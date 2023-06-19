Bayram tatilinin 9 gün olacağının açıklanmasının ardından bu durumun özel sektörü de kapsayıp kapsamadığı merak konusu oldu.

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bayram öncesinde 26-27 Haziran günlerini idari izin kapsamına aldıklarını ifade etti. Kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili 26 Haziran Pazartesi gününden itibaren başlayacak. Hafta sonu ile birlikte memurlar toplam 9 gün tatil yapabilecekler. İdari izin veya diğer bir adıyla idari tatilden 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurları yararlanabilmektedir. Dolayısıyla açıklamada belirtilen idari izin özel sektör çalışanlarını kapsamıyor.

ÖZEL SEKTÖR BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Özel sektör çalışanları için Kurban Bayramı tatili Pazar günü dahil beş buçuk gün olacak. Yani yarım gün arife resmi tatili, 4 gün bayram resmi tatili ve pazar günü tatiliyle birlikte özel sektör çalışanları toplamda beş buçuk gün izin yapacaklar. Özel sektör çalışanları da senelik izinlerinden 2.5 gün kullanarak bayram tatillerini 9 güne çıkarabilirler. Yani pazartesi tam gün, Salı tam gün ve Çarşamba yarım gün senelik izin kullandıkları takdirde tatil süreleri 9 gün olacak.