Kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına 44 vergi müfettişinin ataması gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açıkta bulunan Aliağa, Ambarlı, Antalya, Bandırma, Bodrum, Ceyhan, Çanakkale, Gemlik, İskenderun, İstanbul, İzmir, Karadeniz Ereğli, Kocaeli, Samsun, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak bölge liman başkanlıklarına atanan isimler de Resmi Gazete'de yer aldı.

Enerjide atama kararları

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) açık bulunan pozisyonlara atama yapıldı.

Buna göre, TEİAŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Süleyman Önel atandı. TKİ Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Mert Ayaz getirildi.

TTK Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu üyeliklerine Muharrem Kiraz ve Muhammet Safa Topuz atandı.