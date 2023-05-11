İSTANBUL (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili olarak, ''Şu anda geldiğimiz noktada devlet tüm kurumlarıyla birlikte bu meselenin çözümüyle ilgili hem uğraş vermiştir hem de çok önemli mesafeler alınmıştır. İnşallah en kısa zamanda bunun sonuçları görülecek ve yeni yargılamalar başlayarak, bu şehadet sürecinde kimin hatası, ihmali, kusuru, kastı varsa yargının önüne çıkacak ve hesabını verecektir." dedi.

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfınca, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde "BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Gençlerle Buluşuyor" programı düzenlendi.

Burada gençlere seslenen Destici, BBP ile Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfının, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendilerine bıraktığı iki siyasi emanet olduğunu belirterek, "Bizler tabii ki Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti üzerine, tabii bütün bunlarla birlikte çağın ilmiyle de donanmış, çağı da yakalamış ve geri kalmamış bir gençlik hayaliyle hep yaşadık, hep bunun mücadelesini verdik." ifadelerini kullandı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Nasıl bir gençlik istiyorum, nasıl bir gençlik hayal ediyorum?" sözlerini aktaran Destici, "Bunu anlattığında, 'Bir elinde bilgisayar, diğer elinde de Kur'an-ı Kerim yani hem inancına, kültürüne bağlı ama aynı zamanda da çağın ilmiyle, aracıyla, gereciyle donanmış, kendisini yetiştirmiş bir gençlik istiyoruz, bir gençlik hayal ediyoruz.' diyordu. Bu gençlik bu salonda var, onun için siz gençlerimizle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Samet Bağcı'nın, 14 Mayıs seçimleri sonrasında BBP ve Cumhur İttifakı'nın gençlere yönelik ne gibi projeleri olacağını sorması üzerine Destici, üniversitede okurken ekonomik şartlarda evde kalmak isteyen öğrenciler için Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde "Ev Hizmetleri Genel Müdürlüğü" kurulması projesini sunduklarını anlattı.

Destici, "Siyasette olma motivasyonunuz nedir?" sorusuna karşılık, lise yıllarında siyasete girdiğini belirterek, "Bizim bir ideolojimiz, bir fikrimiz, bir misyonumuz var. Bunun özü; devletimiz var olsun, ülkemiz bütünlüğünü muhafaza etsin, milletimiz bir olsun, kardeşçe, birlik içinde, barış içinde bir hayat yaşasın." dedi.

BBP'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili dava sürecinin ne durumda olduğunun sorulması üzerine de Destici, şunları kaydetti:

"İşin başından beri şunu söyledik; ben ve arkadaşlarım, partimiz sürecin müdahilidir. Tüm mahkemelerde, soruşturmalarda ve bugün de biz bütün şüpheler ortadan giderilip süreç tam olarak aydınlatılıncaya kadar bu sürecin takipçisi olacağız ve Allah'ın izniyle de bunu aydınlatacağız. Şu anda geldiğimiz noktada devlet tüm kurumlarıyla birlikte bu meselenin çözümüyle ilgili hem uğraş vermiştir hem de çok önemli mesafeler alınmıştır. İnşallah en kısa zamanda bunun sonuçları görülecek ve yeni yargılamalar başlayarak, bu şehadet sürecinde kimin hatası, ihmali, kusuru, kastı varsa yargının önüne çıkacak ve hesabını verecektir. Bundan hiçbir arkadaşımızın şüphesi olmasın."

Destici, programın sonunda gençlerle "Çırpınırdın Karadeniz" parçasını söyledi.