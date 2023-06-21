Asgari ücret zammı ve memur zammı sonrası yeni bedelli askerlik ücreti internet üzerinden çok sık aratılmaya başlandı. Bedelli askerlik ücreti belirlenirken, asgari ücrete gelen zam değil, memur zammı dikkate alınıyor. Memur zammı sonrası vatandaşlar, yeni asgari ücret tutarını merak edip, internet üzerinden araştırıyor.Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran'da başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı ise bayram tatili sebebiyle eski bedelli askerlik ücretinin geçerli olacağı son başvuru tarihini sosyal medya üzerinden duyurdu. 104 bin 084 TL olan bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti kaç TL? Bedelli askerliğe yüzde kaç zam yapılacak? Bedelli askerlik taksit ile ödeniyor mu? Bedelli askerlik hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

SON TARİH BAYRAM ÖNCESİ

Asgari ücret ve memur zammı sonrası milyonlarca vatandaş, bedelli askerlik ücretini araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kurban Bayramı sebebiyle bedelli askerlik için başvuru yapacaklara uyarıda bulundu.

MSB tarafından açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 27 Haziran saat 13.oo'te başlayacağını belirtirken, 1 Temmuz'da sona ereceğini duyurdu.

Bedelli askerlik güncel tutarının 104 bin 084 lira olduğunu belirtirken, 23 Haziran'a kadar ödeme işlemlerinin yapalabileceğini söyledi. Açıklamada “Bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin, mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir." dedi.

2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayının yaklaşmasıyla bedelli askerlik tutarı merak ediliyor. Her sene iki kere yapılan zam sonrası, milyonlarca vatandaş ne kadar olacağını merak ediyor. Bilindiği üzere bedelli ücreti asgari ücrete göre değil, memur zammına göre güncellenmektedir.

Memur zammı sonrası bedelli askerlik ücretinin o oranda yükseleceği bilinirken, şuan 104 bin 084 TL olan bedelli ücretinin, yapılan açıklama sonrası 2 katı seviyelerinde olması beklentiler arasında yer alıyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HANGİ BANKALAR ÜZERİNDEN YATIRILIYOR?

Bedelli askerliğe başvuracak vatandaşlar ödemelerini peşin olarak Vakıfbank, Halkbankası, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası'na giderek yatırabilirler.

BEDELLİ ASKERLİK TAKSİT İLE ÖDENİYOR MU?

Gelen zamlar sonrası vatandaşlar internet üzerinden 'Bedelli askerlik ücreti taksit ile ödeniyor mu' diye aratmaya başlandı. 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereğince ödenilecek tutarın yalnızca nakit olarak ödenmesi gerektiğini belirtmektedir.

OCAK AYI BEDELLİ TUTARI KAÇ TL?

2023 tarihine girilmesi ile birlikte MSB tarafından 1 Ocak- 23 Haziran tarihi bedelli askerlik ücretinin 104.084,16 TL olduğu duyurulmuştur.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvurusu yapacak adaylar, e-Devlet veya yerel askerlik şubeleri aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilirler. Yoklama işlemi henüz gerçekleşmemişse, başvurular e-Devlet veya askerlik şubesine yapılarak başvuru süreci başlatılır. Yoklama işlemi yapılmışsa, yine e-Devlet veya askerlik şubesinden işlemler tamamlanır ve adaylar "Askerliğe elverişlidir" sağlık raporunu almak için Aile Hekimi'ni ziyaret ederler.

Sonrasında, celp tercihi de e-Devlet veya askerlik şubesi üzerinden gerçekleştirilir ve ödeme işlemine geçilir. Ödemeler, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirtilen bankalar aracılığıyla yapılır. Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra, bedelli askerlik başvurusu tamamlanmış olur.

BEDELLİ ÜCRETİNE HER YIL YAPILAN ZAMLAR NE KADAR?

2019 Haziran'ında yasalaşan kanunla birlikte bedelli askerlik ücreti 2019 Temmuz ayıyla birlikte 33.230 TL olarak başlamıştır. Her 6 ayda bir gelen zam ile birlikte günümüzde şuanki tutar 104.084.16 TL olarak dikkat çekmektedir.

2019 Temmuz: 33.230 TL

2020 İlk Yarı: 35.054 TL

2020 İkinci Yarı: 37.070 TL

2021 Ocak-Haziran: 39.788 TL

2021 Temmuz: 43.150 TL

2022 İlk Yarı: 55.194 TL

2022 Temmuz: 80.064 TL

2023 Ocak-Haziran: 104.084,16 TL

