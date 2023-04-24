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Rasim Ozan Kütühyalı Olay Olan Fotoğrafları Hakkında Konuştu!

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İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan Çil'i çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ayağının bilek kısmandan koptuğu belirlenen Çil, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

BBP Genel Başkanı Destici, İstanbul Milletvekili Aday Tanıtım ve Bayramlaşma Programı'nda konuştu:

BBP Genel Başkanı Destici, İstanbul Milletvekili Aday Tanıtım ve Bayramlaşma Programı'nda konuştu:

Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolu Aksaray istikametinde seyir halinde olan Tuncay Çil idaresindeki 57 DB 299 plakalı otomobil, yolu ayıran bariyerlere çarparak savruldu. Otomobil sürücüsü Çil, araç içinde sıkıştı.

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa 'da bariyerlere çarptıktan sonra savrulan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.