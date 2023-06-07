Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, bugün yaptığı paylaşımda Müge Anlı'ya çağrıda bulundu. Belediye Başkanı Kanar, ilçede son zamanlarda ortaya çıkan çöp konteyneri kayıplarıyla ilgili olarak çaresizlik içinde olduğunu ifade etti. Kanar'ın Müge Anlı'ya yönelik talebi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kaybolan Çöp Konteynırları için Müge Anlı'dan Yardım İstedi

Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, görevi sırasında sosyal medyayı esprili bir dil kullanarak ilçedeki sorunları paylaştı. Bu sefer, Kanar ATV'de hafta içi her sabah ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nın sunucusu Müge Anlı'ya seslendi.

Başkan Kanar, kayıpları bulmasıyla ünlenen Müge Anlı'dan ilçede kaybolan çöp konteynerlerı için, "Her kaybı bulan Müge Anlı, ilçemizde kaybolan çöp konteynırlarını bulabilir mi?" diyerek çağrıda bulundu.