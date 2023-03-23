Eski milli futbolcu Arda Turan, geçtiğimiz akşam Bebek'te yaklaşık 42 milyon lira değerindeki Rolls Royce Cullinan marka SUV model aracıyla görüntülendi. Arda Turan'ın bu aracı. Türkiye'de sadece birkaç tane bulunuyor.
Eski milli futbolcu Arda Turan, geçtiğimiz akşam Bebek'te yaklaşık 42 milyon lira değerindeki Rolls Royce Cullinan marka SUV model aracıyla görüntülendi. Arda Turan'ın bu aracı. Türkiye'de sadece birkaç tane bulunuyor.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P