulaşılabilecek şekilde sergileniyor, makul yükseklikteki orta alan mobilyaları ziyaretçilerin mağaza girişinden mağazanın sonuna kadar tüm alanları rahatça görebilmelerine imkan tanıyor. Ayrıca mağaza içerisinde yer alan tüm alanların yuvarlak köşelere sahip olması ise marka kişiliğini yansıtarak ziyaretçilerine mutlu, yenilenmiş ve huzurlu bir alan yaratıyor.

“Tüm kanallarda yüzde 125 büyüdük”

Özel ürünler ve koleksiyonlar geliştirdiklerini belirten Bella Maison CEO’su Muhammed Tan; “2022 yılında tüm kanallarda yüzde 125 büyüme kaydettik. Mağaza tarafında ise ciromuz %115 arttı. Bu bizim, sektöre kattığımız değerin en güzel göstergesi” dedi. Bugün Türkiye'de mağazacılık kanalıyla eş değer hacimde dijital operasyon yürüttüklerini belirten Tan, "5 yıl içinde Türkiye'de 50 mağaza sayısına ulaşmak istiyoruz" dedi.

“2023 yıl sonuna kadar 15 ülkede 25 mağazayla yer almayı hedefliyoruz”

Doğru strateji ve yatırımlarla hem Türkiye'de hem de globalde online ve offline tüm satış kanallarını hızla genişlettiklerini belirten Bella Maison CEO’su Muhammed Tan; “Bizim için 2023 yılı hızlı ve istikrarlı bir şekilde başladı. Bella Maison olarak bugün, Cezayir'de 4, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Fas’ta 2, Özbekistan, Katar, Libya, Türkmenistan ve Tacikistan’da birer mağazamızla hizmet veriyoruz. Hedeflerimiz, yapmak istediklerimiz ve gideceğimiz çok fazla yolumuz bulunuyor. Ar-Ge yatırımlarımız ve ürünlerimizin kalitesinden ödün vermeden, özgün tasarımlı koleksiyonlarımızla, 2023 yıl sonuna kadar 15 ülkede 25 mağazayla yer almayı hedefliyoruz.” dedi.