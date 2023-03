Begüm Polat hayranlarının Tır yola çıkarken güzel sanatçıyla tekbir getirmeleri yoğun eleştiriye sebep olunca, sosyal medya ikiye bölündü Begüm Polat isyan etti. Sevilen şarkıcı Begüm Polat “Saçım sarı, sahnede mini etek giyiyorum diye tekbir getirmemi eleştirenler, ben Allah ismini anmadan hiçbir işe adım atmam. İnsanlık ve iman ne sarı saçta ne mini etekte değil yürektedir, ben insanlığımı yaptım keşke eleştirenler benim çeyreğimi yapsaydı, oradaki zorluğu acıyı bilselerdi, siz konuşun ben her an rabbimi anarım” dedi. Güzel şarkıcı burası Müslüman bir ülke biz her dine nasıl saygılıysak bize de saygı duyacaklar ifadesinde bulunurken avukatına talimat verdiğini yaptığı yardımları provoke edenlere dava açılacağını alacağı tazminatı da depren bölgesine bağışlayacağını sözlerine ekledi. Afet bölgesine yola çıkardığı yardım Tır’ı hareket ederken tekbir getirdiği için eleştiri alan Begüm Polat, sosyal medyasında yayınladığı video ile de kendisine söylenenlere ağır bir dille cevap verdi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi