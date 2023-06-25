26-27 Haziran tarihlerinde kargo gönderimi yapacak olan pek çok vatandaş, kargoların çalışma durumunu merak ediyor. Bu süre zarfında MNG, Aras, Yurtiçi ve Sürat Kargo gibi büyük kargo şirketlerinin açık olup olmadığı konusu önem taşıyor. Resmi tatil dönemlerinde kargoların çalışma takvimi merak ediliyor. Peki, 26-27 Haziran MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo açık mı?

Bayramda Kargolar Açık mı?

Bayram tatili süresince kargo şirketleri operasyonlarını durduracak. Resmi tatil 27 Haziran saat 13.00'te başlayacak ve 28-29-30 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerine kadar devam edecek. Ayrıca, kargo firmalarının genellikle pazar günleri de çalışmadığını göz önünde bulundurursak, 3 Temmuz Pazartesi günü kargo şirketlerinin faaliyete başlayacak.

Arefe Günü Kargo Açık mı?

27 Haziran Salı Arefe günü Kargo firmaları yarım gün açık olacak.