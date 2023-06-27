Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bir hadisinde, "Kıyamet gününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyle ise isimlerinizi güzel koyun." buyurmuştur. O nedenle isim, önemlidir. Peki, yeni doğan bir bebeğe isim nasıl konulur? Bebeğin kulağına ezan nasıl okunur? Yeni doğan bebeğin kulağına ezan kaç defa okunur? Bu bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde...
Bebeğin Kulağına Ezan Nasıl Okunur?
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) yeni doğan çocuğun sağ kulağına ezan okunmasını, sol kulağına da kâmet getirilmesini tavsiye etmiş ve bizzat kendisi, torunu Hz. Hasan’ın sağ kulağına ezan okumuş, sol kulağına da kâmet getirmiştir.
Bebek dünyaya geldiğinde sağ kulağına ezan, sol kulağına kâmet okunarak isminin verilmesi sünnettir. Bunu babası veya aile büyüklerinden başka birisi de yapabilir. Kişi abdest aldıktan sonra bebeği kucağına alır. Bebeğin sağ kulağına ezan ve sol kulağına kâmet okur. Ardından bebeğin sağ kulağına ismi okunur.
Bebeğin Sağ Kulağına Okunacak Ezan
Allahu Ekber
Allahu Ekber
Allahu Ekber
Allahu Ekber
Eşhedû en lâ ilâhe illallah
Eşhedû en lâ ilâhe illallah
Eşhedû enne Muhammeden resulullah
Eşhedû enne Muhammeden resulullah
Hayya ale-salah
Hayya ale-salah
Hayya alel-felah
Hayya alel-felah
Allahu Ekber
Allahu Ekber
Lâ ilahe illallah
Bebeğin Sol Kulağına Okunacak Kâmet
Allahu Ekber
Allahu Ekber
Allahu Ekber
Allahu Ekber
Eşhedû en lâ ilâhe illallah
Eşhedû en lâ ilâhe illallah
Eşhedû enne Muhammeden resulullah
Eşhedû enne Muhammeden resulullah
Hayya ale-salah
Hayya ale-salah
Hayya alel-felah
Hayya alel-felah
Kad kâmeti's-salât
Kad kâmeti's-salât
Allahu Ekber
Allahu Ekber
Lâ ilahe illallah
Anne babaların, bebeğe isim koyma sırasında içlerinden İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu olan İshak ve İsmail'e bakarken okuduğu duayı okumaları uygun olur. Bu dua şöyledir:
"Elhamdülillahillezî vehebe lî ale’l-kiberi İsmâile ve ishak. İnne Rabbî lesemîu’d-duâ."
Anlamı: "Bana evladımı ihsan eyleyen Allah'a hamd eder, şükran ve minnetlerimi takdim ederim."Kaynak: HABER MERKEZİ