Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bir hadisinde, "Kıyamet gününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyle ise isimlerinizi güzel koyun." buyurmuştur. O nedenle isim, önemlidir. Peki, yeni doğan bir bebeğe isim nasıl konulur? Bebeğin kulağına ezan nasıl okunur? Yeni doğan bebeğin kulağına ezan kaç defa okunur? Bu bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

Bebeğin Kulağına Ezan Nasıl Okunur?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) yeni doğan çocuğun sağ kulağına ezan okunmasını, sol kulağına da kâmet getirilmesini tavsiye etmiş ve bizzat kendisi, torunu Hz. Hasan’ın sağ kulağına ezan okumuş, sol kulağına da kâmet getirmiştir.

Bebek dünyaya geldiğinde sağ kulağına ezan, sol kulağına kâmet okunarak isminin verilmesi sünnettir. Bunu babası veya aile büyüklerinden başka birisi de yapabilir. Kişi abdest aldıktan sonra bebeği kucağına alır. Bebeğin sağ kulağına ezan ve sol kulağına kâmet okur. Ardından bebeğin sağ kulağına ismi okunur.

Bebeğin Sağ Kulağına Okunacak Ezan

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Eşhedû en lâ ilâhe illallah

Eşhedû en lâ ilâhe illallah

Eşhedû enne Muhammeden resulullah

Eşhedû enne Muhammeden resulullah

Hayya ale-salah

Hayya ale-salah

Hayya alel-felah

Hayya alel-felah

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Lâ ilahe illallah

Bebeğin Sol Kulağına Okunacak Kâmet

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Eşhedû en lâ ilâhe illallah

Eşhedû en lâ ilâhe illallah

Eşhedû enne Muhammeden resulullah

Eşhedû enne Muhammeden resulullah

Hayya ale-salah

Hayya ale-salah

Hayya alel-felah

Hayya alel-felah

Kad kâmeti's-salât

Kad kâmeti's-salât

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Lâ ilahe illallah

Anne babaların, bebeğe isim koyma sırasında içlerinden İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu olan İshak ve İsmail'e bakarken okuduğu duayı okumaları uygun olur. Bu dua şöyledir:

"Elhamdülillahillezî vehebe lî ale’l-kiberi İsmâile ve ishak. İnne Rabbî lesemîu’d-duâ."

Anlamı: "Bana evladımı ihsan eyleyen Allah'a hamd eder, şükran ve minnetlerimi takdim ederim."