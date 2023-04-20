Türkiye ve Avrupa liglerinde şampiyonluk yarışının heyecanı, bayramın her günü ve ertesinde canlı yayınlarla Türkiye’nin spor ekranı beIN Sports’ta yaşanacak.

Türkiye ve Avrupa’da nefes kesen maçların heyecanı, bayram tatili boyunca Türkiye’nin spor ekranı beIN SPORTS'ta yaşanacak. Spor Toto Süper Lig’de 3’üncü sırada yer alan Beşiktaş, cumartesi akşamı deplasmanda, ligde kalma savaşı veren Hangikredi Ümraniyespor’a konuk olacak. Lider Galatasaray ise pazar akşamı VavaCars Fatih Karagümrük ile evinde oynayacak. Liderin takipçisi Fenerbahçe ise pazartesi akşamı evinde, İstanbulspor önünde 3 puan savaşı verecek. İngiltere Premier Lig’de lider Arsenal evinde Southampton’ı ağırlayacak. Bundesliga’da ise geçtiğimiz hafta evinde sürpriz bir şekilde puan kaybeden Bayern Münich, cumartesi günü Mainz deplasmanına gidiyor.

Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga ve daha fazlası beIN SPORTS’ta

İngiltere Premier Lig’de son 2 maçta hayal kırıklığı yaşayan lider Arsenal, bayramın ilk günü saat 22.00’de evinde Southampton’ı ağırlayacak, karşılaşma beIN SPORTS 3’te yayınlanacak. Fransa Lig 1’de ise saat 22.00’da başlayacak mücadelede lider PSG, Angers deplasmanında olacak.

Bayramın ikinci günü saat 19.00’da başlayacak maçta, lig üçüncüsü Beşiktaş deplasmanda, kümede kalma savaşı veren Hangikredi Ümraniyespor ile kozlarını beIN SPORTS 1’de paylaşacak. İngiliz Premier Lig’de ise Liverpool evinde Nottinhham Forest ile oynayacak. Maçın başlama saati 17.00.

Şampiyonluk yarışının nefes kestiği bir diğer lig Almanya Bundesliga’da ise geçen hafta sonu sürpriz puan kaybı yaşayan Bayern Münich, saat 16.30’da Mainz deplasmanına gidiyor. Aynı gün saat 19.30’ta başlayacak mücadelede ise lig ikincisi Borussia Dortmund evinde ligin güçlü takımlarından Eintracht Franfurkt’u konuk edecek.

Bayramın üçüncü gününde de beIN SPORTS izleyicileri futbola doyacak. Spor Toto Süper Lig’de lider Galatasaray evinde VavaCars Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Maçın başlama saati 19.00. Premier League’de ise Şampiyonlar Ligi’ni hedefleyen Newcastle, ligin istikrarsız takımlarından Tottenham karşısında saat 16.00’da başlayacak maçta 3 puan arayacak. Fransa Ligue 1’de ise Lyon ve Marsilya, “Choc de Olympiques” derbisinde 21.45’te karşı karşıya gelecek.

Bayramın hemen ertesinde, ligde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe saat 20.00’de başlayacak kritik maçta, evinde İstanbulspor önünde 3 puan mücadelesi verecek.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi