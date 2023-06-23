Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla tatil planları yapılmaya başlandı. Biletleriniz yanınızda, çantalarınız hazır. Her şey çok güzel, tek bir şey dışında: Dijital güvenliğiniz. Bütün bir sene boyunca iple çektiğiniz tatilinize sahtekârların gölge düşürmesini engellemek amacıyla dijital güvenliğinize yönelik çeşitli ipuçları paylaşıyoruz.

Otel rezervasyonu yaparken ödemeyi yapılacak siteye dikkat etmek en önemli hususların başında geliyor. Sitenin bütün güvenlik standartlarını sağladığını kontrol etmek cihaz ve yazılımların güncel olup olmadığından emin olmak ise dikkat edilmesi gerek gereken diğer bir adım olarak öne çıkıyor. 3D Secure gibi güvenli ödeme işlemlerinin varlığı da kritik önem taşıyor. Kimlik avı (phishing) saldırılarına karşı korunmak için adresin güvenilir olduğundan emin olunması gerekiyor. Şüphe çeken durumlarda, site içeriklerini ve adreslerini arama motorlarında aratarak şikayetlerin olup olmadığını kontrol edebilir.

Wi-Fi Ağlarına Bağlanırken İki Kere Düşünün

Otelin sunduğu hızlı ve ücretsiz internet bağlantısının varlığı hayatı oldukça kolaylaştıran bir etken olsa da bu tip ortak kullanılan ağlar üzerinden kullanıcıların bilgilerinin çalınmasının oldukça kolay olduğunu hatırlamakta fayda bulunuyor. Bu sebeple uzmanlar kullanıcıların özellikle ödeme, bankacılık işlemleri vb. gibi işlemlerini bu tip ağlar üzerinden yaparken çok dikkatli olunmasının gerektiğinin altını çiziyor. Ortak WI-FI noktasının kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda kullanıcıların kişisel bilgilerini gizleyecek VPN gibi hizmetlerden yararlanması ise önem taşıyor.

Rüya Gibi Fırsatlar

Kaspersky uzmanları özellikle tatil dönemlerii gibi siber saldırganların en aktif oldukları dönemde kullanıcıların tatil planları yaparken karşılaştıkları kampanyalar hakkıda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Çünkü piyasa ortalamasının çok altında satılan uçak biletleri ve düşük fiyatlı otel rezervasyonları gibi cazip teklifler kullanıcıları güvenlik konununda dikkatsiz davranmaya itebilir.

Ayrıca, kullanıcıların dijital güvenliklerini temin etmek için güvenilir ve tanınmış seyahat acenteleri veya otel rezervasyon platformlarıyla bağlantı kurması kritik önem taşıyor. Bu kurumsal platformlar, gerekli tüm güvenlik önlemleri alarak müşterilerinin bilgilerini korumak için özen gösterirler. Kullanıcıların büyük indirimler sunan ve güvenilirliği şüpheli olan sitelere karşı dikkatli olması gerekiyor.

Son olarak, ödeme işlemleri sırasında kredi kartı veya güvenilir ödeme yöntemlerini tercih etmeniz önemlidir. Güvenli ödeme yöntemleri, kişisel ve finansal bilgilerinizi korumak için ek güvenlik sağlar.

Genel Güvenlik Kuralları

Kaspersky uzmanları tatil döneminde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar hakkında ipuçları paylaştı;