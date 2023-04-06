Spor Toto Süper Lig’de lider Galatasaray’ın maçı olmayan haftada, Beşiktaş evinde Giresunspor’u ağırlayacak. Fenerbahçe ise Karagümrük deplasmanına gidecek. İngiliz Premier Lig’de lider Arsenal kritik randevuda, pazar günü Liverpool’la deplasmanda oynayacak. Bundesliga’da ise geçtiğimiz hafta liderliği Bayern Münih’e kaptıran Borussia Dortmund, takipçisi Union Berlin’i konuk edecek. Lider Bayern Münih ise dördüncü sıradaki Freiburg’la karşı karşıya gelecek.

Türkiye ve Avrupa’da şampiyonluk yarışının heyecanı, bu hafta sonu 60’tan fazla maçla Türkiye’nin spor ekranı beIN Sports’ta yaşanacak. Spor Toto Süper Lig’de lider Galatasaray’ın maçı olmayan haftada, Beşiktaş evinde Giresunspor’u ağırlıyor. Pazar akşamı saat 20.30’da başlayacak bu heyecan dolu mücadele beIN Sports ekranlarında olacak.

Fenerbahçe kritik deplasmanda

Fenerbahçe ise pazartesi akşamı saat 20.30’da, VavaCars Fatih Karagümrük’le deplasmanda çok kritik bir maça çıkacak.

İngiltere Premier Lig’de liderliğini sürdüren Arsenal, bir hafta içinde Real Madrid, Manchester City ve Chelsea ile karşı karşıya gelen Liverpool’a konuk oluyor. Nefesleri kesecek maç, pazar günü saat 18.30’da. Arsenal’in takipçisi Manchester City ise cumartesi saat 19.30’da Southampton deplasmanında 3 puan kovalayacak. Aynı gün saat 14.30’da ise Manchester United evinde Everton’ı konuk edecek.

Bundesliga’da ligin ilk 4 sırasındaki takımlar karşı karşıya

Almanya Bundesliga’da bu hafta ligin ilk 4 sırasındaki takımlar karşı karşıya geliyor. Geçen hafta sonu Borussia Dortmund’u hezimete uğratarak liderliği geri alan Bayern Münih, cumartesi günü saat 16.30’da, dördüncü sırada yer alan Freiburg ile deplasmanda oynarken, aynı gün ve saatte, lig ikincisi BVB Dortmund ile üçüncü sıradaki Union Berlin’in mücadelesi nefesleri kesecek.

Fransa Ligue 1’de ise son 2 maçını kaybederek büyük hayal kırıklığı yaşayan lider PSG, cumartesi akşamı saat 22.00’da evinde Nice ile karşılaşacak.

Basketbolda da zirve heyecanı

Futbolun yanı sıra basketboldaki zirve yarışı da yine beIN Sports ekranlarında olacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde pazar saat 18.00’da oynanacak maçta, lig üçüncüsü Pınar Karşıyaka, aynı galibiyet sayısı ile dördüncü sırada yer alan Anadolu Efes’i konuk edecek.

60’tan fazla karşılaşma bu hafta sonu beIN SPORTS’ta

Futbol ve basketbola birbirinden heyecanlı 60’tan fazla maç bu hafta sonu Digiturk, beIN CONNECT ve TOD ekranlarında olacak. Digiturk, beIN CONNECT ve TOD ekranlarında bu hafta sonu yayınlanacak karşılaşmaların detaylı programına spor severler www. beinsports.com.tr adresinden ulaşabilirler.

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