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Hatay'ın kıyı ve iç kesimleri arasındaki ulaşımın sağlıklı biçimde sürdürülemediğini söyleyen Yıldırım Kara, Belen Geçidi'ndeki mevcut durumu şu sözlerle değerlendirdi: “Belen ilçesi, Hatay'daki ulaşımın en önemli noktalarından birisidir. İskenderun'u Antakya'ya ve Kırıkhan'a bağlayan yollar Belen'den geçmektedir. D817 numaralı devlet otoyolunun Sarımazı ve Topboğazı arasında kalan bölümüne karşılık gelen Belen Geçidi, bu yönüyle Hatay'ın ulaşımının bel kemiği olarak görülmelidir. Ancak bu önemi haiz olmasına rağmen, Belen Geçidi'nde trafik akışının sağlıklı biçimde sürdürülemediği bilinmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğünün Mayıs 2023 tarihli “2022 Trafik ve Ulaşım Bilgileri” başlıklı raporu, Belen Geçidi'ndeki araç yükünü açık biçimde göstermektedir. Bu rapora göre, D817 yolu üzerindeki günlük araç trafiği 50 bin aracın üzerine çıkmaktadır. Bu sayı, trafik hacminin en yüksek olduğu yol çeşidine karşılık gelmektedir. Bu yoğunluğun vahim sonuçları ortadadır. Belen Geçidi, can ve mal kayıplarının yaşandığı kazalarla bilinmektedir. 6 Mayıs 2023 tarihinde bu güzergah üzerinde yaşanan kazada 13 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, 31'i yaralanmıştır. Aynı yol üzerinde, sadece bir hafta sonra, 14 Mayıs tarihinde yaşanan bir başka kazada da 3 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, 15 yurttaşımız yaralanmıştır. Belen Geçidi, kazalarla eş anlamlı hale gelmiştir”

KARA: YENİ OTOYOL, BELEN'İN KAZALARLA GÜNDEME GELMESİNİN ÖNÜNE GEÇECEKTİR

Belen Geçidi üzerindeki trafik yoğunluğuna karşı, etkin çözümler getirilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Kara, “Belen Geçidi üzerinde 15 dakikadan uzun süre park yapılmamasına yönelik bir karar alındığı basına yansıdı. Bunun günde 50 bin aracın geçtiği bir yolun yükünü ne kadar hafifleteceği kuşkuludur. Bu iyi niyetli girişimin, çok daha kapsamlı ve etkili çözümlerle tamamlanması gerekir. Bunun başında da D817 yolu üzerinde iyileştirmeler yapılması ya da daha güvenli bir güzergah açılarak bu yol üzerindeki trafiğin azaltılması geliyor. Bu yöndeki taleplerin geçmiş yıllarda da gündeme getirildiğini görüyoruz. 2021 yılında Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, D817 yolunun Belen Geçidi bölümüne ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına talepte bulunmuş; bu talebe cevap olarak 2018 yılında İskenderun-Hatay Otoyolu Projesinin etüd çalışmasının başlatıldığı ve bu çalışmaların 2022 yılı sonunda sona ereceği açıklanmıştır. Sorun hakkında daha önce verilmiş soru önergelerine de İskenderun-Hatay Otoyolu projesinin çalışmalarının devam ettiği şeklinde yanıt verilmiştir. İhalesi yapıldığı belirtilen bu projenin geldiği aşamayı merak ediyoruz. Bu otoyolun ivedilikle tamamlanması, böylece Belen Geçidi ve Belen ilçe merkezi üzerindeki trafik yoğunluğunun azaltılması gerekiyor. Bu otoyol, Hatay'da depremle birlikte ağırlaşan ulaşım sorununu hafifleteceği gibi yeni can ve mal kayıplarının yaşanmasının da önüne geçecektir. Belen Geçidi, böylece kazalarla değil; Hatay'ın yeniden inşasının bir unsuru olarak gündeme gelebilecektir” dedi.