Lezzetsiz, bayat, sağlıksız ürünlerin yanı sıra son tüketim tarihi yaklaşan çikolatalar, süslü paketlerle ‘Bayram hediyesi’ olarak satışa sunuluyor.

Talep artıyor

Bayram ve özel günlerde çikolataya talebin arttığını belirten Patiswiss Çikolata Ceosu mühendis Elif Aslı Yıldız, “Çikolatanın zamanı, günü, mevsimi yok. Hem dünyada hem de Türkiye’de çikolata her zaman çok seviliyor. Ancak bazı zamanlarda çikolata satışlarında artış yaşanıyor. Türkiye’de bayramlar ve yılbaşları bu tarihlerin başında geliyor. Bayramın yaklaşmasıyla son zamanlarda çikolata satışları katlandı. Hem bayramda tüketilmek üzere alınıyor hem de insanlar sevdiklerini hediye ediyor. Ayrıca birçok kurum da çalışanlarına bayram hediyesi için çikolata siparişi veriyor” dedi.

‘Dışı güzel içi sağlıksız’

Birçok markanın bayram gibi günlerde özel paketler hazırladığını aktaran Yıldız, “Rengarenk paketler ve süslemeleriyle dikkat çeken çikolatalar hem bireysel hem de kurumsal hediyelerde tercih ediliyor. O nedenle birçok marka, bayram hediyesi amaçlı özel ürünler satışa çıkardı. Yıllardır bu işi yapan büyük markaların dışında asıl işi çikolata olmayan bazı markalar da bayram ürünleri satıyor. Ancak fırsatçılar, pakete gösterdikleri özeni ürüne göstermiyor. Paketini bayrama özel yapıp içindeki ürünü kalitesiz, sahte çikolatalardan seçebiliyorlar. Hatta merdivenaltı denilebilecek yerlerde lezzetsiz, bayat, sağlıksız ürünlerin yanı sıra son tüketim tarihi yaklaşan çikolatalar süslü paketlerle satışa sunuluyor. O nedenle alınan çikolata paketinin üreticisi iyi araştırılmalı, sadece pakete kanılmamalı. Çünkü bu ürünlerin dışı güzel içi sağlıksız"

Merdiven altı çikolataya dikkat!

“Merdiven altı" olarak nitelendirilen Türk Gıda Kodeksi ‘ne uymayan standart dışı sağlıksız üretilen çikolata, şekerleme ve tatlı türlerinin hastalıklara davetiye çıkardığı biliniyor. Uzmanlar vatandaşları paketi bozulmuş, olması gerekenden çok daha ucuz ürünlere dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Uzmanlar özellikle kronik hastalığı olanlar ile Ramazan Bayramı için alışveriş yapacakların seçimlerinde dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Bayram için şeker, çikolata ve tatlı alışverişi yapacakların kalitesiz ürünler yerine Türk Gıda Kodeksi ve standartlarına uygun, sağlıklı güvenilir ürünleri tüketmesi tavsiye ediliyor.

Gerçek çikolata nasıl anlaşılır?

Çikolatanın kalitesini anlamanın yollarını anlatan Yıldız, “En başta satın alırken çikolatanın etiketinde yazan içeriğine bakılmalı. En önemlisi kesinlikle yağ. Bitkisel yağlar, palm yağlar, non lauric yağlar kullanılıyor kakao yağı yerine. Böylelikle çok ucuz bir ürün haline getiriliyor. Kakao oranı ne kadar artarsa şeker oranı o kadar düşer. Kakao yağı vücut ısısının altında eriyebilen bir yağ olduğu için ağzınıza aldığınızda hemen eriyen, bütün aromatik yağları, kakaoyu, sütlü bir çikolatada gerçek sütün tadını aldığınız çikolatadır gerçek çikolata” ifadelerini kullandı.

Kakao Yüzdesi En Az Yüzde 70 Olmalı

Çikolatadaki temel bileşen olan kakao, önemli miktarda yağ içerir (kakao yağı olarak %40-50, yaklaşık yüzde 33 oleik asit, yüzde 25 palmitik asit ve yüzde 33 stearik asit). Aynı zamanda, bütün bir kakao çekirdeğinin kuru ağırlığının yaklaşık yüzde 10'unu polifenoller oluşturur. Kakao çekirdeği, çoğu gıdadan daha fazla fenolik antioksidan içeren diyet polifenollerinin en iyi bilinen kaynaklarından biridir. Kakao çekirdeklerinde üç grup polifenol tanımlanabilir: Kateşinler (yü zde 37), antosiyanidinler (yüzde 4) ve proantosiyanidinler(yüzde 58); bu flavonoidler kakao çekirdeklerinde en bol bulunan bitkisel bileşenlerdir. Bununla birlikte, polifenollerin neden olduğu acılık, işlenmemiş kakao çekirdeklerini oldukça tatsız hale getirir. Bu nedenle üreticiler, acılığı gidermek için işleme teknikleri geliştirmişlerdir. Bu tür işlemler polifenol içeriğini 10 kata kadar azaltır.