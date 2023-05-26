Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan kadınlara yönelik geziler düzenlemeye başladı.

Belediyenin özellikle kadın emeğine yönelik çalışmalarının anlatıldığı geziler, Kartallı kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Kartal’da ikamet eden kadınlar, belediyenin çeşitli faaliyet merkezlerini görme fırsatı yakalıyor.

Halen devam eden tanıtım gezilerinde Petrol İş Mahallesi’ndeki Kadın Danışma Merkezi, Soğanlık Kültür Merkezi’nde bulunan ahşap işleme atölyesi, Yakacık Mahallesi’ndeki halı-kilim atölyesi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gönüllü kadınların oluşturduğu depremzedeler için üretilen ürünlerin bulunduğu atölye ve Yakacık Bayram Demirkol Parkı gibi önemli noktalar Kartallı kadınlara tanıtılıyor.

Son yapılan geziye Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan ile Halkla İlişkiler ve Komşu İletişim Merkezi Müdürü Burcu Türkoğlu da eşlik etti.

Deniz Karacan geziye katılan tüm kadınlara teşekkür etti. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde bu tarz projelerin devam edeceğini belirten Karacan, kadın emeğinin ve iş gücüne katılımının önemine vurgu yaptı.

Proje kapsamında belediye faaliyetlerini daha yakından inceleme fırsatı bulan kadınlar, kadın emeğine yönelik çalışmaları yerinde takip edebiliyor.

Kadınlara yönelik tanıtım gezilerine katılmak isteyen vatandaşlar, Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nden detaylı bilgi alabilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ