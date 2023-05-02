Bebeklik döneminde yaygın şekilde görülen cilt sorunlarından biri olan milia akneleri genellikle yüzde görülen kabartılardır. Bebek sivilceleri genellikle bebeğin yanaklarında, burnunda ve alnında küçük kırmızı veya beyaz şişliklerle karakterizedir. Genellikle doğumdan sonraki ilk 2 -4 hafta içinde gelişir.Tamamen zararsız olan bu minik kabartılara "Milia" adı verilir. Halk arasında "süt granitleri" veya "süt lekeleri" olarak da adlandırılır.

Yeni doğmuş bir bebekteki sivilce ile daha büyük bir bebekteki sivilce arasında önemli bir fark olduğuna dikkat etmek önemlidir.

İnfantil akne ise, bebeklerde yaklaşık 6 haftalıkken ortaya çıkabilir. Yeni doğan bebek aknesi kadar yaygın değildir, ancak çok daha uzun sürer, birkaç aydan birkaç yıla kadar sürer. Tıpkı yeni doğan bebek sivilcelerinde olduğu gibi, bebeklik sivilceleri de tipik olarak zararsızdır ve kendi kendine geçer. Ancak bazı ciddi vakalarda yara izine neden olur ve reçeteli ilaçlarla tedavi edilebilir. Bebeğiniz daha büyükse ve akne gelişiyorsa, mutlaka doktora başvurun. Bebeğinizin doktoru ilaçlı bir krem ​​veya başka bir tedavi önerebilir.

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