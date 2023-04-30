Son günlerin en ilginç ilanlarından biri de “bedava diş tedavisi yapılacak hasta” aranmasıyla ilgili. Özel bir diş hastanesi değişik mecralara verdiği ilanlarla, hastane bünyesinde eğitim gören doktor adaylarının uygulamalı tedavi yöntemlerini öğrenmesi için bedava dişini yaptıracak hasta arandığını duyurdu. İlanın bir başka ilginç yönü ise, “eğer hasta adayının imkânı yoksa, yol parasının da karşılanacağının” yer alması.

Bir başka ilginç nokta ise hastanın tedavi giderlerinin eğitim görecek öğrenciler tarafından karşılanacak kaydının yer alması..

İlan aynen şöyle;

Merhaba, Yeditepe diş hastanesinde eğitim gören öğrencimizin protez uygulaması dersi ile ilgili her iki çenede de diş bulunmayan hasta aranmaktadır. Tedavi masrafları öğrenci tarafından karşılanacak olup, hasta tarafından ödenecek herhangi bir ücret olmayacaktır. Sadece hastaneye gidiş dönüşü kendisi yapması gerekecektir. Maddi imkânı olmayan biri ise yol masrafı için de ödeme yapılabilir. İşlemler kısa zamanda tamamlanması gerektiğinden acilen yardımlarınızı rica ederim.

YENİGÜN HABER MERKEZİ