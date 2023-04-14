Uyku bebeklerin hem fizyolojik, hem psikolojik hem de bilişsel gelişimlerinde çok önemlidir. Erken çocukluk döneminde kaliteli bir uyku düzenine sahip olan bebeklerin gelişimleri çok daha sağlıklı ilerlemektedir.Uykunun kalitesi, süresi, uykuya dalma zamanı, dalış şekli gibi faktörler bebeğin sağlığında önemli sonuçlar vermektedir.Uykunun beklenenden az olması depresyona, bilişsel bozukluklara, kardiyometrik ha stalıklara,depresyona sebep olmaktadır.Uykunun kalitesi yanında güvenliği de büyük önem taşımaktadır. Bu noktada karşımıza ani bebek ölümü sendromu çıkar.

Ani bebek ölümü sendromu bebeklerin ilk 12 ay beklenmeyen, sebepsiz bir biçimde uykuda ölmesine verilen isimdir. Bu bebeklerde inceleme yapıldığı da hiçbir sağlık sorununa rastlanmamıştır.Doğumdan sonraki ilk 4 ay ABÖS vakalarının en yüksek görüldüğü zamandır. Gelişmiş ülkelerde Ani Bebek Ölümü oranı daha azdır. Bunun en büyük sebeplerinden biri de bu konuda bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasıdır.Alınacak bazı önlemlerle ABÖ sayısının düşürülmesi mümkündür.

Peki bu önlemler neler?

Ani bebek ölümü riskini azalmak için neler yapabiliriz ?

-Bebeğinizi 1 yaşına kadar uykuda mutlaka sırtüstü yatırın

-Oyun zamanlarında yüzükoyun yatmasına izin verin.

-Bebeğinizi mümkünse anne sütü ile besleyin.

-Uyuduğu odanın ısısına dikkat edin. Çok sıcak ya da soğuk olmamasına özen gösterin. İdeal aralık (20-22C) dir.

-Yatağının içinde yastık, büyük peluş oyuncak, yüzünü örtebilecek tarzda uyku arkadaşı bulundurmayın.

-Yatak çarşafı gergin olmalı, yatak zemin sert olmalı.

-Battaniye, örtü gibi yüzüne kapatabileceği şeyler yerine, uyku tulumu kullanın.

-Sigara içmeyin, sigara içilen ortamlardan uzak durun.

-Bebeğinizle aynı yatakta uyumayın.

Güvenli Beşik

• Beşik parmaklıklarının arası 6 cm' yi geçmemelidir.

• Kurşun boya içermeyen beşikler kullanın.

• Yatak başı ve ayakucunda süslemeler olmamalıdır.