Eski milli futbolcu Arda Turan, geçtiğimiz akşam Bebek'te yaklaşık 42 milyon lira değerindeki Rolls Royce Cullinan marka SUV model aracıyla görüntülendi. Arda Turan'ın bu aracı. Türkiye'de sadece birkaç tane bulunuyor.