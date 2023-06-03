KÖPRÜKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Belediye Başkanlığımıza ait 2015 model Land Rover Discovery ve 2018 model Volkswagen Touareg Marka araç satışına ilişkin ihale ilan duyurusu. Araç Satış İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Madddesine göre açık arttırma usulü ,ile yapılacaktır.

-2015 Model Land Rover Discovery Sport 2.2 SD4 Dizel marka arazi taşıtı muhammen bedel 1.200.000,00 TLgeçici teminat bedeli 36.000,00 TL.

-2018 Model Volkswagen Touareg Marka Dizel Arazi Taşıtı muhammen bedel 2.800.000,00 TLgeçici teminat bedeli 84.000,00 TL.

1-İhale 15 Haziran 2023 Perşembe günü saat:10:00 ‘da Belediyemiz Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

2-Geçici teminat bedellerinin 14 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 17:00 ‘a kadar yatırılması gerekmektedir.

3-Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup uygun bedel olmadığı taktirde ihale başkanı ihaleyi fesih etmekle yetkilidir.

4-Araçlara ait ekspertiz raporları Belediyemizden temin edilebir.

5-İhale bedeli 5 iş günü içerisinde tahsil edilecektir. Söz konusu bedeller yatırılmadığı taktirde ihale iptal edilecek olup geçici teminat miktarı Belediyeye gelir kaydedilecektir.

6-İhaleye iştirak etmek için:

a)Geçici teminat makbuzunun fotokopisi.

b)Nüfus cüzdan fotokopisi.

7-Tüm devir masrafları alıcıya aittir.

8-İhtilaf halinde Pasinler Mahkemeleri yetkilidir.

Osman BELLİ

Belediye Başkanı