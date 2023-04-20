BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ

SARF KARŞILIĞI CİHAZ VE TIBBİ SARF ALIMI

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/403566

1-İdarenin

a) Adı: DEVLET HASTANESİ-BAYRAMPAŞA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi :İsmetpaşa mah.Kenar cad.No:6 34040 - BAYRAMPAŞA/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2125676774 – 2125011552

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

Adı: SARF KARŞILIĞI CİHAZ VE TIBBİ SARF ALIMI

Niteliği, türü ve miktarı: 12 KALEM-SARF KARŞILIĞI CİHAZ VE TIBBİ SARF ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Yapılacağı/teslim edileceği yer: BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ TIBBİ SARF DEPOSU

Süresi/teslim tarihi: İlgili deponun yazılı talebi/Siparişi (Faks, Posta, E- Mail vb. ile) doğrultusunda belirtilen miktarlar 10 (on) gün içerisinde teslim edilecektir. Tüm malzemeler 180 gün içinde kadar tek seferde veya peyderpey sipariş geçilecektir. Muayene ve kabul komisyonu huzurunda mesai saatleri içerisinde (09:00-16:00) arası malzemeler teslim alınacak ve gerekli işlemler yapılacaktır

İşe başlama tarihi: Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır

3-İhalenin

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 04.05.2023 - 10:00

İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Bayrampaşa Devlet Hastanesi D Blok Müdür Yrd. Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka

arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:.

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesi sunacaktır.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler

İstekliler Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin için;

Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürün numarasını,

Ürünün imalatçısı veya ithalatçısı ise ÜTS’e kayıtlı olduğunu gösteren Firma Tanımlayıcı numarası; bayi ise ürünün tedarikçi firması bayisi olduğuna dair Bayi Tanımlayıcı numarası,

ÜTS numarası ile SUT kodu alım tarihinde doğru eşleşmiş olması,

Birim fiyat teklif cetvelinde ÜTS numarasının ve Yerli Malı ürünlerin yazılması, zorunludur.

Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamındaki olmayan ürünler için üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair kapsam dışı beyanı zorunludur.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Numune talebinin istekliye tebliğinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde istekli tarafından numune idareye sunulacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.