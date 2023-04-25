Linet, Şeker Bayramında ilk konserini Kıbrıs Artemis Otelde ikinci konserini İzmir Şerefe'de verdi. İki konserinde de müzikseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Linet, her iki konserinde de bis yaparak, konuklara veda etti. Poptan, Arabeske, Türküden, zamansız klasikleşen geniş repertuarı ile konuklarına unutulmaz anlar yaşatan Linet, 'Şarkılarımla sizlere unutulmaz bir bayram coşkusu yaşatabildiysem benim en güzel bayram hediyem budur. Sizlerin yoğun ilgisi ve sevgisine her zaman layık olmaya çalışıyorum' dedi.

Şeker Bayramında şarkıları ile konuklarına coşkulu bir bayram yaşatan Linet, şarkıları kadar iki konserinde de giydiği kıyafetlerle hayranlarından tam not aldı.