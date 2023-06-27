Bayramda ölüler ne yapar? Aslında bayramda ölülerin ne yapacağına dair birçok inanış ve söylenti vardır. Bazılarına göre ölüler bayramda ziyaretlerine gelir, bazılarına göre ise evde beklerler. Peki bayramda ölüler eve gelir mi? Acaba bayramda ölüler bizi görür mü?

Bayramda ölüler ne yapar? Ölüler bayramda bekler mi?

Ölülerin dini bayramlarda ne yaptığı çok merak ediliyor. Ölülerin geride kalanlar ile arasında bağlantı var mıdır? Ölüler mezara gelenleri görür mü? Ölüler ailesini tanır mı? Bu konuda Diyanet şu açıklamayı yapıyor:

Ölen kişi mezarına gelenleri görür mü Diyanet

Hz. Peygamberin (s.a.s.), Bedir savaşında müşrik ölülerine seslendiği, onlarla konuştuğu ve onların, kendisini duyduklarını haber verdiği (Buhârî, Cenâiz, 86; Müslim, Cenâiz, 9); yine kabir ziyaretinde bulunanların orada medfun bulunan ölülere selam vermelerini tavsiye ettiği, ayrıca kendisinin de Baki’ kabristanına giderek orada medfun bulunanlara selam verdiği (Müslim, Cenâiz, 102) sabittir. Yine rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber, dünyada yaşayanların yapmış oldukları amellerin ölmüş akraba ve yakınlarına gösterileceğini ve iyi amellerine sevinip kötü amellerine de üzüleceklerini haber vermiştir (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-kebîr, IV, 129). Bazı İslam âlimleri, bu hadislere dayanarak, ölülerin hayatta olanların hâllerinden Allah’ın izin verdiği ölçüde haberdar olabileceklerini ifade etmişlerdir.

Bayramda ölüler eve gelir mi, bizi görür mü?

Peygamberimizin hadislerine göre, inanan ruhlar ölüm sonrası dünya içerisinde bir araya gelerek sohbet etmektedir. Ayrıca, rivayetlere göre ölen kişiler, hayatta kalan insanların durumları hakkında bilgi sahibi olabilirler ve yakınları tarafından ziyaret edildikleri de görülmektedir. Bu bilgiler ışığında, hayat sonrası dünya ile ilgili birçok gerçek ortaya çıkmaktadır. Kimlerin ölülere dua ettiği ve manevi hediyeler verdiğini ölüler bilebilir. İman sahibi ruhlar nimet içinde olduklarından serbestçe dolaşabilirler. Ancak kafirlerin ve günahkar müminlerin ruhları azapla meşgul olacaklardır. Bu nedenle, hayattayken iyi bir yaşam sürdürmek ve doğru yolda ilerlemek son derece önemlidir.

Bayramda ölüler için ne yapılmalı?

Bayramda onları anmak için mezarlarına gidebiliriz, dualar edebiliriz veya onların adına hayırlı işler yapabiliriz. Önemli olan sevdiklerimizin hatıralarını yaşatmak ve onları unutmamaktır. Bayramlar sevgi, saygı ve hoşgörü günleri olduğu için sevdiklerimizi anmak ve hatırlamak için güzel bir fırsattır. Bu nedenle ölen yakınlarımızın anısını yaşatmak adına onları yad etmekten çekinmemeliyiz.