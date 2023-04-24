İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da bariyerlere çarptıktan sonra savrulan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolu Aksaray istikametinde seyir halinde olan Tuncay Çil idaresindeki 57 DB 299 plakalı otomobil, yolu ayıran bariyerlere çarparak savruldu. Otomobil sürücüsü Çil, araç içinde sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan Çil'i çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ayağının bilek kısmandan koptuğu belirlenen Çil, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaza yapan otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardandın, trafik normale döndü.