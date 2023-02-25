Arama kurtarma ekiplerini, iş makinelerini depremden etkilenen kentlere yönlendiren belediyeler, acil ihtiyaçların giderilmesinin ardından barınma, yiyecek ve giyecek temini, altyapı, temizlik alanlarındaki çalışmalarını AFAD'ın koordinesinde sürdürüyor.

ADANA

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin etkili olduğu 11 kent arasında yer alan Adana'da, depremin yarattığı tahribatın en aza indirilmesi için başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar ile Büyükşehir Belediyesince bütün olanaklar seferber edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, oluşturulan barınma alanlarında kalan vatandaşlara kahvaltı, yemek de dahil olmak üzere çeşitli ihtiyaç malzemeleri ulaştırıyor, kent genelinde battaniye, ısıtıcı, yiyecek desteğini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen Hatay'a da arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra yardım tırı ve araçları gönderdi.

Kentte, ilçe belediyeleri de hem Adana hem de diğer iller için yardım kampanyaları gerçekleştirdi. Depremden etkilenen illere, ilçe belediyelerince arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla çok sayıda ekip ve malzeme gönderildi.

ADIYAMAN

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye binasındaki çöküntü nedeniyle yapılan çalışmalara ilişkin kayıt tutulamadığını, hazırlanan 40 milyon liralık bütçenin yardım malzemesi olarak halka dağıtılması için çalışma yapılacağını söyledi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Belediyesi, deprem bölgesinde Hatay başta olmak üzere Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi ile Gaziantep'in İslahiye ilçesine 70 tır yardım gönderdi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde kurduğu aşevinde 20 bin kişiye 3 öğün yemek dağıtımını sürdüren belediyenin 250 personeli, deprem bölgesinde altyapı, temizlik ve yardım dağıtma çalışmalarında görev alıyor.

AĞRI

Ağrı Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu Halkın Hizmetkarları Grubu'ndaki 100 kişilik ekibiyle arama kurtarma, itfaiye, temizlik, çöp, su, kanalizasyon çalışmalarına katılıyor.

Belediye aynı zamanda deprem bölgelerine 10 kamyon, 5 iş makinesinin yanı sıra gıda ve temizlik ürünleri, cenaze hizmetlerinde kullanılacak malzemeler ile çeşitli gıda ve giyecek, ısıtıcı çadır gibi kolilerinin bulunduğu yardım tırları gönderdi.

AMASYA

Amasya Belediyesinden deprem bölgesine ihtiyaç malzemelerinden oluşan 115 yardım tırı ile 7 iş makinesi, 3 cenaze aracı, 2 arama kurtarma aracı gönderildi, 36 personel sahada görev yapıyor.

Merzifon Belediyesinden 3 araç, mobil mutfak ve 46 personel, Hatay'ın Defne ilçesindeki çalışmalara destek veriyor. Taşova, Gümüşhacıköy, Göynücek ve Suluova belediyeleri de yardım tırlarının yanı sıra bölgeye araç ile akaryakıt gönderdi, belediye personeli de deprem bölgesinde çalışıyor.

ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), depremin hemen ardından 3 bin 428 personeli afet bölgesinde görevlendirdi. 1600 araç ve iş makinesinin yönlendirildiği bölgeye, 1116 tır ve kamyon ile ihtiyaçlar taşındı.

Deprem bölgesinde hayatın devamı için temel ihtiyaç maddeleri yardımında bulunan belediye, mobil, seyyar ve çadır olmak üzere 9 mutfakta günde 3 öğün çorba ve sıcak yemek servisi yaptı.

İçme suyu için deprem bölgesine 159 tır gönderen ABB, 249 jeneratör/aydınlatma, 3 bin 876 ısıtıcı ve soba, 177 kişi kapasiteli seyyar tuvalet ve seyyar duşu da depremzedelerin hizmetine sundu. 10 EGO otobüsü, depremzedeler için mobil duş, mobil kazan dairesi, mobil yatakhane, mobil berber ve mobil çamaşırhaneye dönüştürdü.

Kahramanmaraş'a 4.5G destekli internet altyapısına sahip mobil internet ve uydu haberleşme aracı sevk edildi.

Ayrıca, 4 bin 41 depremzedenin Ankara'da barınma ihtiyacını karşılayan belediye, bu kapsamda 19 bin 140 sıcak yemek, 20 bin 140 kahvaltı, 1000 kumanya ve 3 bin 975 çorba dağıtımı yaptı.

ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesince 401 uzman personel, itfaiye, ambulans, iş makinesinden oluşan 175 araç, 27 jeneratör ve 127 tır yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.

Hatay Uğur Mumcu Meydanı'nda 800 kişilik, Kahramanmaraş'ta 600 kişilik çadırkent kuruldu. Bir mobil, iki sabit, bir de hayırseverin mutfak malzemesiyle 4 noktadaki aşevinde günlük 70 bin kişiye yemek dağıtımı yapılıyor. Ayrıca Hatay'da 10 bin ekmek üretim kapasiteli mobil fırın kuruldu.

ASAT Genel Müdürlüğü, 113 personeliyle Hatay'da toplamda 250 bin kişi kapasiteli 21 içme suyu tesisini devralarak şehrin hizmet verilen bölgelerine su sağladı.

Büyükşehir Belediyesince 20 kişilik sağlık ekibi ve 20 yataklı sağlık destek tırı, bölgede görev yaptı. Mezarlık Şube Müdürlüğü ekipleri de Hatay ve ilçelerinde cenazelerin dini esaslara uygun şekilde defin işlemlerini ve başka illere nakillerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Ayrıca, Cam Piramit'te oluşturan Afet Yardım Merkezi'nde toplanan insani yardım malzemeleri, 127 tırla afet bölgesine gönderildi.

Alanya Belediyesince AKUT Derneği Alanya Şubesi gönüllüsü 31 kişi, 1 otobüs, 1 kamyon, 1 eskort araç ve 6 personelle bölgeye gönderildi. Belediyeden 41 personel, 25 iş makinesi, kamyon ve greyder de 15 gün boyunca deprem bölgesindeki çalışmalarda AFAD'a destek oldu. İlçede oluşturulan noktalara hayırseverler tarafından getirilen 200 tırdan fazla malzeme bölgeye ulaştırıldı.

Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı 2 inşaat mühendisi, 2 inşaat teknikeri ve bir mimardan oluşan 5 kişilik ekip hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Belediye tarafından depremzedelere destek amacıyla "Sıcak Yuvarlarında Sizin de Katkınız Olsun" sloganıyla başlatılan konteyner ev kampanyası kapsamında kamu kurum, sivil toplum kuruluşları ve yerleşik yabancıların destekleriyle 210 konteyner desteği toplandı.

Kemer Belediyesi tarafından gıda yardımlarının bulunduğu 13 tır bölgeye gönderildi.

Döşemealtı Belediyesinden 17 personel, 4 kamyon, 2 kepçe ve bir paletli iş makinesiyle deprem bölgesindeki çalışmalara katıldı. Deprem bölgesine 11 tır insani yardım malzemesi sevk edildi.

Muratpaşa Belediyesi, 44 personel 23 araçla arama kurtarma çalışmalarına katıldı. 5 tır, 102 kamyon insani yardım, 5 bin 980 battaniye, 1618 ısıtıcı ve soba, 143 çadır, 18 konteyner, bir jeneratör ve 5 bin 630 hijyen paketi gönderildi.

Kepez Belediyesi bünyesindeki 152 personel, 37 araçla deprem bölgesindeki çalışmalara destek oldu. Bölgede 8 sahra mutfağı kuran ekipler, günlük 30 bin kişiye yemek ikramı yapıyor.

Belediye ekiplerince deprem bölgesine tır, kamyon ve kamyonetten oluşan 204 yük aracı ile insani yardım malzemesi gönderildi. 22 bin 420 afetzedeye kıyafet, kişisel bakım ürünleri, çocuk ürünleri, yorgan, battaniye gibi temel ihtiyaç malzemesi desteği verildi.

Kaş Belediyesinden 40 personel ile 16 araç deprem bölgesine yönlendirildi. Ayrıca belediye ekiplerince insani yardım malzemesi depremzedelere ulaştırıldı.

ARTVİN

Artvin Belediyesi, 13 personelini afet bölgesine gönderdi, 5 tır insani yardım malzemesini depremden etkilenen Gaziantep, Hatay ve Malatya'ya ulaştırdı.

Bölgeye giden 13 belediye personelinden 4'ü itfaiye aracıyla Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarında, diğerleri ise sosyal yardım faaliyetlerinde görev aldı.

Ardanuç Belediyesi 8 tır insani yardım malzemesi, 5 personel, 1 iş makinesi, Arhavi Belediyesi 1 iş makinesi, 5 personel, 2 tır insani yardım malzemesi, Borçka Belediyesi 8 araç, 8 insani yardım tırı, 1 mobil mutfak ve 13 personelini deprem bölgesine gönderdi.

Hopa Belediyesinin yardım malzemesi yüklü 8 tırı ile bir personeli deprem bölgesine intikal ederken, Kemalpaşa Belediyesi 2 personel ve 3 yardım tırı, Murgul Belediyesi 2 yardım tırı, 1 itfaiye aracı, 7 konteyner ve 7 personel, Yusufeli Belediyesi 3 iş makinesi, 1 cenaze aracı, 2 kamyon, 20 çadır, 10 tır odun, 3 tır insanı yardım malzemesiyle deprem bölgesine destek sağladı.

Yusufeli Belediyesinden deprem bölgesine gönderilen 6 personelden 5'i AFAD koordinesinde Malatya ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı, 1'i de cenaze nakil işlemleri kapsamında çalışma yürüttü.

AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye 41 yardım tırı, 10 bin kişilik mobil mutfak ve mobil aşevi, 12 kişilik uzman arama kurtarma ekibi, 6 seyyar tuvalet, 20 iş makinesi, 10 jeneratör ve 43 personel gönderdi.

Efeler Belediyesi, 12 kişilik kurtarma ekibi, 5 zabıta, 18 tır acil yardım malzemesi, 9 mezarlık işleri personeli, 1 konteyner ve 2 greyder operatörünü bölgeye sevk ederken, Kuşadası Belediyesi 9 tır, 6 kamyon yardım malzemesi, Didim Belediyesi 5 kamyon yardım malzemesi, 4 iş makinesi, Nazilli Belediyesi de 86 tır ile 154 kamyon yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırdı.

BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 296 arama kurtarma, 129 sosyal yardım, 307 ulaştırma ekibi olmak üzere toplam 732 personelle afet bölgesinde görev yapıyor. Yardım malzemesi taşıyan 500'den fazla tırın deprem bölgesine sevkiyatı da yapıldı.

135 iş makinesi, 400 sosyal yardım aracı desteğiyle afet bölgesinde çalışmalara devam eden belediye, bölgeye gönderdiği aşevi, mobil tuvalet ve duşlar, mobil ikram tırıyla afet bölgesinde hizmet veriyor.

BİLECİK

Bilecik Belediyesi, 20 yardım tırını deprem bölgesine ulaştırdı.

Arama ve kurtarma çalışmalarına 76 kişilik ekip ve ekipmanla katılan Bilecik Belediyesi, bölgeye 7 bin 200 battaniye, 6 bin 63 bebek maması ve bez kolisi, 6 bin 10 gıda kolisi, 6 bin 210 kıyafet kolisi, 4 bin 400 hijyen kolisi, 2 bin 950 paket su, 390 ısıtıcı, 120 çadır, 80 yatak, 9 tır odun ve yakacak malzemesi, 5 hizmet aracı, 4 konteyner, seyyar ikram aracı ve jeneratör gönderdi.

İlçe belediyeleri tarafından yardım tırı başta olmak üzere iş makinesi, hasta nakil aracı, çadır ve odunun yanı sıra personel, depremden etkilenen illere sevk edildi.

BİNGÖL

Bingöl Belediyesi tarafından deprem bölgesine 44 tır, 3 kamyon, 7 minibüs, 7 pikap ve kamyonet ile gıda, giyim ve muhtelif yardım malzemesi gönderildi.

Deprem bölgesine 13 bin 467 battaniye, 571 ısıtıcı, 10 bin 294 gıda kolisi, 1000 çuval un, 139 bin 583 giyim malzemesi, 5 bin 301 paket bebek bezi, 3 bin 200 kutu bebek maması, 615 uyku seti, 265 bin 940 ekmek, 57 bin 662 koli su, 14 bin 486 hazır gıda, 357 halı ve 7 bin 19 hijyen kiti gönderen belediye, 13 itfaiye ekibi ile de arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Kepçe, kamyon, otobüs ve cenaze aracından oluşan 20 araçla deprem bölgesine destek sunan Bingöl Belediyesi, 10 bin metrekare kefen, 400 tabut, 2 bin mezar taşını da deprem bölgesine ulaştırdı.

BİTLİS

Bitlis Belediyesi, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 5 itfaiye eri ve bir araç ile iş makinesi operatörlerini deprem bölgelerine yönlendirdi. Belediye daha sonra deprem bölgelerine 3 temizlik görevlisi ve bir araç ile 5 zabıta personelini sevk etti.

Adıyaman, Malatya ve Elbistan'daki vatandaşların yaralarının sarılması için 5 bin gıda kolisi, 3 bin çocuk bezi, 4 bin 800 sıvı sabun, 4 bin 800 ıslak mendil, bin hasta bezi, 4 bin kadın hijyen seti, 400 ısıtıcı, 150 battaniye, 200'er yorgan ve yastık, 50 yatak, çok fazla atkı, bere, eldiven, pijama ve giysi, 7 tır su, 50 bin ekmek ile çok sayıda kefen gönderildi.

Tatvan Belediyesi ise depremzedelerin yaralarının sarılması için bölgeye 7 tır ve 12 minibüs gıda, giysi, battaniye, temizlik, temel yaşam malzemeleri ulaştırdı.

Belediye aynı zamanda arama kurtarma ile diğer çalışmalara katkı sunmak amacıyla deprem bölgelerine 3 arama kurtarma aracı, su tankeri, mobil aşevi, otobüs, 12 minibüs, 3 çöp kamyonu, 2 hafriyat kamyonu, 20 arama kurtarma personeli, 7 temizlik personeli, yardım faaliyetlerine destek amacıyla 45 Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi, cenaze hizmetleri için 3 belediye görevlisi, 3 aşçı, 4 sağlıkçı gönderdi, 25 bin litre yakıt desteğinde bulundu.

Mutki, Hizan, Güroymak, Adilcevaz ve Ahlat ilçelerinde de belediyeler yardım tırları ve destek ekiplerini bölgeye göndererek çalışmalara katkı sundu.

BOLU

Bolu Belediyesi 89 tır gıda, giyim, battaniye, yorgan, ayakkabı, su, ısıtıcı, hijyen malzemeleri, bebek maması, tüp, jeneratör, katalitik soba ile insani yardım malzemesi yüklü 23 kamyoneti depremden etkilenen illere ulaştırdı.

Bir kamyonet tıbbi malzemeyi bölgeye intikal ettiren belediye, afetten etkilenen il ve ilçelere iş makinelerinden oluşan 125 araç ile 30 şoför ve operatörüyle destek verdi. 35 kişilik arama kurtarma destek ve 5 kişilik enkaz kırım ekibinin de arasında yer aldığı toplam 321 kişi, afet bölgesinde çalışmalara katıldı.

BURDUR

Burdur Belediyesi, depremlerden etkilenen bölgeye arama kurtarma çalışmalarında görevli 3 itfaiye aracı ve 18 itfaiye personeli, 1 ekskavatör, 3 kamyon, 14 işçi, 2 araç, 4 şoför, 14 tır ile 2 kamyon gıda, giysi ve malzeme, battaniye, yorgan, su, 12 konteyner ve odun gönderdi.

Bucak Belediyesi de arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları için 1 ekskavatör, 3 kamyon, 2 kamyonet, 3 minibüs, 1 cenaze aracı, 6 gassal, 61 tır ile 15 kamyon yardım malzemesi, 10 bin ekmek, günlük 2 bin kişiye yemek çıkaran aşevi, seyyar baz istasyonu, tuvalet, banyo, 10 konteyner, 5 arama kurtarma personeli, 5 hasar tespit personeli nakletti.

Gölhisar Belediyesi, depremin ikinci günü 2 kamyon, 1 arama kurtarma aracı ve iki personel, Gölhisar Kaymakamlığıyla düzenlenen yardım kampanyası kapsamında 23 tır gıda yardım malzemesi, hasar tespit çalışması için 3 fen işleri personeli göndermesinin yanında Hatay Kırıkhan'da 10 aşçının görev yaptığı bir aşevi kurarak vatandaşlara sıcak yemek hizmeti verdi.

Karamanlı Belediyesi de 2 kepçe, 1 kazıcı, 4 operatör, kaymakamlıkla organize edilen yardım kampanyasında 5 tır ayni yardım, 3 tır ile 1 kamyon hayvan yemi, depremzede tahliyesinde görevli 1 otobüs ile gönüllü öğretmenlerin hazırladığı 10 bin kumanya, 9 kişilik arama kurtarma ekibini bölgeye ulaştırdı.

Tefenni, Kemer ve Çavdır belediyeleri de bölgeye personel, iş makinelerinin yanı sıra kaymakamlıklarla koordineli yardım kampanyalarında toplanan malzemelerle destek sundu.

BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1000'e yakın personel ve 300'ü aşkın araç-ekipmanla deprem bölgesinde çalışmalar yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde üç alanda toplam 2 bin konteynerle oluşturulacak 110 bin metrekare alana sahip geçici konaklama alanı yapacak.

20 araçla Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde toplam 132 mahalle ve köyde depremzedelere hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere gıda erzak paketi, temizlik malzemesi, elektrikli ısıtıcı soba, yakacak odun kömür, çadır, kıyafet, bebek bezi ve maması gibi ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor.

Günlük 150 ton kapasiteyle 5 kullanım suyu ve 2 içme suyu tankeriyle depremzedelerin kullanım ve içme suyu ihtiyaçları karşılanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin iştirak şirketi BURFAŞ aracılığıyla sabit ve seyyar mutfaklar marifetiyle günlük 12 bin kişiye sıcak yemek desteği sağlanıyor.

BURFAŞ ayrıca 14 aşevi ve mobil mutfak ile depremin ardından şu ana kadar 512 bin kişiye sıcak yemek dağıttı. BUSKİ ekipleri de Hatay ve Kahramanmaraş'ta su bağlantıları ve altyapı işlemleri gerçekleştiriyor.

ÇANAKKALE

Çanakkale Belediyesi tarafından AFAD koordinesinde yardım faaliyetleri yürütüldü.

Bu kapsamda insani yardım malzemeleri, termal battaniye, uyku tulumu, gıda, jeneratör, kedi köpek maması, kefen, ceset torbası gibi çok çeşitli ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra belediye atölyesinde üretilen sobalar ile yakacak malzemeleri, 14 tır, 2 kamyon, 10 kamyonet, 2 minibüsle bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Çanakkale Belediyesi ve Kepez Belediyesi işbirliğinde Hatay Samandağ'da günlük 50 bin kase sıcak çorba ve sıcak yemek dağıtımı sürüyor.

ÇANKIRI

Çankırı Belediyesi deprem bölgesine 5 bin 225 battaniye ile gıda, kıyafet, temizlik malzemesi, ısıtıcı gönderdi. Ayrıca belediye personeli 82 kişilik arama kurtarma ve hasar tespit ekibi bölgede görevlendirildi. Belediyeye ait iş makineleri ve kamyonlar da bölgeye sevk edildi.

ÇORUM

Çorum Belediyesi, deprem bölgesine 50 tır ve 21 kamyon yardım malzemesi, 100 civarında iş makinesi ve araç, mobil ikram aracı, 156 kurtarma malzemesi, 35 bin litre motorin, 226 arama kurtarma ve destek personeli ile 36 su ve kanalizasyon teknik personeli gönderdi.

Osmancık Belediyesi aşevi Kahramanmaraş'ta faaliyetine devam ediyor.

İlçe belediyelerince 98 tır ve 5 kamyon yardım malzemesinin yanı sıra arama kurtarma ve destek ekipleri ile araçlar gönderildi.

DENİZLİ

Deprem bölgesine 43 iş makinesi, 6 arama kurtarma aracı, 15 kamyon-kamyonet, 5 itfaiye aracı, 25 otobüs ve 2 mobil aşevi ile 397 personelini sevk eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, yardım malzemelerini taşıyan 44 tırı bölgeye ulaştırdı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, depremin ilk anından bu yana arama kurtarma çalışmaları ve geçici barınma merkezlerinde 2 binden fazla personelle sahada çalışıyor.

Toplam 220 araç ile 24 saat esaslı çalışan ekipler, deprem hasarlarının giderilmesi, hafriyat, lojistik, çadır kurulumu, nakliye cenaze hizmetleri, yiyecek ve kurtarma hizmeti vermeye devam ediyor.

Kentte de depremden etkilenen vatandaşlara, toplam 84 noktada bugüne kadar 358 bin 460 öğün sıcak yemek, 317 bin 800 öğün çorba, 99 bin 600 öğün kahvaltı, 43 bin 167 kek, 44 bin 484 meyve suyu, 37 bin 64 su ve 24 bin 550 ekmek dağıtıldı.

Depremde vefat edenlerin taziyelerinde kullanılmak üzere 5 bin kilogram şeker ile 2 bin kilogram çay dağıtımı yapıldı. Sosyal destek kapsamında 11 bin 440 aileye 8 milyon 580 bin lira ödeme gerçekleştirildi.

Alanlarda kurulu 748 çadırda vatandaşlara 8 bin 135 battaniye, 2 bin 730 döşek ve 741 ısıtıcı, çadır kentlerde ve spor salonunda barınan 8 engelliye tekerlekli sandalye ile 1 hastaya da hasta yatağı verildi.

Adıyaman'dan gelen ve hastanede tedavi gören depremzedelere eşofman ve ayakkabı dağıtıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesince depremin hemen ardından arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için ekipler kuruldu ve ilçede çöken binalarda çalışma yürütüldü. Depremden etkilenen vatandaşların barınma, yemek ve giyim ihtiyaçlarını karşılamak üzere 100 ayrı noktada barınma merkezleri oluşturuldu, ilçedeki tüm sosyal ve sportif tesisler vatandaşların hizmetine sunuldu. Depremden etkilenen aileler ve çocukların giysi ihtiyaçları belediyenin Gün Işığı Sosyal Yardımlaşma Giyim Mağazası tarafından karşılandı.

İki ayrı noktada gezici aş evi oluşturuldu ve yaklaşık 10 bin kişiye günde 3 öğün sıcak yemek ulaştırıldı.

Deprem felaketinin yaşandığı bölgelere 5 tır ihtiyaç ve yaşam malzemesi, iş makinesi ve personel desteği veren merkez Kayapınar Belediyesi, geçici barınma merkezinde kalan 207 bin 48 vatandaşa sıcak yemek desteğini sürdürüyor.

Battaniye, ıslak mendil, jeneratör, atkı, çorap, su, bot, bere, eldiven, kıyafet, gıda ve kişisel hijyen malzemelerinin bulunduğu ihtiyaç ve yaşam kolileri tırlarla deprem felaketinin yaşandığı Malatya, Adıyaman ve Gaziantep'e gönderildi.

Depremin hemen ardından ilçe merkezindeki cami, Kur'an kursu, okullar, belediyeye ait bilgi evleri, bilgi akademileri, okuma salonları, aile destek merkezleri ve kültür merkezlerinde 207 bin 48 vatandaşa barınma hizmeti verildi. 161 geçici barınma merkezinde 951 personelle 666 bin sıcak yemek ile 761 bin çorba ikramında bulunuldu.

Deprem felaketinin ardından Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman'ın talimatıyla depremden etkilenen Kahramanmaraş ve Adıyaman'a gönderilen 12 iş makinesi, 15 personel ve 12 kişilik arama kurtarma ekibi, enkaz kaldırma ile arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kayapınar Belediyesinde görevli psikologlar, barınma merkezlerinde kalan depremzede çocuklar için psikososyal destek çalışması başlattı.

Merkez Yenişehir Belediyesi de ilk günden itibaren depremzedelerin acil barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla belediyeye ait tüm sosyal tesislerinin kapılarını açtı. Vatandaşların geçici barınma ihtiyaçları karşılandı. 25 bin kişiye sıcak yemek, çorba, su, meyve suyu, mama, çocuk bezi, battaniye, gıda paketi, giysi, ısıtıcı ve hijyen seti dağıtıldı.

Diyarbakır'ın merkez Sur Belediyesi de AFAD koordinasyonunda depremin ilk anından itibaren ilçede durum tespit çalışması yaptı. Merkezde 42 toplu yaşam alanı tespit edildi. Bu alanlarda misafir edilen 20 bin depremzedenin ihtiyaçları giderildi. Toplu yaşam alanlarına sığınan depremzedelere günde 3 öğün sıcak yemek servisi yapıldı.

Bugüne kadar 379 bin 300 kişilik sıcak çorba, 258 bin 900 kişilik sıcak yemek, 232 bin kek ve meyve suyu, 416 bin 500 kişilik çay ve su ikramı yapıldı. Ayrıca 16 bin battaniye, 4 bin ısıtıcı, 8 bin çocuk maması, 6 bin çocuk bezi, 5 bin kadın hijyen peti, 5 bin karışık gıda kolisi, 10 bin kişilik hijyen seti, sıvı sabun dağıtıldı.

Ayrıca ilçeden Adıyaman ve Malatya'ya 2 tır dolusu gıda yardımı ve 250 çadır gönderildi.

EDİRNE

Edirne Belediyesi deprem haberinin duyulması sonrası bölgeye araçlarla arama kurtarma ekibinin yanı sıra mobil ikram aracı da sevk etti. Depremin olduğu gün yardım kampanyası da başlatan belediye, afet bölgesine 24 yardım tırı gönderdi.

Keşan Belediyesi de bölgeye 54 yardım tırı ulaştırdı. Ayrıca belediye, gönüllü çalışanlarını göndererek afet alanlarında hizmet verdi, hasar tespit çalışmaları kapsamında bölgede görev aldı. Ayrıca afet bölgesine itfaiye ve iş makineleri gönderildi.

Havsa, Lalapaşa, İpsala, Süloğlu, Enez, Meriç ilçeleri belediyeleri de yardım tırlarıyla afet bölgesine katkıda bulundu.

ELAZIĞ

Elazığ Belediyesine ait Hayır Çarşısı ve vatandaşların desteğiyle toplanan kıyafet, battaniye, elektrikli ısıtıcı, kişisel hijyen malzemeleri ile gıda başta olmak üzere 5 tır ve 1 kamyon yardım malzemesi Malatya ve Adıyaman'a gönderildi.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 55 personel ve 4 araç ile Malatya'da arama kurtarma çalışması yürüttü.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekip de Malatya'da temizlik çalışmalarına katkı sağladı. 30 kişilik uzman ekip, Kahramanmaraş'ta kurulan çocuk oyun çadırında depremzede çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi, ailelerine psikososyal destek verdi.

Keban Belediyesi, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş'a 18 kamyonet giyim ve gıda yardımı gönderdi.

Maden Belediyesi, temel ihtiyaçların bulunduğu 1 tır yardımı deprem bölgesine sevk etti.

ERZİNCAN

Erzincan Belediyesi, deprem bölgesine 13 iş makinesi ve 110 personel ile 7 bin 750 battaniye, 2 bin 700 yorgan yastık, 280 yatak çadır, 315 halı, 190 bin ekmek sandviç, 451 bin muhtelif ebatlarda su, 12 bin süt, 6 bin 660 koli kuru gıda, 9 bin 600 meyve suyu, 14 bin hijyenik ped, 82 bin çocuk bezi, 2 bin çocuk maması, 16 bin 500 ıslak mendil, 35 bin 500 tuvalet kağıdı, 27 bin kilogram un, 612 ısıtıcı, 14 bin 360 ayakkabı, 41 bin 500 erkek giyim, 39 bin kadın giyim, 38 bin çocuk giyim, 612 iç giyim, 8 bin 500 litre akaryakıt, 4 cenaze aracı gönderdi.

ERZURUM

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgelerine 91 personel, 91 iş makinesi, 42 yardım tırı, 81 bin ton yakıt, 29 bin muhtelif ihtiyaç, 833 çadır, 100 şofben, 52 bin 500 maske, 500 tulum, 450 bin paket gıda malzemesi, 6 bin 500 inşaat malzemesi, 6 bin 143 battaniye, 5 bin 670 giysi, 1010 ısıtıcı, 990 uyku seti, 567 çocuk masası, 226 mobil tuvalet, 94 çöp konteyneri, 63 su deposu ve cenaze hizmetlerinde kullanılan 12 bin malzeme ulaştırdı.

Yakutiye Belediyesi, depremden etkilenen illere 26 insani yardım tırı, 35 bin litre yakıt, 37 iş makinesi, destek hizmetleri acil yardım ve teknik ekip ve operatörlerin aralarında bulunduğu 108 kişilik ekip, 100 konteyner ev gönderdi.

Palandöken Belediyesi, 75 ton gıda, 525 çadır, 75 bin 500 battaniye, 25 bin 200 paket hijyen seti, 695 ısıtıcı, 3 bin 614 uyku seti, 55 bin kutu çocuk maması, 65 bin ekmek, 155 jeneratör, 7 tır su, 10 mobil tuvalet ve banyo, 215 bin parça kıyafet, 1 tır yakacak odun, 1 tır soba, 900 kefen takımı, 7 bin çocuk montu, 1500 fener, 1200 kutu pil, 70 bin litre yakıt, 2 bin 400 çift çocuk ayakkabısı ile aralarında belediye personelinin de olduğu 85 kişilik ekip, 5 damperli kamyon, 3 çöp toplama kamyonu, 1 arazöz su tankeri, 2 kamyonet, 2 minibüs, 1 çekici tır, 3 pikap, 1 binek otomobil, 1 kepçe gönderdi.

Aziziye Belediyesi de deprem bölgesine 30 tır insani yardım malzemesi, arama kurtarmadan inşaata kadar çeşitli alanlarda uzman 60 personel yolladı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan itibaren personel, araç gereç ve ekipmanların yanı sıra başta ekmek ve su olmak üzere insani ihtiyaçları içeren 81 tır insani yardım malzemesi, 340 personel, 58 iş makinesi ve aracını afet bölgesine gönderdi.

Merkez Odunpazarı Belediyesi, bölgeye 23 tır, Tepebaşı Belediyesi 9 tır ihtiyaç malzemesi ulaştırdı.

Sivrihisar, İnönü, Sarıcakaya, Beylikova, Günyüzü, Mihalgazi, Alpu, Mihalıççık, Çifteler, Mahmudiye, Han ve Seyitgazi ilçeleri belediyeleri de yardım tırlarıyla afet bölgesine katkıda bulundu.

GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, evleri dışında konaklamak zorunda kalan depremzedeler için merkezde 979, çevre ilçelerde ise 980 çadırın kurulumuna destek verdi.

Ekipler, Nurdağı ve İslahiye'de hijyen şartlarının sağlanması için ilçelerde bulunan havuzları duş ve hamama dönüştürüp çamaşırhaneler kurdu. Çadır kentlerde ve konteynerde yaşayanlar için içerisinde diş macunu ve fırçası, deterjan, tırnak makası ve taraktan oluşan hijyen seti oluşturuldu.

Gaziantep'te Glutensiz Bir Başka Kafe'de çölyak hastaları için yaklaşık 9 bin glutensiz ekmek üretildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığı, AFAD ve TOKİ ortaklığında Nurdağı ilçesinde yapılacak konteyner kent çalışmaları için kolları sıvadı. Nurdağı ilçesi konteyner alanı vaziyet ve altyapı aplikasyon ve kotlama çalışmalarına Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı, 4 dozer, 2 silindir, 2 greyder, 1 arazözle destek veriyor. Çalışmaların sonunda ilçeye 800 konteyner kurulacak.

Öte yandan Nurdağı Büyükşehir Parkı Çadır Alanı'nda 400 kva trafonun montajı yapıldı ve 162 çadıra enerji verildi. Bunun yanı sıra ilçeye bağı Alpaslan Türkeş Mahallesi çadır kentine 200 çadır için 7 elektrik direği dikildi, çadır iç tesisatları çekildi. Yine ilçeye bağlı Aslanlı Mahallesi çadır kentte 250 çadır için 10 şebeke direği dikildi, çadırların içine elektrik verildi ve aydınlatma yapıldı.

İlçede zarar gören 20 kırsal mahalle bağlantı yollarının tamamına mıcır dökülerek iyileştirildi ve trafiğe açıldı. Ekipler, iyileştirilen Nurdağı kırsal mahalle bağlantı yollarında asfalt yama çalışmalarına başladı. Büyükşehir yine ilçedeki enkaz çalışmaları kapsamında 10 ekskavatör, 4 loder, 2 dozer, 3 greyder, 4 silindir, 25 kamyon, 5 arazöz, 11 beko loder jcb, 2 vinç, 5 tır ile depremzedelerin yardımına koştu.

4 hamarat, 8 çöp toplama aracı, 3 tanker, 5 çift kabin kamyonet ile ilçedeki temizlik faaliyetleri sürdürülüyor. 105 personel gündüz, 15 personel gece temizlik çalışmaları için ilçede görev alıyor.

GASKİ, çadır ve konteyner alanlarına 124 seyyar tuvalet, 33 banyo kurdu, su kanal bağlantılarını yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 20 Şubat'ta Hatay'da meydana gelen depremler sonrası da 20'yi aşkın sosyal tesisinde toplamda 7 bin 743 vatandaşın barınma ve beslenme ihtiyacına cevap verdi.

Deprem bölgeleri için psikososyal destek ekipleri hazırlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı ve İslahiye'ye ulaşımın kolaylığı için 22 Şubat Çarşamba gününden itibaren ücretsiz otobüs seferleri başlattı.

GİRESUN

Giresun Belediyesi deprem bölgelerine 34 yardım aracı, 78 personel gönderdi.

Arama kurtarma çalışmalarına da katılan belediye, Adıyaman başta olmak bölgede enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları, cenaze işlemleri, aşevi gibi gıda destek hizmetlerine destek sağlıyor.

Dereli Belediyesi tarafından da 10 tır yardım malzemesi gönderildi, 1 cenaze aracı ve 3 personel bölgede görev yaptı.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Belediyesinin 46 personeli ve 13 aracı depremin ilk gününden itibaren bölgede hizmet verdi. Yardım malzemesi yüklü 10 tır ve 8 kamyon da depremzedelere ulaştırıldı. Belediye personeli yardım, çevre temizlik ve altyapı çalışmalarına katkı sağladı.

HAKKARİ

Hakkari Belediyesi, deprem bölgesine 10 kişilik 80 izoleli çadır, 3 insani yardım tırı, 2 iş makinesi ve 16 personel gönderdi.

Yüksekova Belediyesi ise iş makineleri, kamyon ve cenaze aracı, 4 mühendis ve şoför, 35 tabut ve 10 top kefen gönderdi, personelin topladığı 100 bin lira nakdi yardım da AFAD hesabına aktarıldı.

Şemdinli Belediyesi de deprem bölgesine 12 personel, 6 gönüllü berber ve kuaför, 8 kamyon gıda ve yaşam malzemesi ile otobüs, minibüs ve kamyon sevk etti.

Çukurca Belediyesi insani yardım tırlarını ve teknik ekipleri bölgeye gönderdi.

HATAY

Hatay Büyükşehir Belediyesi, ana hizmet binaları ve İtfaiye Daire Başkanlığı binaları yıkık, çok sayıda binaları da kullanılmaz halde olmasına, 109 personeli kaybetmelerine ve çok sayıda personelinin de yaralanmasına rağmen elindeki imkanlarla depremzedeler için çalışıyor.

ISPARTA

Isparta Belediyesi 59 iş makinesi, bir arama kurtarma aracı, 15 kamyon, 4 itfaiye aracı, 4 cenaze aracı, bir mobil gasilhane, 3 ambulans, bir engelli nakil aracı, bir çöp aracı ve 2 yol süpürme aracı bölgeye sevk etti. Toplanan 36 tır yardım malzemesi ile 6 jeneratörü depremzedelere ulaştırdı.

İlçe belediyelerinden de yardım malzemeleri gönderildi.

MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 514 itfaiye ve destek ekibi personeli ile 208 araç, 8 jeneratör ve iş makinelerini depremin etkilediği 11 ile gönderdi.

120 bin ekmek ve 20 tır suyu da depremzedelere ulaştıran belediye ekipleri, 22 Şubat'a kadar 629 bin 445 kahvaltı, yemek ve çorba dağıtımı gerçekleştirdi.

Hatay'da 300 ailelik çadır kuran belediye, Adıyaman'da içerisinde sahra hastanesi, sosyal ve spor alanları ile kreş olan 670 konteynerin olacağı kent kurulumuna başladı.

Belediyenin sağlık ekipleri, 4 bin 753 muayene, psikolojik destek, diş ve ağız sağlığı ile kişisel bakım hizmeti verdi.

Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Erdemli, Silifke, Tarsus ve Gülnar belediyeleri de yardım gönderdi.

İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi yardım koridoruyla bugüne kadar yaklaşık 300 tır ve kamyon, 3 uçak, 3 gemi, 5 otobüs kargo ile insani yardım malzemesi sevk etti. Bölgede görev yapan personel sayısı da bine yaklaştı.

Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Adıyaman'da toplamda 282 konutlu konteyner kentlerin kurulumunu yürüten belediye, Hatay'da bir sahra hastanesi kurdu.

Belediyenin "Mera İzmir" projesine dahil olan üreticiler, 111 küçükbaş ve bir büyükbaş hayvanı depremzedeler için hibe ederken İzmir'de yürütülen çocuklara süt dağıtımı bölgede de uygulamaya geçirildi.

Konak Belediyesi, ihtiyaç malzemeleri taşıyan 16 tır gönderirken Kahramanmaraş'ta 250 kişilik çadır kent kurma kararını açıkladı, 95 personel gönderdi.

Balçova Belediyesi 15 tır yardım malzemesi, 12 konteyner, Çeşme Belediyesi ise 10 tır yardım malzemesi yolladı.

Buca Belediyesi 20 tır yardım malzemesi ve arama kurtarma ekibini gönderdi, Hatay Hassa'da 5 bin kişi yemek kapasiteli mobil mutfak oluşturdu.

Karşıyaka Belediyesi de 23 tır, 21 kamyon, 8 kamyonet, 3 otobüs yardım malzemesi ulaştırdı, 1 arama kurtarma aracı, 1 kamyon ile 45 personel gönderdi. Günlük 200 öğün sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Bornova Belediyesi 17 tır yardım malzemesi, 2 bin 500 çadır, seyyar tuvalet ve mutfak gönderdi. Belediyeye ait iş makinesi, arazi aracı, ambulans, kırıcı kesici teçhizat ile 40 personel de bölgeye sevk edildi.

Bayraklı Belediyesi, 18 kişilik arama kurtarma personeli ile 4 kişiden oluşan sağlık ekibini ambulans ile bölgeye sevk etti. Ayrıca 209 çadır ile 25 tır yardım malzemesi de gönderdi.

Menemen Belediyesi 25 tır, 4 kamyon insani yardım malzemesi ile 2 jeneratörü gönderirken Menemen Arama Kurtarma ekibi (MAKUR) de ilk gün yola çıktı.

Kınık Belediyesi, ısıtıcı, 12 seyyar tuvalet ve banyo ile insani yardım malzemesi yüklü 49 tırı bölgeye ulaştırdı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentteki çalışmalara destek sağladı. 154 araç ve 589 personelle temizlik hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, 325 araç ve 595 çalışanla su hizmetlerinin sağlanması amacıyla çalışma yürüttü, çadır ve konteyner kentlerin alt yapısını kurdu.

Günlük 15 bin kişilik sıcak yemek yapılırken, 90 bin ekmek üretiliyor. Fırınlara 140 ton un desteği sağlandı.

Belediye, arama-kurtarma ekiplerinin konaklama ve gıda ihtiyaçlarını karşıladı. 30 araç ve 40 personelle, hafriyatı kent dışına çıkarmaya çalışıyor. 70 araç ve 140 personelle 15 hatla ücretsiz taşıma gerçekleştiriyor.

35 araç ve 85 personelle çadır kent ve konteyner kentlere alt ve üstü yapı desteği ve farklı noktalardaki taziye evleriyle depremzedelere duş ile çamaşır yıkama desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 20 bin kişiye 1000 lira sosyal destek verdi, 58 araç ve 140 personelle defin ve mezarlık işlemlerine destekte bulundu.

Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara 800 ton odun ve 150 ton kömür yardımında bulundu, 6 araç ve 26 personelle sahipsiz hayvanların barınması ve beslenmesini sağladı.

Öte yandan Büyükşehir İtfaiyesi de enkaz altında kalan 706 kişiyi sağ çıkardı.

KARS

Görevlendirme yapılan Kars Belediyesi, bölgeye arama kurtarma, yardım, itfaiye hizmetleri, temizlik işleri ve hasar tespit çalışmaları için 40 personel ve 6 iş makinesi ile araç gönderdi.

Belediye ayrıca, temel gıda, hijyen malzemesi, tekstil ve kıyafet ile ısıtıcı, fener, kefen ve benzeri yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırdı.

KASTAMONU

Kastamonu Belediyesi 7 tır, 10 kamyon, 2 kamyonet ve 3 minibüs yardım ulaştırdı. Yardımlar arasında soba, yakacak, hijyen maddeleri ve giysiler yer aldı.

Belediye bölgeye destek için 2 arazöz, 4 arama kurtarma aracı, 1 itfaiye aracı ve 2 su tankerini de gönderdi. Kastamonu ve Taşköprü belediyelerinden 24 arama kurtarma, 60 da personel sevk edildi.

KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 639 personel, 171 araç, 128 iş makinesi, jeneratör, kompresör, kırıcı ve kesiciden oluşan 48 malzeme, 3 karavan, 15 konteyner, 8 cenaze yıkama aracı, nakil aracı, 5 mobil mutfak, ilaçlama aracı, 2 yol süpürme aracı ve 3 yakıt tankeri gönderdi.

İlçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının da yardımlarıyla 1000'den fazla tır yardım malzemesi afet bölgesine ulaştırıldı.

Kahramanmaraş'ta, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi'nde 117 aileye konteyner kent kuruldu. Mühendislerden oluşan 6 araçlık teknik destek ekibi bölgeye gitti.

İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hem arama kurtarma çalışmalarına katıldı hem de Hatay İskenderun Limanı'nda çıkan yangına müdahale etti.

5 mobil mutfak ve çok sayıda aşçı tarafından günlük 15 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Kocasinan Belediyesi, 312 personel, 48 iş makinesi, 36 kamyonet, 15 otobüs, 6 mobil aşevi, 10 jeneratör, 20 çadır ve 20 konteyner sağladı. Belediyenin aşevlerinde 3 öğün yemek çıkıyor. 20 temizlik aracı ve 300'e yakın çöp konteyneri ile temizlik yapıldı.

Melikgazi, Talas ve Hacılar belediyeleri de deprem bölgesine personel, iş makineleri ve yardım malzemeleriyle destek oldu.

KIRKLARELİ

Kırklareli Belediyesinden de itfaiye ve ekskavatör ile 33 belediye personeli deprem bölgelerine gönderildi.

İlk yardım tırının yanı sıra vatandaşların da desteğiyle gıda, hijyen malzemeleri, kıyafet, ısıtıcı ve yatakların yer aldığı 40 tır ile mobil mutfak aracı, engelli minibüsü, seyyar tuvalet gönderildi.

Lüleburgaz'dan 20 yardım tırı, 50 çadır, 7 personel ve 3 araç; Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Pınarhisar, Pehlivanköy ilçe belediyelerinden yardım malzemeleri afetzedelere ulaştırıldı.

KIRŞEHİR

Kırşehir Belediyesi, Adıyaman'a 8 araç, insani yardım taşıyan 9 tır, 250 battaniye, 50 ısıtıcı ve soba, 5 personel, Gaziantep'e 5 araç, insani yardım taşıyan 5 tır, 50 ısıtıcı ve soba, 50 hijyen malzemesi ve 3 personel, Hatay'a 13 araç, 12 tır, 2 konteyner hijyen malzemesi ve 18 personel, Kahramanmaraş'a 19 araç, insani yardım taşıyan 18 tır, 500 battaniye, 50 ısıtıcı ve soba, 4 jeneratör ve 15 personel, Malatya'ya 4 araç, insani yardım taşıyan 4 tır, 500 battaniye, 50 ısıtıcı ve soba, 25 çadır ve hijyen malzemesi, Osmaniye'ye 1 araç, insani yardım taşıyan 1 tır kamyon ve 2 personel, Şanlıurfa'ya 1 araç, insani yardım taşıyan 1 tır ve hijyen malzemesi gönderdi.

Kırşehir Belediyesi ayrıca, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları için Kahramanmaraş Pazarcık'a 4 personel ve birer arazöz, kombine araç, Hatay'a 1 minibüs ve 3 personel ulaştırdı.

Kaman Belediyesi ise 10 personel, kepçe, itfaiye aracı ve binek araç gönderdi.

KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde 706 personel ile arama-kurtarma, çadır kent ve sahra hastanesi, altyapı ve salgın hastalıkların önlenmesi konularında çalışmalar yaptı.

Her gün 3 çeşit olmak üzere 10 bin sıcak yemek verilirken 5 bin de kahvaltı servisi yapılıyor. Kahramanmaraş ve Hatay'da 700 bin kişilik çorba, 382 bin hazır gıda, 200 bin ekmek, 200 bin tortilla, 72 bin sıcak yemek ve 30 bin içme suyu ikram etti. Hatay'ın Defne ilçesinde 1 çadır kent, 1 sahra hastanesi, 1 de kalıcı mutfak kurulumu yapıldı. Çocuklar için mini futbol sahası hazırlandı.

İzmit Belediyesi, Hatay Defne ilçesinde kurdukları aşevi ile günde 10 bin kişilik sıcak yemek yapmasının yanı sıra ikinci aşevini Kahramanmaraş'ta kuruyor.

Gebze Belediyesi, 400 personel ve 90 araçlık kapasiteyle Hatay'ın Defne ilçesinde hizmet veriyor. Belediye ekipleri, sıcak çorba ve yemek ikramı başta olmak üzere sterilizasyon için temizlik, ilaçlama çalışmaları yapıyor.

KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle Hatay'da 793 araç, 2 bin 844 personel, 134 jeneratör ve 760 projektör ile ilk günden bugüne görev aldı. Konteyner kent kurulumu, arama kurtarma, su temini, mobil mutfak, ekmek fırını, mobil haberleşme gibi alanlarda çalışmalar yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Hatay'da her gün 23 bin civarında ekmek çıkarıyor. Mobil mutfaklarıyla 16 bin depremzedeye yemek dağıtıyor.

İlçe belediyeleri ile 600 yardım tırı Hatay'a gönderildi. Bunun dışında Büyükşehir Belediyesi 50 tır un, 10 tır besi ve süt yemi, 10 ton köpek maması sevk etti.

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) ekipleri de Hatay'da zarar gören hatları onarıyor, çadır kentlere su deposu yerleştiriyor, 41 farklı noktada 100'ü aşkın kabinle seyyar tuvalet hizmeti sağlıyor.

Karaçay İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde bakım ve dezenfeksiyon çalışması da yapan ekipler Hatay'ın su sorunlarının giderilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası ve ilçe belediyeler ile birlikte AFAD koordinasyonunda Hatay'da konteyner kentler de kuruyor. Belirlenen ilk noktada altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanarak konteynerler yerleştirilmeye başlandı. İkinci noktada ise altyapı çalışmaları devam ediyor.

İlk etapta 487 konteyner ile oluşturulacak geçici yerleşim alanları, ikinci etapta 1000 konteynere çıkarılacak.

Ereğli Belediyesi ise yardım tırı, araç, ekipmanlar ve 50 kişilik kurtarma timini bölgeye gönderdi.

Hüyük Belediyesi Adıyaman'a mobil mutfak ve 5 gönüllü arama kurtarma ekipleri ile toplam 20 personel gönderdi. Halen temizlik ve diğer çalışmaları yürütüyor.

KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi deprem bölgesine 177 personel, 40 iş makinesi ve ulaşım destek aracı, 33 yardım tırı gönderdi.

Tavşanlı Belediyesi 31 personel, 19 araç, 156 yardım tırı, Simav Belediyesi ise 10 personel, 51 yardım tırı ve 5 araç ile bölgeye destek sağladı.

MALATYA

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 173 ekiple enkazlardan 428 vatandaşı canlı çıkardı.

45 sosyal tesisini 80 bin depremzedenin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, 25 noktada yemek üretimi gerçekleştirdi, günlük 110 bin ekmek ile 600 bin kap yemek üretimi yaptı.

Sahada 749 araç ve iş makinesiyle görev yapan ekipler, 22 çadır kente tuvalet ve banyo kurdu.

Konteyner ve çadır kentlerin alt yapı bağlantılarını sürdüren ekipler 920 kanal açma işlemi yaptı, 310 kuyu çekimi yaptı, 140 kazılı arızaya müdahale etti.

Afette görev alan tüm kurum ve kuruluşlara lojistik destek veren Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yakıt ikmalleri başta olmak üzere tüm tesislerini hazır ve kullanılabilir duruma getirdi.

Ekipler depremden etkilenen evcil ve sokak hayvanlarını tedavi etti.

MANİSA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde toplam 344 personel ile aralarında iş makineleri ve mobil mutfakların da bulunduğu 124 aracı görevlendirdi. Bölgede günlük 1000 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapan belediye ekipleri, 25 arazi aracıyla gıda ve tıbbi malzeme dağıtıyor. Malatya'da kırsal bölgelere tankerle içme ve kullanma suyu temin eden ekipler, Pazarcık ilçesinin içme suyu altyapısının bakım onarımını yapıyor.

Yardım tırlarının yanında bölge illerinde salgın hastalıklara karşı ilaçlama, depremzedelere otobüs desteği, seyyar tuvalet kurulumu ve üreticiye 50 ton küçükbaş hayvan yemi dağıtımı ve sokak hayvanlarının beslenmesi noktasında da çalışmalar sürüyor.

Demirci ilçesi de bölgeye 5 bin 135 battaniye, 6 bin metrekare halı, 415 seccade, 75 odun sobası, 45 katalitik soba, 80 elektrikli ısıtıcı ile kışlık kıyafet, temizlik ürünleri gönderdi. Ayrıca Hatay Narlıca'da aşevi kuran belediye, 6 bin kişiye yemek çıkarıyor.

MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 42 personel, 5 araçla deprem bölgesinde yer aldıkları arama kurtarma çalışmasıyla 17 kişiyi kurtardı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 7 damperli kamyon, 33 pikap, 8 taşıyıcı tır, 14 ekskavatör, dozer, mobil çorba aracı, 3 yakıt tankı, 6 minibüs, 2 mobil kurtarma aracı, 6 itfaiye kurtarma aracı, 3 binek araç ve 323 personeli Gaziantep ve Adıyaman'a sevk etti. Ayrıca 5 tır ile 130 bin ekmek, 10 tır içme suyu, 1500 battaniye, 100 el feneri gönderildi.

Merkez Artuklu Belediyesi tarafından da 10 tır yardım gönderildi, bölgede kurulan aşevi ile günlük 1000 kişiye 3 öğün sıcak yemek ikramı yapıldı. Adıyaman'a gönderilen 60 personel ve 20 iş makinesi ile enkaz kaldırma ve temizlik işlerinde çalışma yapıldı.

Kızıltepe Belediyesi ise afet bölgesine 276 tır, 21 kamyon, 15 transit minibüs ve 2 kamyonet yönlendirdi.

MUĞLA

Muğla Büyükşehir Belediyesi 274 personel ve 90 araç ile sahada görev yapıyor. Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'a gönderilen personel çalışmalarını sürdürüyor.

Çadır, soba, odun, gıda kolisi, konserve, ceset torbası, tabut, kefen ve tıbbi malzeme yardımları, ihtiyaç oldukça devam ediyor. Mobil mutfak araçları ikram dağıtımı gerçekleştiriyor.

Hatay'da içme suyu desteği sağlayan ekipler, İskenderun Limanı'nda yangın söndürme çalışmalarına da destek verdi.

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin çalışmasıyla AFAD aracılığıyla deprem bölgesine 23 bin 132 kişi yardım yaptı. Deprem bölgesine ilçeden 212 tır da yardım malzemesi götürdü. Belediye ekiplerince Hatay'ın Arsuz ilçesinde kurulan dostluk kentine 29 konteyner, 77 çadır, 6 mobil mutfak, 12 idari konteyner, 4 idari çadır, 2 sınıf kreş, 12 seyyar tuvalet, 4 duş, 1 doktor, 1 eczane, 1 veteriner, 58 personel, 25 de araç gönderildi.

Menteşe Belediyesi tarafından deprem bölgesine 11 personel, 1 tır, 1 ekskavatör, 2 öncü araç, 1 cenaze aracı, 1 arazöz, 4 kamyon ile birlikte enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor.

Marmaris Belediyesince AFAD'a 2, Kahramanmaraş'a 2, Malatya'ya 1 tır yardım malzemesi teslim edildi.

Ekiplerce Adıyaman'a 27, Malatya'ya 25, Elbistan'a 27, Nurhak'a 15 ton olmak üzere toplam 95 ton odun tırlarla ulaştırıldı.

Belediye ayrıca 2 iş makinesi, 1 su tankeri, 1 çöp kamyonu, 9 kişilik temizlik ekibini Gaziantep'e, 8 kişilik mimar mühendis ekibini de Kahramanmaraş'a yolcu etti. Belediyeden 35 personel de çeşitli görevlerde yer aldı.

Fethiye ilçesinde de 5 noktada toplanan yardımlar, 34 tırla bölgeye gönderildi. Fethiye Belediyesi aşevinden 120 depremzedeye ikramlara başlandı.

MUŞ

Muş Belediyesi depremin ilk gününden bu yana bölgeye 10 tır yardım malzemesi gönderdi.

Deprem bölgelerine giden 6 arama kurtarma ekibi, enkazlarda görev aldı. Hasar tespiti yapmak üzere 7 inşaat mühendisi bölgeye gitti.

Muş Belediyesinden 76 personel, 10 iş makinesi, 3 su tankeri, 3 temizlik ve 1 ikram aracı bölgeye gönderildi, 7 bin 500 litre akaryakıt ve 280 bin ekmek desteği sağlandı.

Malazgirt, Bulanık, Hasköy, Varto, Korkut belediyeleri de deprem bölgesine yaklaşık 30 tır yardım, onlarca iş makinesi, cenaze ve itfaiye araçları ile altyapı çalışmalarına destek verecek personeli sevk etti.

Depremzedelerin ısınması için 6 tır odun da bölgeye gönderildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir Belediyesi, 2 arama kurtarma aracı ile 14 itfaiye personelini Kahramanmaraş'a yolladı.

Görevleri devam eden itfaiye personelinin yanı sıra su ve kanalizasyon arızalarının onarımı için 6 işçi ile hasar tespit çalışmalarına destek amacıyla 5 personel daha belediye tarafından Kahramanmaraş'a gönderildi.

Ayrıca, Hatay'a 5 iş makinesi, 2 hafriyat kamyonu, 4 temizlik ve 2 cenaze nakil aracı, 2 mobil tuvalet, 50 konteyner ile 30 temizlik personeli, Gaziantep'e de 2 cenaze nakil aracı sevk etti.

Öte yandan, ilk etapta gıda, su ve temel ihtiyaç maddelerini taşıyan 21 yardım tırını deprem bölgesine sevk eden belediye, atölyelerinde üretilen çeşitli giyecek ve eşyalarının da bölgeye sevkine devam ediyor.

Nevşehir'in ilçe belediyeleri de personel ve iş makineleriyle deprem bölgesindeki çalışmalara destek verdi.

NİĞDE

Niğde Belediyesi, yardım kampanyasında toplanan 85 tır gıda yardımı, 12 cenaze aracı, 5 iş makinesi, 15 arama kurtarma aracı, 6 kamyon ve kamyonet, 4 itfaiye aracı, 16 otobüs, minibüs, mobil aşevi aracı, 2 su tankeri, mobil gasilhane, 20 jeneratör ve 50 çadırı bölgeye ulaştırdı.

Ayrıca 8 bin 500 battaniye, 10 bin ısıtıcı, 500 uyku seti, 65 bin giyecek yardımı, 50 bin bez, mama, hijyen malzemesi ile çamaşırhane, 5 konteyner, 15 kişilik duş kabini, lavabo ve tuvalet gönderen belediyenin 150 personeli sahada görev yapıyor.

Bor Belediyesi, 36 tır yardım malzemesi, 42 konteyner, cenaze yıkama ve taşıma aracı, ekskavatör, 2 tır, 3 minibüs, 15 personeli bölgeye gönderdi.

Çiftlik Belediyesi 6 tır gıda yardımı, battaniye, ısıtıcı, odun, kömür ve soba yolladı. Belediye, 1 kamyon, 2 konteyner, 2 mobil tuvalet, 1 kamyonet ekmeği Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep Nurdağı'na ulaştırdı.

ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, depremlerin ilk gününden bugüne 284 personeli, 221 araçla bölgeye gönderdi. Vatandaşların da desteğiyle toplanan yardımlar, 22 tırla deprem bölgesine ulaştırıldı.

Kent merkezindeki Altınordu Belediyesince 20'si arama kurtarma olmak üzere 278 personel, 110 iş makinesi ve aracı bölgeye sevk etti. Ayrıca 28 tır gıda ve giysi, 15 tır da yakacak malzeme desteğinde bulundu.

Fatsa Belediyesi 38 yardım tırı, 6 konteyner ev, 21 iş makinesi ile 35 personeli depremden etkilenen illere gönderdi. Ünye Belediyesi de yardım malzemelerinin bulunduğu 26 tır ile çok sayıda aracı bölgeye ulaştırdı.

RİZE

Rize Belediyesi, deprem bölgesinde 109 personel, 32 hizmet aracıyla arama kurtarma, enkaz kaldırma, temizlik, cenaze hizmeti ve ilaçlama hizmeti vermeye devam ediyor. Bunun dışında bölgeye 19 yardım tırı, 16 kamyon, 1 minibüs ile 2 otobüs yardım ve lojistik malzeme gönderildi.

Belediyenin atölyesinde yapılan ve içerisinde yatak, ısınma araç ve gereçleri ile diğer ihtiyaç malzemeleri olan ve bin kişilik konaklama imkanı bulunan 200 çadırdan oluşan çadır kentin kurulumu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tamamlandı.

Çayeli Belediyesi, depremin olduğu ilk günden itibaren Gaziantep, Osmaniye ve Hatay'a 18 personel, 9 araç ve iş makinesi gönderdi, toplanan 10 tır yardım malzemesi, 15 kamyon odun ve diğer ihtiyaçların sevkiyatını gerçekleştirdi.

Ardeşen Belediyesi ve Kaymakamlığı öncülüğünde 632 gönüllü personel ve 162 araç, 1 seyyar mutfak depremin ilk gününden itibaren bölgede hizmet verdi. Belediye ve ilçenin imkanlarıyla temin edilen yardım ve ihtiyaç malzemesi yüklü 40 tır, 70 çadır bölgeye gönderildi.

SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman ve İskenderun'da toplam 550 konteynerlik kent kuruyor. 200'den fazla insani yardım tırını bölgeye yollayan belediye, 500'ü aşkın personeli ve 200'den fazla araç, mobil aşevi, çay, su dağıtımı ve 1 Mobil Afet Koordinasyon Tırıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem bölgesine Kocaali Belediyesi 11 tır insani yardım, 3 tır odun, 1 tır su, Serdivan Belediyesi 23 tır insanı yardım, 4 tır yakacak, Akyazı Belediyesi 12 tır, 10 kamyon ve 2 otobüs insani yaşam malzemesi, 5 tır su, 40 tır odun ve yakacak, Adapazarı Belediyesi 53 yardım tırı gönderirken çeşitli gıda malzemesi yardımında da bulunan söz konusu belediyeler personel ve iş makinesi destekleriyle depremzedelerin yardımına koştu.

SAMSUN

Samsun Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 17 ilçe dahil olmak üzere deprem bölgesine 565 tır ve 35 kamyonla gıda, giyecek, temizlik, yakacak, konteyner ve seyyar tuvaletten oluşan yardım malzemesi gönderildi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca bölgeye 71 bin 545 litre akaryakıt ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi ile İlkadım, Canik, Atakum ve Tekkeköy başta olmak üzere ilçelerden 200'ün üzerinde arama kurtarma ekibi bölgedeki çalışmalara destek verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde 147 araç ve 233 personelle enkaz kaldırmadan altyapı çalışmalarına kadar pek çok alanda çalışma yürütüyor.

SİİRT

Siirt Belediyesi tarafından depremin olduğu gün 3 itfaiye, ekskavatör ve 16 personel Diyarbakır'a gönderildi.

Aynı gün 77 gönüllü personel ile 1 otobüs ve 3 minibüsü Adıyaman'a görevlendiren belediye, Hatay'daki arama kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere 3 araç ve 12 personeli bölgeye sevk etti. İki kamyonet ile gıda, su ve hijyen malzemelerini Hatay'a yönlendiren Siirt Belediyesi, ayrıca bir minibüs ile 1500 kumanya, 1500 su, 1500 ayran ve 4 bin ekmeği deprem bölgesine ulaştırdı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun da görevlendirildiği Hatay'a 6 cenaze aracı, minibüs, 8'i temizlik işlerinde olmak üzere 14 personel, Malatya'ya ise 5 araç ve 7 personel gönderildi.

Adıyaman'da da 4 ekip halinde 85 personel görevlendiren Siirt Belediyesi, burada 50 kişinin yaralı çıkarıldığı enkaz çalışmalarında görev aldı.

SİNOP

Sinop Belediyesi tarafından depremlerin ardından bölgeye 6 kişilik itfaiye arama kurtarma ekibi gönderildi.

Boyabat Belediyesince deprem bölgesinde aşevi açılarak depremzedelere yemek hizmeti verildi. Kentte belediyeler yardım yapmak isteyen vatandaşları şehir merkezinde Valilik, ilçelerde ise kaymakamlıklara yönlendirdi.

SİVAS

Sivas Belediyesi, 2 itfaiye aracı, 3 arama kurtarma aracı ve 50 arama kurtarma personelini Malatya ve Kahramanmaraş'a gönderdi.

Belediye ayrıca 20'si kamyon olmak üzere 40 iş makinesi ile 50 tır ve 30 kamyon gıda, giysi, battaniye ve yataktan oluşan yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırdı. Afet bölgesindeki vatandaşların tahliyesi için ise 100 minibüs ve 30 otobüs görevlendirildi.

Malatya il merkezi ve Doğanşehir ilçesinde temizlik çalışması, çöp alma ve ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Şarkışla Belediyesi ise deprem bölgelerine kepçe ve greyderden oluşan iş makineleri, cenaze aracı ile 20 tır gıda ve giysi yardımı yaptı, vatandaşların tahliyesi için 65 minibüs görevlendirdi.

Zara Kaymakamlığı ile Belediyesi, bölgeye 20 tır ve 25 kamyon gıda, yakacak, soba, giyim, battaniye gönderdi. Ayrıca 1 otobüs, 1 cenaze aracı, 1 arazöz ve 1 kamyon çalışmalara katılıyor.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi depremin ilk anından itibaren 27 araç ve 101 personelden oluşan ekiple, bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerine destek verdi. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek vermek üzere oluşturulan 39 kişilik bir ekip daha bölgeye gönderildi.

Afetzedelere 8 tır gıda, barınma, giyim ve acil ihtiyaçların giderilmesi konusundaki yardımların yanında depremin etkilediği bölgelerde faaliyet gösteren hayvan üreticilerine destek amacıyla 3 tırda toplam 75 ton hayvan yemi bölgeye sevk edildi.

Süleymanpaşa Belediyesi bölgeye 30 yardım tırı gönderdi. Depremin 2. gününden itibaren belediyeye ait mobil aşevi bölgede görev aldı. Gönüllü vatandaşların ürettiği varil sobaları ve 30 bin Trabzon ekmeği bölgeye gönderildi.

Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu, Kapaklı, Malkara, Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray ve Şarköy ilçelerinden de belediyeler yardım tırlarının yanı sıra arama kurtarma ekibi ve iş makinelerini bölgeye sevk etti.

TOKAT

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, depremin ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yürütülen çalışmaların koordinesinde görev alıyor. Tokat'tan Gölbaşı'na 230 tır ve kamyonla gıda, su, yakacak yardımı gönderildi.

Belediye tarafından ilçede konteyner kent kurma çalışmaları da sürdürülüyor. Belediye ekipleri, ilçede altyapı çalışmaları, temizlik gibi konularda da destek veriyor. 12 kişilik itfaiye ekibi arama kurtarma, yaklaşık 300 personel, ilçede yürütülen çalışmalarda görev alıyor.

TRABZON

Trabzon Büyükşehir Belediyesince bugüne kadar toplam 324 personel, aralarında vinç, iş makinesi, cenaze aracı, su tankeri ve temizlik araçlarının da bulunduğu toplam 250 araç ile insani yardım malzemesi taşıyan 103 tır ile 1 ton kedi ve köpek maması bölgeye sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesinin iştirakleri arasında yer alan TRABİTAŞ tarafından da depremzedelere günlük 10 bin köfte, ekmek ve ayran ikramında bulunuldu. Ayrıca Kahramanmaraş'a 200 çöp konteyneri gönderilerek bölgede temizlik, çöp toplama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Barınma ihtiyacına istinaden de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine 23 konteyner gönderildi.

Ortahisar Belediyesince ilk andan itibaren 117 personel, 51 tır, 10 iş makinesi, 13 kamyon, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'a gönderildi. Belediyenin Makine İkmal Müdürlüğü ekiplerince üretilen 8 kişilik toplam 150 kışlık çadır da bölgeye ulaştırıldı.

Arama kurtarma ekiplerince Adıyaman'da 13, Hatay'da ise 9 kişi enkaz altından çıkarıldı. Deprem bölgesinde oluşturulan yemekhanede her gün üç öğün olmak üzere 1500 kişiye yemek ikramında bulunuluyor.

Trabzon'un diğer ilçe belediyeleri de bölgeye çeşitli yardımlar gönderdi.

TUNCELİ

Tunceli Belediyesi tarafından depremden etkilenen illere gıda, yakacak ve giyim gönderildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde merkez Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü belediyeleri, kentte yıkılan 19 binada arama kurtarma çalışmasına itfaiye ekipleriyle destek verdi. Depremzedeler için 5 bin çadırın kurulumunda görev alan belediyeler, daha sonra kentteki barınma alanları ve sokakta kalan vatandaşlara gıda desteği sağladı.

Şimdiye kadar 270 bin ekmek dağıtımı yapan belediyeler, 178 bin kase çorba ikramında bulundu. Şanlıurfalı depremzedelere, 2187 ısıtıcı, 3 bin 576 kışlık çocuk kıyafeti, 2 bin 237 yetişkin giyimi ve 8 bin gıda kolisi dağıtıldı. Depremzedelere 250 bin battaniye dağıtan ekipler, 113 bin afetzedeye de giyim yardımı yaptı.

Belediyeler enkaz kaldırma çalışmalarına da 78 iş makinesiyle destek oldu.

Şanlıurfa'da depremin ilk gününden itibaren bütün vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlanıyor. Ayrıca deprem nedeniyle 68 bin 341 vatandaşa 683 milyon 394 bin 605 lira ödeme yapıldı.

UŞAK

Uşak Belediyesi, ilk günden bu yana depremden etkilenen illere 7 kamyon ve kamyonet, 3 mobil aşevi, 3 cenaze aracı, 2 itfaiye aracı, 4 otobüs ve minibüs, arama kurtarma aracı, 56 jeneratör, 50 çadır, 225 bin 80 battaniye, 1360 ısıtıcı, 10 bin uyku seti, 50 bin 100 parça giyecek, 50 bin hijyen malzemesi, 15 tır gıda yardımı ve 140 personel gönderdi.

VAN

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda depremden etkilenen illere toplam 768 araç, 1 helikopter ve 2 İHA gönderildi. Depremzedelere ulaştırılmak üzere 2 bin 28 ısıtıcı, 1474 çadır, 6 bin 177 battaniye, 3 bin 950 yatak, 7 bin 514 çarşaf ve yatak seti, 197 kamyon, 93 tır, 3 tanker, 150 arazi aracı belirlenen illere sevk edildi.

İlk günden bu yana dönüşümlü olarak 946 personeli Malatya'daki çalışmalara destek için gönderen Van Büyükşehir Belediyesi, şu anda da 395 personel, 359 iş makinesi ve araç ile yaraları sarmaya çalışıyor.

Depremzedelere 134 bin 760 yardım kolisini ulaştıran görevliler, 238 tır, 5 kamyon ile 8 kamyonet yardım malzemesini de depolara boşaltarak, vatandaşlara zamanında teslim edilmesini sağladı. Bölgeye gönderilen mobil aşevi ve çorba dağıtım araçlarıyla 18 noktada 187 bin 500 kişilik çorba dağıtımı, 10 bin kumanya ve diğer gıdaların dağıtımını yapan Büyükşehir Belediyesi, 12 cenaze nakil aracıyla bölgede hizmet verdi.

Malatya'da 1364 sahipsiz hayvana yönelik aşı, antibiyotik, iç-dış parazit, besleme, 129 küçükbaş, 27 büyükbaş, 46 kanatlı hayvanın aşıları ile antibiyotik ve vitamin tedavilerini yapan ekipler, 10 bin 100 kilogram mamayı sahipsiz hayvanlar, 750 kilogram ekmeği yaban hayvanları için doğaya bıraktı.

Enkaz kaldırma çalışmalarını, 35 kamyon, 7 loder, 7 ekskavatör ile yürüten belediye, 9 araç ile kömür ve odun dağıtımı yaptı, Mersin, Elazığ, Van, Tokat, Ankara ve Bitlis'e 523 depremzedenin taşınmasını sağladı.

Edremit Belediyesi deprem bölgesine 11 iş makinesi, 13 arama kurtarma ekibi, 24 personel ve 142 gönüllü gönderdi, enkazlardan 17 kişi sağ çıkarıldı. Deprem bölgesinde günlük 60 bin sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Bölgeye 46 yardım tırı, mobil aşevi, 129 çadır, 163 ton su, 4 bin 750 battaniye ve uyku seti, 183 hijyen kolisi, 324 odun sobası, çölyak hastaları için 140 gıda kolisi, 1696 çocuk bezi, 3 bin 240 giyim kolisi, 120 bin ekmek, 2 bin 74 muhtelif gıda kolisi ve 502 ısıtıcı gönderildi.

Tuşba Belediyesince deprem bölgesine 15 iş makinesi ve araç, 49 personel gönderildi. Bölgeye 7 tır ile 5 yardım kamyonu, 6 çadır, 4 bin 218 battaniye, 671 uyku seti, 61 hijyen kolisi, 1324 çocuk bezi, 6 bin 270 giyim kolisi, 300 çocuk botu, 300 gıda kolisi, 20 mutfak tüpü, 186 ısıtıcı, 6 yemek kazanı, 50 halı, ocak, 300 koli kağıt havlu, 4 bin maske ile 10 bin metrekare kefen ulaştırıldı.

İpekyolu Belediyesi de depremzedelerin giyecek ihtiyaçlarının karşılanması için atölyelerinde binlerce içlik, eşofman, atkı ve bere üretimi yaptı. İlçeden onlarca tır yardım malzemesi bölgeye gitti.

Merkez ve diğer ilçe belediyeleri deprem bölgelerine tırlarca yardım gönderdi.

YOZGAT

Yozgat Belediyesi, Hatay'ın Hassa ilçesi başta olmak üzere deprem bölgesine 115 personel, 2 ekskavatör, 2 kepçe, kurtarıcı, 3 kamyon, 2 itfaiye aracı, su tankeri, 4 arazi aracı, 4 cenaze nakil aracı, 2 arazöz ve vidanjör gönderdi.

Valilikle işbirliği içerisinde yapılan yardım kampanyasında, 212 tır dolusu çeşitli ihtiyaç malzemeleri deprem bölgesine sevk edildi.

Hassa ilçesinde kurulan aşevi ile depremzedelere sıcak yemek sunulurken, personel tarafından da ilçeye kurulan konteyner kentlerin altyapısı hazırlanıyor.

Sorgun Belediyesi, 3 noktada aşevi kurduğu deprem bölgesine 19 tır yardım malzemesi, 2 ekskavatör ve 2 kamyon sevk etti.

Akdağmadeni Belediyesi, 14 tır gıda, battaniye ve giysi, 30 tır odun, 2 paletli kepçe, cenaze aracı ve kamyonu bölgeye gönderdi.

Sarıkaya Belediyesi 20 tır çeşitli yardım malzemesi, 2 ekskavatör, 2 tır, kamyon, Yerköy Belediyesi de kaymakamlıkla birlikte 22 tır yardım malzemesi, kamyon ve kepçeyi deprem bölgesine sevk etti.

ZONGULDAK

Zonguldak Belediyesi 73 personel, 14 iş makinesi, itfaiye ve cenaze aracı, 1 otobüs, 2 minibüs, su tankeriyle çalışmalara destek verdi.

İlçelerden Devrek Belediyesi 10 araç, 28 personel ile 1160 ısıtıcı ve soba, 5180 hijyen paketi, 4670 battaniye yardımında bulundu. Gökçebey Belediyesi ve Kaymakamlığı işbirliğinde 2 tır ve 2 kamyon odun, 2 tır su, 1 tır gıda, 1 tır hazır gıda, 1 kamyonet oyuncak ve hijyen malzemesi, 1 tır hijyen malzemesi, 1 kamyon ekmek, 501 bin 895 lira nakit yardımı yapıldı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, 17 tır, 53 personel ve gönüllülerden oluşan 6 araç, 3 arama kurtarma ve destek ekibinin yanı sıra çok miktarda gıda, su, battaniye, giysi, hijyen malzemesi, ısıtıcı, çocuk bezi ve maması, yakacak ile 380 KW jeneratör, 2 ev tipi jeneratörü bölgeye ulaştırdı.

Alaplı Belediyesi, 2 tır giyecek ve gıda, 3 tır yakacak, 2 iş makinesi yolladı.

AKSARAY

Aksaray Belediyesi, kampanyalarda topladığı 163 tır ile 164 kamyona doldurulan yardım malzemelerini depremlerden etkilenen illere gönderdi.

Belediye ayrıca Kahramanmaraş'ta günlük 5 bin kişilik çorba dağıtımı ve 3 bin kişilik gıda yardım desteği sağlıyor. Belediyeye ait 27 araç ile 86 personel de deprem bölgesinde görevlendirildi.

BAYBURT

Bayburt Belediyesince depremlerin ilk gününden bugüne kadar 21 personel, 1 itfaiye aracı, 1 iş makinesi, 1 otobüs, 2 cenaze aracı bölgeye gönderildi. Vatandaşların da desteğiyle 48 kamyon, 3 tır yardım malzemesi deprem bölgesine ulaştırıldı.

Aydıntepe Belediyesi 10 gönüllü aşçı, 6 personel ile 1 iş makinesi, 1 kamyon, 1 itfaiye aracı bölgeye sevk etti. Ayrıca belediye tarafından temin edilen 11 kamyon gıda ve giyim ürünlerinden oluşan yardım malzemesi ve 1 tır yakacak bölgeye gönderildi.

Demirözü Belediyesince de Başkan Arslan Gürer ile 4 personelin yanı sıra 2 iş makinesi ve 1 cenaze aracı, depremin ilk gününden itibaren afetten etkilenen illerde hizmet vermeye devam etti. Belediye tarafından vatandaşların da desteğiyle 2 kamyon yakacak, 1 kamyon battaniye, 1 kamyon mont, kazak ve bot ile 2 kamyon gıda malzemesi bölgeye ulaştırıldı.

Belediyelerin personeli arama kurtarmanın yanı sıra enkaz kaldırma, hafriyat taşıma, bölgeye gelen yardımların ihtiyaç noktalarına ulaştırılması, sıcak yemek dağıtımı, çevre temizlik ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarına katkı sağladı.

KARAMAN

Karaman Belediyesi, depremden etkilenen illere 300 tır yardım malzemesi gönderdi.

İtfaiye, iş makinesi operatörleri, temizlik işçileri ve otobüs şoförleri ile inşaat mühendislerinden oluşan 44 belediye personeli, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Ermenek Belediyesi 5 tır, Başyayla Belediyesi 2 tır, Kazımkarabekir Belediyesi 2 tır, Ayrancı ve Sarıveliler belediyeleri 1 tır yardım malzemesi gönderdi. Ermenek Belediyesinden 5 kişilik ekip arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

KIRIKKALE

Kırıkkale Belediyesi, depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 65 personel, 20 çöp ve temizlik aracı, 2 itfaiye, 3 kepçe, 3 kamyon, tır ve aranjör, 3 kamyonet ve 2 pikapla hizmet verdi.

İtfaiye ekipleri arama ve kurtarma faaliyetlerine katılırken, iş makineleri kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açılmasını sağladı.

Kırıkkale'den gönderilen gıda ve diğer yardım malzemelerinin depremzedelere ulaşmasını sağlayan belediye ekipleri, arama kurtarma çalışmaları tamamlanan ilçede, enkaz kaldırma işlemlerine katkı sağlıyor. Ekipler, halen ilçede çöp toplama, temizlik ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yahşihan Belediyesi ise arama ve kurtarma çalışmalarına katılarak depremzedelere battaniye dağıtımı yaptı. Gıda ve çeşitli yardım malzemeleri de bölgeye ulaştıran belediye, mobil aşevini Pazarcık ilçesine göndererek günlük 5 bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin ve Sulakyurt ilçeleri de bazı iş makineleri ve personelini bölgeye göndererek arama kurtarma faaliyetlerine katkıda bulundu.

BATMAN

Batman Belediyesi depremin ilk gününde aralarında itfaiye arama kurtarma ekibinin de yer aldığı 367 personel ile 57 aracı bölgeye gönderdi. Deprem bölgesinde arama kurtarma, enkaz kaldırma, çadır kurma, altyapının onarılması çalışmaları yürütüldü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine 20 bin kişilik 2 sahra mutfak kuruldu, farklı noktalara seyyar tuvaletler konularak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Batman Belediyesine ait halk ekmek fırınında üretilen günlük 40 bin ekmek deprem bölgesine gönderildi. Halen bölgede 239 belediye personeli, 57 araçla görev yapıyor.

ŞIRNAK

Şırnak Belediyesi depremin ilk gününden itibaren Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma ekibi olarak 150 personel, 20 operatör ve şoför görevlendirdi.

Belediye tarafından deprem bölgesine kırıcı, vinç, tır, 5 pikap, 3 minibüs, 3 lowbet araç taşıma tırı, 4 kamyon, arazöz ve 3 ekskavatör yönlendirildi.

Yardım olarak da 2 bin paket çocuk bezi, 3 bin eldiven, 11 bin çorap, 2 bin bere, 4 bin yorgan ve yastık, 500 ısıtıcı, 2 bin 500 battaniye, 55 çadır, 500 çocuk maması, 500 paket tuvalet kağıdı, 5 bin paket ıslak havlu, 5 bin gıda kolisi 150 bin koli su, 100 bin koli meyve suyu, 200 bin ekmek, 1 tır odun ve 5 tır kömür olmak üzere toplam 45 tır yardım deprem bölgesine ulaştırıldı.

BARTIN

Bartın Belediyesi, Gaziantep Nurdağı ilçesine 6 kişi ve 1 araçtan oluşan Bartın İtfaiyesi arama kurtarma ekibini gönderdi. Belediyeye ait 2 kazıcı ve yükleyici, jeneratör, projektör ve hilti gibi iş araç gereçleri ile operatörler çalışmalara destek verdi.

Belediye, çok sayıda ekmek, su, gıda kolisi, soba, temizlik ve hijyen malzemeleri, ısıtıcı, tüp, fener, giysi, iç çamaşırı, battaniye, yorgan gibi malzemelerle tırını bölgeye gönderdi.

ARDAHAN

Ardahan Belediyesinin, deprem bölgesinde 11 kişilik teknik ekiple yürüttüğü çalışmalarına birer itfaiye ve cenaze ile sıcak yemek dağıtım aracı destek veriyor.

Belediye bünyesinde başlatılan kampanya kapsamında ise 3 tır ve 1 kamyon gıda ile giyimden oluşan malzemelerin yanı sıra 2 konteyner bölgeye gönderildi.

IĞDIR

Görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesinin Valilikle ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında deprem bölgesinde 700 personel ve 115 araç bulunuyor.

Kentten bugüne kadar bölgeye 89 yardım tırı, 130 ton yem, 171 bin 200 lavaş ekmek, 3 bin 700 atkı ve bere, 24 bin battaniye, 33 bin paket bebek bezi, 641 bot ve ayakkabı, 4 bin 196 kazak, 1230 projektör, 15 bin ısıtıcı, 700 bin paket su, 95 bin paket süt, 350 bin gıda ve hijyenik malzeme kolisi gönderildi.

YALOVA

Yalova Belediyesi, deprem bölgesine giyim, gıda, temizlik malzemeleri, ısıtıcı, yatak, battaniye, su ve temizlik malzemeleri olmak üzere 32 tır, 5 kamyon ile sivil toplum örgütleri desteğiyle 42 ağır iş makinesi ve vinç gönderdi.

Yine bölgeye 10 tır odun gönderen belediye, bünyesindeki arama kurtarma ekibi ve itfaiye başta olmak üzere 101 personelle bölgede görev yaptı. Yalova Belediyesi halen 3 ekip, 3 araç ve 11 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe belediyeleri ise aralarında gönüllülerin de bulunduğu 100 kişilik arama kurtarma ekibiyle deprem bölgesine ulaşarak çalışmalara katıldı. 25 tır ihtiyaç malzemeleri, 14 araç, konteyner, jeneratör ve iş makineleri çok sayıda ekipmanı deprem bölgesine gönderildi.

KARABÜK

Karabük Belediyesinin gönderdiği 2 kato, 1 bekolooder, 3 hafriyat kamyonu ile operatör, 1 arama kurtarma aracı ile 8 personel hizmet verdi. Ayrıca 250 kefen takımı, 2 seyyar tuvalet ve 2 tır un afetzedelere ulaştırıldı.

KİLİS

Kilis Belediyesince, depremin ilk gününden itibaren Topçuoğlu Sosyal Tesisleri'nde bulunan yemekhane faaliyete geçirildi, 3 öğün yemek ikramı yapıldı.

Musabeyli ve Elbeyli ilçelerinin su olmayan köylerine su takviyesi yapan ekipler, 28 teknik personelle hasar tespiti yapmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün emrine tahsis edildi.

Depremin ilk gününden bu yana il genelinde herhangi bir hastalığın yayılmasının önüne geçebilmek adına temizlik ekipleri artırıldı. Temel gıda maddelerinin temininde sıkıntı yaşanmaması adına özellikle fırınlar, bakkallar ve marketler olmak üzere üretimde sürekliliğin sağlanması ve kapalı olan iş yerlerinin açık tutulması konusunda ilgili esnaf uyarıldı ve denetlendi.

Kilis Belediyesi İtfaiyesi, 4 personel ve 1 araçla İslahiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye devam ediyor.

OSMANİYE

Kahramanmaraş merkezli iki depremin etkili olduğu 11 kent arasında yer alan Osmaniye'de, ilk saatlerde kurulan Osmaniye Belediyesi Afet İrtibat Merkezinde belediyeye bağlı tüm birimler, afetzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaniye Belediyesine bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde depremden etkilenen vatandaşlara 10 araçlık 30 kişilik ekiple sıcak yemek ikram ediliyor. Günlük hazırlanan 30 bin kişilik sıcak yemek, kent genelinde bulunan toplanma alanları başta olmak üzere sokak sokak gezilerek ihtiyacı olan vatandaşlara ikram ediliyor.

Belediye, vatandaşların yiyecek, içecek ve giyecek başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere kent genelinde çalışıyor.

Afet İrtibat Merkezine gelen tüm yardımlar, belediye personeli tarafından ayrıştırılarak talepler doğrultusunda depremzedelere ulaştırılıyor.

DÜZCE

Düzce Belediyesi, depremzedelere 25 bin battaniye, 5 bin elektrikli ısıtıcı, 150 katalitik, 350 mutfak tüpü, 500 çadır, 5 bin yorgan, 3 bin 250 yastık, 10 bin mont, 2 bin 500 polar, 6 bin 500 bot, 20 bin eldiven, 25 bin çorap, 25 bin bere, 1000 termal içlik, 10 bin gıda kolisi, 10 bin bebek maması, 1500 kilo un, 38 jeneratör, 5 bin koli kek ve kraker, 6 bin 500 kafa lambası, 20 bin powerbank, 25 bin çocuk bezi, 25 bin ıslak mendil, bin biberon, 10 bin emzik, 10 bin kömür sobası, 1500 demir kesici, 12 bin kahvaltı paketi, 38 tır ve 45 kamyon yardım malzemesi, 16 tır su, 3 tır odun, 3 tır palet ve 4 tır tuvalet ile duş yolladı.

Bölgeye 44 gönüllü personel, 2 minibüs, 8 iş makinesi, 22 itfaiye personeli, 5 damperli kamyon, 2 pikap, 2 itfaiye aracı, 1 temizlik aracı, 1 ekskavatör ve 2 cenaze nakil aracı, 2 bebek bakım odası, 32 tuvalet, 15 duş, 100 soba ve 2 saha projektörü gönderildi.

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile kentteki 39 ilçe belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölge için tüm imkanlarını seferber ederek, arama-kurtarmadan depremzedelerin gıda, barınma ve temizlik gibi ihtiyaçlarının giderilmesine kadar pek çok alanda çalışmalar yürüttü.

AA muhabiri, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İstanbul'daki belediyelerin, deprem bölgesinde yaptıkları arama-kurtarma çalışmaları, gönderdikleri yardımlar ve bölgedeki faaliyetlerini derledi.

İBB'nin deprem bölgesine yönelik çalışmaları

İBB, bugüne kadar deprem bölgesinde 3 bin 953'ü personel ve 717'si gönüllü olmak üzere 4 bin 670 kişi ile görev aldı. Bölgede halen İBB'nin 2 bin görevli personeli yer alırken, çeşitli niteliklerde 522 iş makinesi/hizmet aracı bulunuyor.

AFAD tarafından koordine edilen arama-kurtarma çalışmalarında, görevli ve gönüllülerden oluşan 686 İBB personeli yer alırken, halihazırda 47 kişilik arama-kurtarma ve itfaiye ekipleri bölgedeki görevlerine devam ediyor.

İBB itfaiye arama-kurtarma grubu, İSKİ arama-kurtarma grubu ve İBB'nin iştiraklerinden oluşan arama-kurtarma ekipleri, yürütülen çalışmalarda 561 kişiyi canlı olarak kurtarırken, hasar tespiti amacıyla 90 kişi bölgede görevini sürdürüyor.

Toplamda bölgeye 3 bin 738 çadır ve 72 konteyner sevkiyatı yapan İBB tarafından Samandağ Devlet Hastanesi karşısındaki alana altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 140 kişi kapasiteli 28 prefabrik konteyner kuruldu.

Bölgeye 77 tır Hamidiye su ile 42 tırdan oluşan 3 milyon 900 bin Akdeniz tipi ekmek, 270 bin altın çörek, 69 bin bebe bisküvisi ile 4 bin 100 glütensiz ekmek sevk edildi.

İETT tarafından günde 2 öğün olmak üzere 3 bin kişilik, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca ise 3 öğün olmak üzere 11 bin kişilik yemek üretilirken, kurulan mobil büfelerden arama ekiplerine ve vatandaşlara kumanya, kek, çay, su ve meyve suyu dağıtımı yapıldı.

İBB tarafından, 212 kabin tuvalet, 70 mobil duş, 6 çamaşır makinesi, 6 kurutma makinesi, 10 noktada 44'ü sabit, 5'i değişen İBB WiFi hizmeti ile 34 mobil şarj istasyonu kurulurken, kentlerin temizliği için 183 kişilik temizlik ekibi 28 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

İBB ekipleri, sağlık hizmetleri kapsamında 155 personel ile depremzedelere mobil ve yerinde sağlık hizmeti veriyor.

İBB tarafından bölgeye gönderilen Orhangazi Feribotu'nda 3 poliklinik, 1 eczane, pansuman odası, 11 hasta yataklı müşahede alanında hizmet sağlanırken 780 hasta tedavi edildi, sahada da bin 884 vatandaşın tedavileri gerçekleştirildi.

Veteriner hizmetleri kapsamında 26 personel sahipsiz hayvanlar için besleme noktaları oluşturarak mama dağıttı.

İSKİ 124 kişilik, İGDAŞ ise 14 kişilik ekipleriyle hasar tespit ve onarıma yönelik çalışmaları yürütüyor.

İlçe belediyelerinin deprem bölgesine yardımları

Adalar Belediyesi, 10 arama-kurtarma personeliyle bölgedeki çalışmalara destek verdi. Belediye ayrıca kıyafet, ısıtıcı, battaniye, gıda ve hijyen ürünlerini kapsayan 1 tır ve 5 kamyon dolusu yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.

Arnavutköy Belediyesinin depremin ardından bölgeye gerekli teçhizat ve iş makineleriyle gönderdiği 16 kişilik arama-kurtarma ekibi, enkaz altından 8 vatandaşı canlı kurtardı.

Bölgede, temizlik, altyapı, aşevi gibi alanlarda çok sayıda personelle çalışmalarını sürdüren belediye, şu ana kadar bölgeye 30 tır yardım malzemesi gönderdi. İhtiyaç halinde gönderilmek üzere 20 tırdan oluşan yardım malzemesi ise hazırda tutuluyor.

Sahada birçok alanda çalışmalarını sürdüren belediye, 2 noktada 500 hanelik çadır kent kurulmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.