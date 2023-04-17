Bayram tezgahları şenlendi

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber şeker, çikolata ve tatlı tezgahlarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Marketler de çikolata tezgahlarında çeşit çeşit çikolatalara yer veriyor. Çeşit çeşit çikolatalar bu yıl da ağızları tatlandıracak. Bayram yaklaştıkça satışların daha da hızlanması beklenirken, yanıltıcı indirimlere karşı dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor. Esnaf satışların bayram yaklaştıkça daha da hızlanacağını belirtirken tüketici dernekleri ise, bayram alışverişleri için tüketicileri merdiven altı ürün ve yanıltıcı indirimlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Tatlı telaş

Ramazan ayının bitmesine kısa bir süre kala çarşı ve pazarda tezgahlar şenlendi. Esnaflar bayramlık şeker ve çikolatalar ile tezgahlarını doldurmaya başlarken vatandaşlar ise bayramda evlerine gelecek misafirlerine ikram etmek için şeker, çikolata ve tatlı telaşına düştü.Market ve alışveriş merkezlerinde de çikolata stantları kuruldu.

“Çikolata bir aşktır bizim için”

Bayramın kendileri için bir kutlama olduğunu söyleyen Patiswiss Çikolatalarının sahibi Elif Aslı Yıldız, “Bayramı enfes bir şölene çevirdik. Çikolata bir aşktır bizim için. Bayramı kutlama heyecanımız bizde “Patiswiss Love” demek. Bayram geldi mi tezgahlarıPatiswiss markamız bir şölene çeviriyor. Şimdiden şeker gibi bir bayram olması dileğiyle, herkesin bayramını kutluyorum” diye konuştu.

Kalp Dostu Çikolata Bayram Tezgahlarını süslüyor

Tezgahları süslemeye başlayan Ramazan Bayramının vazgeçilmezi çikolatanın faydaları ise saymakla bitmiyor. Kalbe iyi geldiği bilinen çikolatanın son yapılan araştırmalarda beyin hasarlarına iyi geldiği ve depresyona karşı iyileştirici etkisi olduğu ayrıca güçlü bir antioksidan olduğu kanıtlandı.

Merdiven altı çikolataya dikkat!

“Merdiven altı" olarak nitelendirilen Türk Gıda Kodeksi ‘ne uymayan standart dışı sağlıksız üretilen çikolata, şekerleme ve tatlı türlerinin hastalıklara davetiye çıkardığı biliniyor. Uzmanlar vatandaşları paketi bozulmuş, olması gerekenden çok daha ucuz ürünlere dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Uzmanlar özellikle kronik hastalığı olanlar ile Ramazan Bayramı için alışveriş yapacakların seçimlerinde dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Bayram için şeker, çikolata ve tatlı alışverişi yapacakların kalitesiz ürünler yerine Türk Gıda Kodeksi ve standartlarına uygun, sağlıklı güvenilir ürünleri tüketmesi tavsiye ediliyor.

Bitter Çikolatanın Faydaları

Çikolata büyük-küçük pek çoğumuzun severek tükettiği bir besin. Çocukluk döneminden itibaren yemesi en keyifli besinler arasında olan çikolatanın özellikle bitter olanı ise sağlık açısından oldukça faydalıdır. Kalitesi kakao yüzdesine bağlıdır. Çikolataya atfedilebilen sağlık yararlarının çoğu, koyu çikolatanın tüketilmesiyle ilişkilidir.

Kakao Yüzdesi En Az Yüzde 70 Olmalı

Çikolatadaki temel bileşen olan kakao, önemli miktarda yağ içerir (kakao yağı olarak %40-50, yaklaşık yüzde 33 oleik asit, yüzde 25 palmitik asit ve yüzde 33 stearik asit). Aynı zamanda, bütün bir kakao çekirdeğinin kuru ağırlığının yaklaşık yüzde 10'unu polifenoller oluşturur. Kakao çekirdeği, çoğu gıdadan daha fazla fenolik antioksidan içeren diyet polifenollerinin en iyi bilinen kaynaklarından biridir. Kakao çekirdeklerinde üç grup polifenol tanımlanabilir: Kateşinler ( yüzde 37), antosiyanidinler (yüzde 4) ve proantosiyanidinler(yüzde 58); bu flavonoidler kakao çekirdeklerinde en bol bulunan bitkisel bileşenlerdir. Bununla birlikte, polifenollerin neden olduğu acılık, işlenmemiş kakao çekirdeklerini oldukça tatsız hale getirir. Bu nedenle üreticiler, acılığı gidermek için işleme teknikleri geliştirmişlerdir. Bu tür işlemler polifenol içeriğini 10 kata kadar azaltır.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi