27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde gerçekleşen Prömiyere Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni çocuk oyunu Sihirli Gemi’nin prömiyerini Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile organize olarak ilçedeki ilkokul öğrencileri ile yaptı. Sabah ve öğle olmak üzere 2 kez sahnelenen oyun, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Yüzlerce öğrenci hem eğlendi hem de bilgilendi.

Dünyada ve de özellikle üç tarafı denizle çevrili Türkiye’de çok önemli olan deniz kirliliği sorununa odaklanan Sihirli Gemi, renkli rejisi, özgün şarkıları ve danslarıyla seyircilerini korsanların, papağanların, balıkların dünyasına davet ediyor. Çocukların bakışıyla deniz kirliliğinin sebeplerinden ve sonuçlarından bahsederken bu dünyanın tüm canlılara ait olduğunu vurguluyor. Hava kirliliği, orman yangınları, termik santraller gibi ekolojik sorunların bir bütün olduğunu yansıtan oyun, küçük seyircilerini eğlendirirken deniz sevgisinin önemini gösteriyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesi Dr. Ezgi Deniz Alpan’ın yazdığı oyunda, aynı bölümün öğrencileri de oyuncular arasında bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularından ve aynı fakültenin mezunu Sertaç Aydın oturuyor.

SİHİRLİ GEMİ

Yazan: Ezgi Deniz Alpan

Yöneten: Sertaç Aydın

Yönetmen Yardımcısı: Ziba Türk Ateş

Oyuncular: Mehmet Akif Yaşar, Ecem Zaralıoğlu, Sinem Kurt, Burçe Özer, Simay Su Güleç, Veli Koçak

Reji Asistanı: İpek Aydın

Dekor: Hüseyin Akşen

Işık: Mustafa Kalaycıoğlu

Kostüm Tasarım: Burcu Şamlı - Uygulayıcı: Tarihi Kostüm Evi

Müzik: Selin Sağol Sade

Koreograf: Mutlu Akgün Gökalp

Efekt: Murat Uzun

Sahne Ressamı ve Afiş Tasarım: Kader Aktü

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, tiyatrolar gününü, sahneye koydukları oyunlarla kutlamaya devam etti. 20.30’da izleyiciyle buluşan “Yalancı Aranıyor” adlı oyun öncesi “2023 Dünya Tiyatro Günü Ulusal Bildirisi” okundu. Şehir tiyatrosunun klasiklerinden birisi haline gelen oyun ve okunan bildiri seyirci tarafından ayakta alkışlandı.

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