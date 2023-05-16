İstanbul’da Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük ‘propolis’ üretim ve Ar-ge merkezini kurarak başta ABD, İngiltere, Hollanda, Almanya, Japonya ve Güney Kore olmak üzere 30 ülkeye ihracat yapan BEE’O Propolis, geliştirdiği özel katma değerli ürünleriyle ses getirmeye devam ediyor. ABD’de CVS eczane zincirine, Trader Joe’s, Walmart gibi ABD’nin önde gelen market zincirlerine markalı olarak satış yapan tek Türk firması oan BEE’O, şirketin yurtdışı markası BEE&YOU ürünlerine olan yoğun talebe yetişebilmek için bu yılın ilk çeyreğinde Amerika ve Avrupa’dan sonra İngiltere’de de şirket ve depo kuruldu. Böylelikle arı ürünleri, doğal gıda takviyesi ve doğal dermo-kozmetik alanlarında dünya pazarına daha sıkı penetre olunacak.

Anadolu Propolisli doğal kozmetik ürünlerine 100 milyon TL yatırım…

Yeni yatırımları, projeleri ve hedefleri anlatan BEE’O Propolis Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Kadın Girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Katma değerli Anadolu arı ürünleri içeren doğal gıda takviyeleri ile beraber, kozmetik sektöründe de 2022 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz 100 milyon TL’lik yatırımla, Anadolu propolisli güneş bakım kremi, güneş sonrası losyon, arı zehirli yaşlanma ve kırışıklık karşıtı anti-aging serum ve kremler, roll-on ürünlerinin üretim ve satışına başlandı” dedi.

Sağlık Bakanlığı onaylı Anadolu Propolisli burun spreyi üretildi!

2022’nin son çeyreğinde yatırımı tamamlanan “Temiz Oda” projesi ile Sağlık Bakanlığı onaylı Tıbbi Cihaz kategorisinde yer alan ilk ürünü BEE&YOU Rhinapi Burun Spreyi’ni ürettiklerini anlatan Dr. Samancı, şöyle devam etti: “Bu ürün, Türkiye’nin ilk Anadolu propolisli burun spreyi olma özelliğini taşımaktadır. Mevsim geçişlerinde sıklıkla görülen nezle, soğuk algınlığı, alerjik ve alerjik olmayan rinit, rinosinüzit ve astım gibi rahatsızlıklar nedeniyle oluşan burun akıntısı ve burun tıkanıklığının tedavisinde ve solunum yolu problemlerinin rahatlatılmasında yardımcı oluyor. Bee&You Rhinapi Burun Spreyi, ilaç içermemesi ve ara vermeden günlük kullanıma uygun olması yönüyle tedaviye uyumu arttırıyor.

Her parti üründe kalite ve güvenceyi garanti ediyor

BEE’O Propolis ürünlerinin kalite ve güvenilirliği 3 aşamalı olarak denetleniyor. BEE’O Propolis ürünlerinin kalite ve güvenilirliğinin, hammadde düzeyinde ürünleri teslim almadan önce, üretim sonrasında 10,500 metrekarelik üretim tesisi içerisinde yer alan kendi laboratuvarlarında ve İTÜ Arı Ürünleri Mükemmeliyet Merkezi’nde, son olarak bağımsız akredite laboratuvarlar tarafından kontrol edildiğine değinen Dr. Samancı, şu bilgileri verdi: “Üretim tesislerimizde Bee'O, Bee'O Up ve Bee&You markaları altında; doğal besin içeriği ve biyolojik aktiviteleri korunmuş propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal; ayrıca arı ürünleri içeren %100 doğal karışımlar, tabletler, damlalar, spreyler, shotlar, şuruplar, kapsüller, tıbbi cihaz ve cilt bakım ürünleri üretilmektedir. BEE’O Propolis, 5000 sözleşmeli arıcısı, 550.000 arı kovanı, 10,500 metrekareli tesisi ve 200 kişilik uzman kadrosu ile Türkiye ve Avrupa’nın en büyük katma değerli arı ürünleri üreticisi ve ayrıca Ar-Ge ve inovasyon merkezidir.