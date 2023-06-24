28 Haziran’da başlayacak olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, bayramda hangi köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı’nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz? Kurban Bayramı’nda hangi köprü ve otoyolları ücret vermeden kullanabiliriz? İşte Kurban Bayramı'nda ücretsiz olan otoyol ve köprüler...

Kurban Bayramı’nda Köprü Ve Otoyollar Ücretsiz Mi?

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Ücretsiz kullanım 24 Haziran Cumartesi 00.00’da başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek.

Kurban Bayramı’nda Köprü Ve Otoyollar Ücretsiz Mi?

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Ücretsiz kullanım, 24 Haziran Cumartesi 00.00’da başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek.

Kurban Bayramı’nda Ücretsiz Olan Köprü Ve Otoyollar

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

- Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

- Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

- Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

- İzmir - Çeşme Otoyolu

- İzmir - Aydın Otoyolu

- Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

- Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

- 3. Köprü (Yavuz Sultan Selim Köprüsü)

- Kuzey Marmara Otoyolu

- Avrasya Tüneli

- Osmangazi Köprüsü

- Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

- Ankara- Niğde Otoyolu

