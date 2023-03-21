İstanbul Avrupa Yakası’nda her geçen gün artan elektrik ihtiyacını, kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılamayı hedefleyen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bu yıl 23 Mart Perşembe günü başlayacak olan Ramazan’da tüketicilerin enerji sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarında düzenlemeye gitti. Ramazan’dan önce enerji ihtiyacının daha yoğun olduğu ilçelerde bakım ve onarım çalışmalarına öncelik veren BEDAŞ, yatırım ve bakım kaynaklı planlı çalışmaların saatlerinde değişiklik yaptı. Ramazan ayı boyunca öğleden sonra saat 16:00 ile sabah 09:00 arasındaki planlı bakım ve onarım çalışmalarını iptal eden BEDAŞ, acil müdahale gerektiren durumlar hariç olmak üzere planlı çalışmaları gündüz saatlerinde gerçekleştirecek. Bu arada Ramazan’da gün içinde yapılması zaruri olan planlı çalışmalarda da sürenin minimum düzeyde tutulmasına gayret edilecek.

“RAMAZAN BAYRAMINDA DA PLANLI ÇALIŞMA YOK”

BEDAŞ’tan yapılan açıklamada, İstanbul Avrupa Yakası’nda 5,3 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti verirken en büyük önceliğin yüksek müşteri memnuniyeti olduğuna işaret edilerek şöyle denildi:

“Sahada ve operasyon merkezinde görevli çalışanımız 7/24 esaslı olarak yük akışlarını izleyip kesintilere en kısa sürede müdahale ederken düzenli bakım çalışmaları ile yaşanabilecek olası kesintilerin de önüne geçiliyor. Ramazan ayı boyunca da mevcut saha ve operasyon merkezi çalışma düzenimiz üç vardiya düzeninde gerçekleştirilecek. Her resmi tatilde olduğu gibi Ramazan Bayramı’nda da planlı çalışmalara ara verilecek olup, bayramın sona ermesi ile birlikte çalışmalarımıza devam edilecek. İstanbul Avrupa Yakası’nda yer alan 15 İşletme Müdürlüğü ve 23 Arıza Onarım Bakım (AOB) biriminin yer aldığı lokasyonlarda konuşlanan saha ekiplerimiz, meydana gelen kesintilere en kısa sürede müdahale ederek abonelerimizin Ramazan boyunca ve bayramda enerji ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamamasına destek verecek.”

“TÜKETİCİLERİMİZİN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI TEMEL HEDEFİMİZ”

BEDAŞ’ın açıklamasında dağıtım şirketlerinin arıza halleri dışında elektrik dağıtım şebekesinde yapılması planlanan yatırım, bakım-onarım çalışmaları ve yeni abonelik bağlantıları sırasında aboneleri önceden bilgilendirerek çalışmalara başlandığı anımsatılarak şu bilgilere yer verildi:

“Enerji arzının güvenli, kesintisiz ve kaliteli olarak yapılabilmesi, bu sırada çalışmaların ekiplerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğine zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesi için planlı bakım ve onarım çalışmaları zaruri olarak gündeme geliyor. Bu süreçte tüketicilerimizin mağduriyet yaşamaması en temel hedef ve prensiplerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle elektrik kesintisi gerektiren çalışmalarımızı, dağıtım şebekesindeki kullanıcılara etkisinin asgari düzeyde kalacağı saatlerde gerçekleştiriyoruz. Bu yaklaşımla Ramazan ayında da tüketicilerimizin iftar ve sahur arasındaki döneminde enerji ile ilgili sıkıntı yaşamaması için planlı bakım onarım çalışmalarını gündüz 09:00 ile öğleden 16:00 saatleri arasındaki 7 saatlik zaman diliminde yapmaya karar verdik. Hedefimiz Ramazan ayının tamamında zorunlu olmadıkça planlı bakım ve onarım çalışmalarına gitmemek.”