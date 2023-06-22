Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte tatil heyecanı başladı. Uzun bir tatil süreci nedeniyle milyonlarca vatandaşın, memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için yola çıkması bekleniyor. Güvenli bir yolculuk için mevsime uygun olarak yaz ya da dört mevsim lastik kullanılmasının önemine dikkat çeken Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, bayramda sorunsuz bir yolculuk için uyarılarda bulundu.

“Yaz lastiklerine geçiş yapılmadıysa ilk iş lastik değişimi olmalı”

Bayram tatillerinde karayollarında artan trafik yoğunluğu ve yaşanabilen kazalara dikkat çeken Esra Ertuğrul Boran, “Yaz aylarına denk gelen Kurban Bayramı için yolculuğa çıkarken seyahatimizi güvenli kılmak için tercihen 5 yıldan eski ve diş derinliği 3 mm’nin altındaki lastiklerle seyahat etmemeye, özellikle de lastiklerde baloncuk oluşmuş ise kesinlikle yenisi ile değiştirmeye ve yedek lastik kontrolünü yapmaya özen göstermeliyiz. Kış lastiğinden yaz lastiğine henüz geçiş yapılmamışsa seyahat öncesi yaz lastiğine geçiş yapılmalı. Lastik basıncı, akü, fren gibi sistemler kontrol ettirilmeli. Kış lastiğini yazın da kullanmak, uzun vadede lastikleri değiştirmekten daha maliyetli olur ve aracınızın yoldaki performansını olumsuz etkiler. Kış lastiklerinin kauçuk yapısı, dört mevsim ve yaz lastiklerininkinden çok daha esnektir. Kışın çekişi kolaylaştıran esnek kauçuk sırt, sıcak havalarda hızla aşınır. Dört mevsim ve yaz lastikleri, sıcak havalara dayanacak şekilde yapılır, dolayısıyla daha uzun sürede aşınırlar. Ayrıca sıcak havada kış latikleri yaz lastikleri ya da dört mevsim lastikleri gibi manevra kabiliyeti ve yol tutuşu sunmaz. Kış lastiğinden sıcak havada hızlı tepki almak mümkün değil. Dolayısıyla güvenlik, performans ve yakıt tasarrufu için mevsime uygun lastik kullanılmalı” dedi.

“Yasal hız limitlerine mutlaka uyulmalı”

Trafiğe çıkmadan önce sürücünün mutlaka iyice dinlenip uykusunu alması gerektiğini belirten Boran, “Unutmamalı ki; en iyi lastikler ve en güvenli araçlar bile sürücü dikkatinin yerini dolduramaz. Bu nedenle trafikte kendimizin, değer verdiklerimizin ve başkalarının can güvenliği için sürüş öncesi yeterince dinlenmeye özen gösterilmeli. Daha sonra muhakkak araç bakımlarını yaptırmalı ve akünün durumu, yağ seviyesi, fren hidroliği, silecek suları kontrol edilmeli. Ayrıca lastik hava basıncı ile diş derinliği ölçülmeli; sileceklerin, farların, sinyal ve stop lambalarının çalıştığından emin olunmalı. Yolda oluşabilecek herhangi bir lastik patlaması riskine karşı ise yedek lastik, ilk yardım seti, bijon anahtarı, reflektör ve çekme halatı bulundurulmalı. Tüm bunların yanı sıra olası bir tehlikenin önüne geçebilmek için yasal hız limitlerine mutlaka ama mutlaka uyulmalı” diye konuştu.