Ümit Özdağ ile görüşmek için Zafer Partisi Genel Merkezi'ne giden AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, yapılan görüşme sonrası Ümit Özdağ ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda görüşmenin faydalı bir şekilde geçtiğine ve terörle mücadele konusunda hem fikir olunduğuna vurgu yapıldı.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar;"Müşterek olarak gördüğümüz konuları paylaşmak isterim.

Suriye’de normalleşmenin sağlanması için son derece samimi bir alışma içindeyiz. Önümüzdeki dönemde 1 milyon Suriyeli'nin dönüşümü sağlayacak konutların inşası zaten gündemimizdedir. Çalışmalar devam ediyor. Terörle mücadele ve göç sorunu konusunda Gelecek Partisi ile hem fikiriz. Son derece faydalı bir görüşme yaptık. Gelecek Partisi tutumunu belli edecektir, ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ediyorum. Hükümetimiz Suriyelilerin güvenli dönüşleri için çalışma yapıyor.

Şu anda 550 bin Suriyeli güvenli alanlara geri döndü.

Ümit Özdağ'ın konuşmalarından öne çıkanlar;

Türkiye'nin en önemli meselesi olan sığınmacı konusunda çözüm önerilerini dile getirdik. Belirli farklılıklar olsa da onurlu ve gönüllü dönüş politikasındayız. Çok faydalı bri görüşme olduğunu düşünüyorum. Birazda divanda arkadaşlarımızla bunu değerlendireceğiz. Daha sonra kendisiyle durumu değerlendireceğiz.