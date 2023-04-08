BDDK’nın haftalık bülteninde, ihtiyaç kredilerindeki artış yer aldı. Vatandaşlar yüksek enflasyona karşı çözümü ihtiyaç kredilerinde buldu ve mart ayının son haftasında ihtiyaç kredilerinde 15 milyar TL'lik rekor bir artış görüldü.

BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 31 Mart itibarıyla 152 milyar 59 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 8 trilyon 357 milyar 857 milyon liradan 8 trilyon 509 milyar 916 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 13 milyar 785 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,14 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 958 milyar 762 milyon lira oldu. Tüketici kredileri tutarı, 31 Mart itibarıyla 18 milyar 297 milyon lira artışla 1 trilyon 272 milyar 213 milyon liraya yükseldi.

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