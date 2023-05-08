Bebeklerde Konak Belirtileri

Yenidoğan bebeklerde konak 2-6 haftaları arasında ortaya çıkar. Konak belirtileri ise şunlardır:

-Yağlı, yamalı saç derisi: Bebeğinizin kafa derisindeki cilt yağlı görünebilir. Kafa derisinde beyaz veya sarı pullar olabilir. Zamanla, pullar dökülebilir.

-Kafa derisi rengindeki değişiklikler: Bazen bebeğinizin kafa derisindeki cilt pul pul veya pul pul olmak yerine farklı bir renkte görünebilir. Konak, öyle görünse de, bebeğinize kaşınma hissi vermez.

-Saç kaybı: Nadirdir, ancak bebek konak olduğu yerlerde saç dökülmesi sorunu yaşayabilir. Konak gittikten sonra saçlar tekrar çıkar.

-Vücudun diğer kısımlarında konak: Başın yanı sıra yüzü, kulak arkası, bebek bezi bölgesi ve koltuk altlarında da görülebilir.

Konakları bebek yağı ya da zeytinyağı ile yumuşatabilirsiniz. Sonrasında bebeğinizin saçlarını nazikçe tarayarak pulları alabilirsiniz. Kafa derisindeki pulları kesinlikle elinizle kaldırmaya çalışmayı, enfeksiyona neden olabilirsiniz.Yetişkinler için üretilen kepeğe karşı etkili şampuanları da asla kullanmayın. Konak geçmezse bir doktora başvurun.

YENİGÜN HABER MERKEZİ