6 Şubat tarihinde meydana gelen, 11 ilimizi etkileyen ve ülkemizi büyük bir üzüntüye boğan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem felaketinin ardından BEE’O, deprem bölgesine yardım elini uzatarak ilk andan itibaren depremzedelerin yanında oldu…

BEE’O Propolis Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ve BEE’O Propolis Genel Müdür Yardımcısı Taylan Samancı; “11 ilimizin ve bu illerde yaşayan 13,5 milyon vatandaşımızın etkilendiği Kahramanmaraş merkezli bu büyük deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Felaketten etkilenen bölge halkımız başta olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun...” diyerek meydana gelen bu büyük afete karşı üzüntülerini dile getirdiler.

Depremin henüz ilk saatlerinde hızlıca organize olan BEE’O Ailesi, gerek iş gücü gerekse maddi kaynaklarını depremzedelere yönlendirdi:

Afet bölgesinde acil kan ihtiyacı olduğunun duyurulması ile birlikte Türk Kızılay’a kan bağışında bulunmak üzere hızlıca harekete geçildi. Afet bölgesindeki depremzedeler için kan bağışında bulunmak isteyen tüm BEE’O Propolis personellerinin, firmanın bulunduğu bölgedeki en yakın Türk Kızılay Kan Merkezlerine ulaşımı organize edildi ve kan bağışında bulunuldu.

Eş zamanlı olarak, şirket içerisinde afet bölgesine göndermek üzere yardım paketlerinin hazırlığı organize edildi. Hazırlanan deprem yardım paketleri, BEE’O Propolis’e ait kurumsal araç ile ve BEE’O Propolis personelleri tarafından deprem bölgelerine ilk elden dağıtılmak üzere yola çıkarıldı. Depremin henüz ikinci gününde bölgeye ulaşan BEE’O Propolis yardım aracı, Hatay’a ilk ulaşan araçlar arasındaydı. Hatay’da depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım paketlerinin ulaştırılması bizzat tamamlandıktan sonra, BEE’O Propolis yardım aracı yeniden yardım paketleri ile yüklenerek Adana’ya doğru yola çıktı ve bu bölgede de ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıldı. Akabinde, BEE’O Propolis yardım aracı, Hatay’a geri döndü ve araçla birlikte Hataylı depremzede bir ailenin İstanbul’a ulaşımı sağlandı. Ailenin sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen tedavilerine destek olundu ve halen tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Deprem bölgesine her türlü destek ve koordinasyon için ilk andan itibaren resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde hareket edilerek BEE’O Kurumsal nakdi yardımları AFAD, AKUT, Türk Kızılay ve Ahbap’a iletildi. Ayrıca, İTÜ Mezunları Eğitim Vakfı aracılığıyla afetzedelere ulaştırmak üzere nakdi destekte bulunuldu. AFAD ve Türk Kızılay’ın bölgede ihtiyaç duyabileceği yardım malzemelerinin tedariğine katkı sağlamak üzere çeşitli kurumlara da nakdi destek sağlandı.

BEE’O Propolis tarafından üretilen doğal takviye edici gıdaların, hem BEE’O Propolis yardım aracı hem de bölgeye yardım götüren dernek ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla deprem bölgelerine sevkiyatı organize edildi. Depremden etkilenen çocuklar için “BEE’O Yummy, BEE’O Kara Mürverli Çocuk Shot, BEE’O UP On the Go Çocuk” gibi çocuklara özel olarak üretilen BEE’O ürün çeşitlerinin de bölgeye sevk edilmesine azami derecede önem verildi. Ayrıca, afet bölgesindeki özel gereksinimli çocuklar için, özel ürün yardımlarının tedariği, satın alımı hızlıca organize edildi ve bölgeye ulaştırıldı.

Depremzedelerin ısınma ihtiyacını karşılamak üzere, çeşitli firmaların da yardımı ile toplamda 1200 adet elektrik sobası satın alındı ve deprem bölgelerine ulaştırıldı.

BEE’O Propolis Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı; “Depremler sonra erse de etkileri halen devam ediyor ve uzun da bir süre devam edeceği konusunda hemfikiriz. Deprem bölgesinde ev ve işyerlerini kaybeden pek çok ihtiyaç sahibi aile için elimizden gelen tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Hep birlikte, el birliğiyle çalışarak bu günleri de aşacağız” dedi. (YHM)