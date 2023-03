Depremin hemen ardından bölgedeki bebeklerimizin beslenme ihtiyaçlarına destek olabilmek için 40 bin adet Bebevit devam sütlerinden gönderdik. Bebevit ailesi olarak tüm zor zamanlarda ülkemizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Kaliteli süt her bebeğin hakkıdır”

Türkiye’nin ilk yerli bebek devam sütünü ürettiklerini ifade eden Tekin, “Bebevit olarak ‘Kaliteli süt her bebeğin hakkıdır’ ilkesiyle her bütçeye uygun mama üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2020 yılında Manisa’daki Kulalac Laboratuvarları’nda üretime başladığımız Bebevit markamızla uluslararası standartlara uygun, yüksek kaliteli bebek sütü ve devam sütü üretiyoruz. Kaliteli üretimin yanında dışa bağımlılığı azaltıp mamalardaki yüksek fiyat bandını düşürerek her bütçeye uygun mama üretimi gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca yerli ve kaliteli üretim yapmayı bir sorumluluk olarak görmekteyiz” şeklinde konuştu.