Merhabalar;

Kışın bol ve koyu renkli kıyafetler giyip, vücudumuzun soğuk havalara karşı kendini korumaya alması, havanın puslu olması, erken kararması daha çok kapalı alanlarda arkadaşlar ve aile ile kurulan sofraları ve hazır yemekler ile kendimizi mutlu ettiğimiz ortamlarda oluyoruz.

Bahar ayı gelip; günler uzamaya başladığında tatil ve ideal vücutlu mankenler de yazlık kıyafetleri reklam afişlerinde görünce PANİK ÇANLARI başlıyor çalmaya hemen rejim, spor, detoks, mide ameliyatları, mide botoksu, G5 gibi çözümler arıyoruz.

Hemen hemen herkes vücudundan mutsuz aslında gözleri, kulakları, göbeği, göğsü, burnu, gıdısı, saçları, boyu, kilosu ve yaş aldıkça değişen vücut tipi ve liste uzayıp gider….

Uzun zaman görmediğimiz birini gördüğümüzde istemsizde olsa ilk baktığımız şey kilosu Aaaa kilo almışsın, Aaa çok kilo vermişsin ilk tepkilerimiz

Bu durum karşımızdakinin ne hissettiğini bilmeden konuşmalarımız, o da rahatsızdır bu durumdan ama bir başkasından duymak onda nasıl bir psikolojik iz bırakıyor düşündünüz mü?

İnsan çok özel bir varlık geçen gün kendimle ilgili olumsuz bir şey söylediğimde arkadaşım farkında mısın “sen milyarlarca sperm arasından seçilmiş, Allah’ın nefesini üflediği eşsiz ve çok değerli bir insansın” dedi. Bazen unutuyoruz ne kadar değerli olduğumuzu ….

Dünyada yaşayan herkesin parmak izi nasıl farklı ise bizim de bedenlerimiz, genetik yapımız farklı, Düşünsenize hepimizin aynı olduğunu? Büyük bir kaos olurdu.

Bizi herkes den ayıran özelliklerimiz var, mimiklerimiz, gamzemiz, yara izlerimiz, benlerimiz var.

Kadın içinde erkek içinde aslımızı kaybetmeden yapılan küçük estetik dokunuşlar tabi ki olmalı, sağlığımız için belirli bir kiloda olmamız da çok önemli,

esas önemli olan;

- Kendinize olan öz saygınız, hijyeniniz

- Karakteriniz hayata karşı olan tavrınız

- Bilginiz, kültürünüz

- Yaydığınız enerji

- Pozitifliğiniz samimiyetiniz

- Kendinize karşı samimi ve içten olduğunuzda etrafınızdaki herkesi kendinize hayran bıraktırırsınız

- En büyük makyajınız kocaman içten gülümsemeniz

Bedeninizi nasıl algılıyorsunuz?

- Hamileyseniz; içinizde büyüyen mucizenin tadını çıkartın çok özel bir 9 ay geçireceksiniz, göbeğiniz sağlık çerçevesin de istediği kadar büyüsün tadını çıkartın

- Yaş mı aldınız; beden eskisi gibi değil mi? Yaşanmışlıklar var o bedende çok mu takıldınız minik dokunuşlarla kendinizi mutlu edebilirsiniz

- Bedeninizi çok zayıf olduğunuz halde kilolu mu algılıyorsunuz? Kilolu olduğunuz halde zayıf mı algılıyorsunuz?

İdeal kilonuz aynaya baktığınızda sizi mutlu eden görüntünüz ve sağlık değerlerinizdir. Bedeninizi sevin ve kabul edin yaşınız hep ileriye gidiyor daha kaliteli bir yaşam ve sağlıklı olmak için kendinize iyi bakmanızın gerektiği olduğunu unutmayın.

Bedeniniz ile ilgili olumsuz duygular ile hissettiğiniz de fiziksel rahatsızlıklarınızın artacağını, kaygı bozukluğu, depresyon ve vücut dismorfik bozukluğunu olarak size geri dönecektir.

Kendimizi beğenmemizin sebebi bizi başkalarının beğenip beğenmemesini umursadığımızdan mı kaynaklanıyor?

Her duygu enerjidir. Duygularımız bedeni somut olarak algılar. Beden algımızı duygularımız belirler ve kilo alamızı da duygularımız sayesinde olur, Hangi duygular bizi yemeğe yönlendiriyor? hangi duyguda daha çok yemek istiyorsunuz?

Kendimden örnek vereyim hayatım boyunca kendime göre hep kilo sorum vardı. Mayıs başında tansiyonum yükseldi ve doktora gittim bana yemem gerekenleri söyledi o kadar çok şey yasak ki benim ilk tepkim biz fakir miyiz dedim J o kadar rahat söyledim ki, sonra düşündüm eski zamanlarda kilolu olmak zenginlik belirtisiydi, benim atalarımdan aktarılan duygu izimin yansımasıydı.

Ez cümle ile bedeniz deki her şeyi duygularınızın köküne dönerek, önce duyguda sorunu çözmeniz gerektiği biraz disiplinle tabi ki kontrolün sizde olduğunu keşfedeceksiniz.

Şimdi düşünmenizi istiyorum yazıyı okumadan önce beden algım nasıldı? Şimdi kendimde neyi fark ettim ?

Sevgiler

İnstgram : astrologgamzeersoyler

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