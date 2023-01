Sessizlik, şirinlik Ada’ların süsüdür. Gökkuşağının tüm renkleri, adalarda daha büyülü bir hava oluşturur. Denizle çevrili adalarda, dalgaların kıyılara dokunuşları, balerinlerin figürlerine benzer.. Adalar genelde bebek yüzüne benzetilir. Yüreklere yerleşen yaşam coşkusu, yorgun beyindeki stresi dağıtır. Sevecen duyguları kabartır.

Her adaya güzellik yakıştırırken bazılarını da mücevher dizili kolyelere benzetebiliriz. Farklı görüşler, kişinin iç dünyasına göre farklı alanlarda aynı duygulara uymayabilir. Kayalıklarla çevrili, hırçın denizli adalara muhabbet beslenmez..

Torunum, dünya tatlısı, gözümüzün cenneti kız bebeğimiz, dünyaya gözünü açtığı günden itibaren güzel gülüşlerle bir yaş yılını doldurdu. Bebek yüzünde ay ışığını taşıyor.

Göğü yıldız, çocuğu hareketleri ve renkten renge bürünen gözleri sevimleştirir.

Adına, ADA ismini yakıştırdığımız için hep adaların cazip havası içinde ona, hep güzel bir manzara gözüyle bakıyoruz.

İstanbul’daki adalarımıza da prenses benzetmesi yapılır. Çamlarla yüklü bu adalarımız, pek çok dokunaklı şarkılarımıza ilham kaynağı olmuştur.

Aslında klasik müziğin ünlü bestekarları, duygu zenginliklerine buralarda erişmiştir. Her bülbül adalarda daha başka şakır şakır öter.

İyi ki ADA ismini vermişiz ADA BEBEĞİMİZE..

Her hareketi, KUĞU GÖLÜ balesinin ritimlerini andırıyor.

NOT: Dede SELAMİ TURGUT GENÇ’in mutluluk şansı Ada’ya ve güzeller güzeli MASAL’A SEVGİLERLE.. Her meyve kendi dalında büyür. Sevgi azalınca çocuklarda kusur artar. Her çocuk altın yerine akılla büyütülmelidir. Büyüme çağındaki çocuklara, Masal torunumuzun doğumunda, bir söz hatırlatmıştım. Tekrarlıyorum:

Doğal kaynakları korunan bir çevrenin bebekleri “Gül yanaklı” olur..

Her doğan bebeğin hak ve yükümlülükleri, sağlıklı bir toplumun beklentilerine ters düşmemelidir.

İyi ve kurallara uygun yetiştirilen çocuğun gölgesi düz olur..