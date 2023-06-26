Kurban Bayramı’na iki gün kala, bayramda hangi otoyol ve köprülerin ücretli olacağı merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı’nda hangi otoyol ve köprüler paralı? Kurban Bayramı’nda hangi otoyol ve köprüleri ücret ödeyerek kullanacağız? İşte Kurban Bayramı'nda paralı olan otoyol ve köprüler...

Hangi Otoyol Ve Köprüler Ücretli Olacak?

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

- Kuzey Marmara Otoyolu

- Avrasya Tüneli

- Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

- Osmangazi Köprüsü

- Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

- Ankara- Niğde Otoyolu

Hangi Otoyol Ve Köprüler Ücretsiz Olacak?

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Ücretsiz kullanım 24 Haziran Cumartesi 00.00’da başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek. Bayram tatili boyunca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.