Türkiye’nin otel ve villa arama platformu Neredekal.com’un verilerine göre uzatılan bayram tatili süreci ile tatil lokasyonlarında ve otel aramalarında büyük artış oldu. Konu ile ilgili bilgi veren Neredekal.com Genel Müdürü Gökhan Sivrikaya “Bu 9 günlük tatil, henüz tatil planı yapmamış ve Haziran ayında tatile gitmeyi düşünenler için iyi bir fırsat yarattı" dedi.

Türkiye’nin otel ve villa arama platformu Neredekal.com’un verilerine göre uzatılan bayram tatili süreci ile tatil lokasyonlarında ve otel aramalarında büyük artış oldu. Konu ile ilgili bilgi veren Neredekal.com Genel Müdürü Gökhan Sivrikaya “Bu 9 günlük tatil, henüz tatil planı yapmamış ve Haziran ayında tatile gitmeyi düşünenler için iyi bir fırsat yarattı. Yıl başında yayınladığımız resmî tatil günleri çalışmamızda, kullanıcılarımıza Kurban Bayramı haftasının bu yazın en cazip tatil fırsatını sunan tarihlere denk geldiği öngörüsünü paylaşmıştık. Bu nedenle alınan karar beklediğimiz ve hazırlıklı olduğumuz bir gelişme oldu. Bu gelişme tatil aramalarındaki artışı beraberinde getirdi” dedi

MAYIS AYINDA YAŞANAN OTEL FİYAT ARTIŞI REZARVASYONLARI ETKİLER Mİ?

Neredekal.com verilerine göre Mayıs ayında otellerin oda fiyatları bir önceki yıla göre %94 oranında artış gösterdi. Artış oranı, Neredekal.com platformunda yer alan 24 bin tesis arasından, 2022 ve 2023 Mayıs ayı aynı döneminde fiyat listeleyen tesislerin aynı tip odaları baz alınarak yapılan analiz, oda fiyatlarının önceki yıla göre %94 arttığını gösteriyor.

Analize konu olan tesislerin ortalama gecelik oda fiyatı bir yılda 933 TL'den 1.812 TL'ye yükseldiği tespit edildi ve iller bazında inceleme yapıldığında, 100 ve üzeri tesise sahip şehirlerde oda fiyatı en çok artan il, %127’lik bir artış ile Ankara oldu. Ankara’yı %106 ile Balıkesir ve %99 ile Trabzon takip etti.

Türkiye’nin en popüler tatil destinasyonlarında ise fiyat artışı ortalamanın altında kaldı. Neredekal.com raporuna göre Muğla Otelleri’nde %81, İzmir Otelleri’nde %90 ve Antalya Otelleri’nde ise %92’lik fiyat artışı görülüyor.

Neredekal.com Genel Müdürü Gökhan Sivrikaya “Bu artışlar genellikle beklediğimiz değerlerde diyebiliriz. Tatil planı yapanlar sunduğumuz fiyat karşılaştırma hizmetini kullanarak aradıkları özelliklerdeki tesisleri en iyi fiyata satın alabilirler. Tatilin uzaması ile tatil planlarının ikiye bölüneceğini ve konaklama periyotlarının bu bölünme ile ivme kazanacağını ve bazı lokasyonlarda verimin yükseleceğini düşünüyoruz.” dedi.