Dünyanın en çok tercih edilen destinasyonlarından birinde yer alan NG Phaselis Bay, Hindistan’ın önde gelen aileleri için organize edilen düğünde, Hindistan, Kanada, İngiltere, Avustralya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi dünyanın birçok ülkesinden önemli isimleri ağırladı. Hint kültürü ile kusursuz bir uyum içinde hazırlanan mekanlarında sevginin kutlandığı birbirinden unutulmaz anlar yaşandı. NG Phaselis Bay’in kaliteli hizmeti ve misafirperverliği, bu özel günü her misafir için ayrıcalıklı kıldı. Organizasyon boyunca çeşitli ülkelerden gelen şov grupları sahne alırken, Hindistan’a özel gurme menüler ve daha fazlası özel etkinlik planlayıcıları tarafından özenle düzenlendi. Özel bir ekip tarafından tüm detayları düşünülerek 4 gün 4 gecelik kusursuz bir Hint düğünü organize edildi. Geleneksel hoş geldiniz yemeği ile başlayan organizasyonda Hint mutfağının ağırlıklı olduğu seçkin lezzetlere yer verildi. Hintli sanatçının sahne aldığı gecede gelin ve damat sevdikleriyle gece boyunca eğlendi. İkinci gün Hint ritüelleri eşliğinde gerçekleşen Mehendi’nin ardından çiftin ailesi ve arkadaşlarının tüm hünerlerini sergiledikleri dans koreografileriyle Sangeet eğlenceli anlara sahne oldu. Misafirlerin renkli boyalarla kutsandığı Haldi ile başlayan büyük düğün günü Baraat ile devam etti. Yaklaşık 4 saat süren uzun yürüyüş, NG Phaselis Bay’in göz alıcı manzarası eşliğinde görsel bir şölene dönüştü. Çiçek takma töreni Varmala’dan sonra doğanın güzelliği ile muhteşem bir uyum içinde dekore edilen Mandap’ta çiftin dini nikah töreni gerçekleşti. Nikah töreninin ardından Sufi Night, Hindistan’ın sevilen sanatçısının şarkıları eşliğinde sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. NG Phaselis Bay, Hintli çifti ve sevdiklerini hayatları boyunca unutamayacakları anılarla uğurladı.