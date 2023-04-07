İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan “Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Çalışma Usul ve Esasları ile Kıyafetlerine Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak. Emniyet ve asayişin gerektirdiği haller ile güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde çalışma süresi ve saatleri dışında çalıştırılamayacak. Sorumluluk olmadıkça görevli oldukları bölgeleri terk edemeyecek.

ŞARJÖRÜ BIRAKACAKLAR

Bekçiler, cezaevleri ve tutukevleri ile her türlü ıslah, infaz kurumları veya bunların eklentilerine, nezarethanelere, akıl hastanelerine, hastanelerin psikiyatri bölümlerine silahla giremeyecek. Barut, bomba, dinamit, gaz, benzin gibi yanıcı veya patlayıcı maddelerin yapıldığı veya muhafaza edildiği yerlere de şarjörünü teslim ederek girebilecek, sanık sıfatıyla mahkemelere üniformayla giremeyecek.