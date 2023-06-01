İslam aleminin iki dini bayramından biri olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Yaklaşan bayram ile beraber, Kurban Bayramı ne zaman?" sorusu Müslümanların merak ettiği konulardan biri. Peki, Kurban Bayramı Arefesi ne zaman? Kurban Bayramı ayın kaçında başlayacak? İşte Kurban Bayramı ile ilgili merak edilen detaylar...

Kurban Bayramı arefesi 27 Haziran 2023 Salı günü gerçekleşecek.

Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran’da başlayacak ve 1 Temmuz günü sona erecek. 1 Haziran itibari ile Kurban Bayramı'na 27 gün kaldı.



-28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)



-29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)



-30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)



-01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

YENİGÜN HABER MERKEZİ