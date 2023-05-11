"Demokrasi içerisinde şu açıklamayı yapabilirim." diyen BBP Genel Başkanı Destici, "Türk milliyetçilerine, ülkücüler ki bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, diyoruz ki, bu kritik ve tarihi bir seçim. Neticede iki aday arasında geçiyor. O halde seçimi ikinci tura götürmeme adına gelin oylarınızı devletin birliğini, milletin birliğini, bütün terör örgütlerine karşı PKK, FETÖ, TİKKO, bütün terör örgütlerine karşı oyunuzu sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verin diyoruz. Kırgınlık, kızgınlık öfkeleri olabilir. Ama zaman o zaman değil. Öyle bir cumhurbaşkanı adayı var ki karşımızda, 'güneyimizde bir başkası olacağına PYD/YPG olsun' diyor. Peki PYD'nin PKK olduğunu bilmiyor muyuz? Van'da başka yerlerde Sırrı Sakık açıkladı, 'Ey Kılıçdaroğlu verdiğin sözleri açıkla' dedi." şeklinde konuştu. Destici, "Hdp yine bizim oylarımızla seçildiniz diyecek" ifadesini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ